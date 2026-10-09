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Сирия поиска разследване за потъването на „Алфа Ватан“
  Тема: Украйна

Сирия поиска разследване за потъването на „Алфа Ватан“

9 Октомври, 2026 06:49, обновена 9 Октомври, 2026 06:52 525 16

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  • българия-
  • дронове

Десетчленният екипаж, сред който деветима сирийци и египтянин, остава в неизвестност след атаката в българската икономическа зона

Сирия поиска разследване за потъването на „Алфа Ватан“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб „Алфа Ватан“ в Черно море и настоя за обяснение защо издирването на екипажа е прекратено, преди да бъде установена съдбата на моряците.

Сирийските власти са изпратили официални меморандуми до Международната морска организация и българските власти. Това съобщи Мазен Алуш, директор на отдела за международни отношения и сътрудничество към сирийската Главна дирекция за пристанищата и митниците.

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„Съдбата им все още е неизвестна“, заяви Алуш. Той поиска да бъде изяснено защо издирвателно-спасителната операция е спряна, след като от десетчленния екипаж не са открити оцелели. Сред изчезналите са девет сирийски граждани и един египетски гражданин.

Корабът потъна след удар в българската икономическа зона

„Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, е бил атакуван рано сутринта на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили от брега. След нанесените критични повреди корабът е потънал, а контактът с екипажа е прекъснат.

В същия район е бил ударен и корабът „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау. На борда му е избухнал пожар, но всички 18 моряци са били спасени и откарани във Варна. Двама от тях са получили медицинска помощ заради наранявания.

Българските власти прекратиха издирването на екипажа на „Алфа Ватан“ на 7 октомври. В района са открити обърната спасителна лодка, три празни спасителни плота и части от оборудването на кораба.

Вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заяви, че корабът е потънал изключително бързо през нощта, когато повечето моряци вероятно са се намирали под ватерлинията. По думите му анализът не дава основания да се очаква, че има оцелели.

Дамаск настоява за оглед на останките

Сирийската страна поиска да бъдат използвани технически средства за откриване и оглед на останките на „Алфа Ватан“. Според Алуш това е необходимо, за да се установят точната причина за потъването и обстоятелствата около атаката.

Дамаск определи удара срещу граждански търговски кораб като сериозно нарушение на международното морско право и заплаха за безопасността на моряците и търговските маршрути.

Извършителят на атаката все още не е официално установен. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили стоят зад ударите, докато руското посолство в София отрече корабите да са били сред целите на руските въоръжени сили. Българските власти продължават да изясняват произхода на дроновете.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сирия иска Румен не иска

    7 9 Отговор
    Румката не е на това мнение

    Всичко Руско е свято па дори то да ощетява България!!

    Ако не сте разбрали е време да разберете че Русофил си остава Русороб до гроб

    Коментиран от #5, #7, #8, #15

    06:56 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нова версия

    6 1 Отговор
    Дали нашите подлоги не са потопили кораба по заповед на Посолството? И затова така бързо преклатиха и разследване и търсене.

    06:56 09.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 6 Отговор
    БЕЗ ВТОРИЧНА ДЕТОНАЦИЯ
    НЯМА ПРОТИВОКОРАБНА РАКЕТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В СВЕТА КОЯТО ДА ПОТОПИ ЗА 3 МИНУТИ КОРАБ
    .... ОСВЕН РУСКИЯ ЦИРКОН, А НЯМА ДАННИ ТОЙ ДА Е БИЛ ИЗПОЛЗВАН :)

    Коментиран от #11, #13, #14

    06:59 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Румен Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сирия иска Румен не иска":

    Русия преди всичко!
    Първо Руските интереси след това националните !

    Коментиран от #9

    07:08 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Румен Радев":

    Човек продаде ли си душата на Дявола, му е цял живот роб.

    07:11 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Крайцера Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ма верно ли така мислиш?

    07:12 09.10.2026

  • 12 Много е страшно

    2 1 Отговор
    Един Назначен служител от Митруфанова да поиска обяснение от Митруфанова

    Много е Страшно

    07:12 09.10.2026

  • 13 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма и торпедо способно да свърши това. Не ли?

    07:12 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 След Румката щеНи имат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сирия иска Румен не иска":

    За Чечня или Беларус

    Но ние си го избрахме
    Ние ще сърбаме супата

    Коментиран от #16

    07:18 09.10.2026

  • 16 батето

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "След Румката щеНи имат":

    по-скоро няма да я сърбаме, а ...

    07:21 09.10.2026