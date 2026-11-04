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Британският парламент е застрашен: предупреждават за пожар като този в „Нотр Дам“

Британският парламент е застрашен: предупреждават за пожар като този в „Нотр Дам“

4 Ноември, 2026 22:13 722 14

  • британски парламент-
  • уестминстърски дворец-
  • джефри клифтън-браун-
  • ремонт на парламента

Депутати предупреждават, че отлагането на ремонта на Уестминстърския дворец крие реални рискове и увеличава разходите. Основните дейности може да започнат най-рано през 2032 г

Британският парламент е застрашен: предупреждават за пожар като този в „Нотр Дам“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Уестминстърският дворец, в който заседава британският парламент, е застрашен от пожар, подобен на този в катедралата „Нотр Дам“, или от друго тежко бедствие, ако ремонтът му продължи да бъде отлаган. Предупреждението е на парламентарната Комисия по публичните сметки, цитирана от АФП.

Сред основните проблеми в сградата са остарелите електрически инсталации, повтарящите се течове и високите нива на азбест. Според комисията забавянето създава риск от „катастрофална авария“, а разходите за поддръжка продължават да се увеличават.

„Представете си въздействието на кадри, излъчвани по целия свят, показващи пламъци, подобни на тези в „Нотр Дам“, които излизат от покрива на сградата и водят до унищожаване на нашето наследство или, още по-лошо, до ранени и дори загинали хора“, каза председателят на комисията Джефри Клифтън-Браун.

По думите му това „не са теоретични рискове, а съвсем реални заплахи“. Той предупреди и за възможността Камарата на общините да остане без електричество по време на официалното откриване на парламентарната сесия, когато кралят произнася речта за законодателната програма на правителството.

Ремонтът може да продължи десетилетия

Части от Уестминстърския дворец са на повече от 900 години. По-голямата част от комплекса, включително часовниковата кула Биг Бен, е построена през XIX век по време на управлението на кралица Виктория. Сградата се намира в центъра на Лондон, на брега на река Темза, и е част от обект, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

За ремонта са необходими милиарди британски лири, но парламентаристите от години не успяват да постигнат съгласие. През 2018 г. те гласуваха в подкрепа на временно преместване на парламента, което би позволило извършването на основните строителни дейности.

Един от разглежданите варианти предвижда сградата да бъде напълно освободена през по-голямата част от ремонта. В този случай разходите могат да достигнат 15,6 милиарда британски лири, а дейностите да продължат до 24 години.

При другия вариант парламентът ще бъде частично освободен, като на място ще останат най-много 30 процента от персонала. Тогава ремонтът може да струва 39 милиарда британски лири и да продължи до 61 години.

Гласуванията предстоят

Според разглеждания в момента график ремонтните дейности няма да започнат преди 2032 г. През следващите месеци се очаква в парламента да се проведат поредица от гласувания по въпроса.

Междувременно седмичните разходи за поддръжка на парламентарния комплекс се очаква да нараснат от сегашните 1,5 милиона на 2 милиона британски лири. Комисията предупреждава, че отлагането не премахва риска, а го прехвърля към бъдещето заедно с още по-висока цена.

Източници: theguardian.com


Великобритания
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  • 2 Иде зима

    7 0 Отговор
    бездомниците искат га се греят! Защо не!?

    22:19 04.11.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    6 0 Отговор
    Номерът с Райхстага от 1933г. На всичко са готови нацистите!

    22:31 04.11.2026

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  • 9 Ми хванете

    5 0 Отговор
    Оня на камилата да го ремонтира
    Той само знай да събира

    22:38 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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