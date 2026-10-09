Сирия поиска разследване за потъването на „Алфа Ватан“

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб „Алфа Ватан“ в Черно море и настоя за обяснение защо издирването на екипажа е прекратено, преди да бъде установена съдбата на моряците.
Сирийските власти са изпратили официални меморандуми до Международната морска организация и българските власти. Това съобщи Мазен Алуш, директор на отдела за международни отношения и сътрудничество към сирийската Главна дирекция за пристанищата и митниците.
„Съдбата им все още е неизвестна“, заяви Алуш. Той поиска да бъде изяснено защо издирвателно-спасителната операция е спряна, след като от десетчленния екипаж не са открити оцелели. Сред изчезналите са девет сирийски граждани и един египетски гражданин.
Корабът потъна след удар в българската икономическа зона
„Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, е бил атакуван рано сутринта на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили от брега. След нанесените критични повреди корабът е потънал, а контактът с екипажа е прекъснат.
В същия район е бил ударен и корабът „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау. На борда му е избухнал пожар, но всички 18 моряци са били спасени и откарани във Варна. Двама от тях са получили медицинска помощ заради наранявания.
Българските власти прекратиха издирването на екипажа на „Алфа Ватан“ на 7 октомври. В района са открити обърната спасителна лодка, три празни спасителни плота и части от оборудването на кораба.
Вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заяви, че корабът е потънал изключително бързо през нощта, когато повечето моряци вероятно са се намирали под ватерлинията. По думите му анализът не дава основания да се очаква, че има оцелели.
Дамаск настоява за оглед на останките
Сирийската страна поиска да бъдат използвани технически средства за откриване и оглед на останките на „Алфа Ватан“. Според Алуш това е необходимо, за да се установят точната причина за потъването и обстоятелствата около атаката.
Дамаск определи удара срещу граждански търговски кораб като сериозно нарушение на международното морско право и заплаха за безопасността на моряците и търговските маршрути.
Извършителят на атаката все още не е официално установен. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили стоят зад ударите, докато руското посолство в София отрече корабите да са били сред целите на руските въоръжени сили. Българските власти продължават да изясняват произхода на дроновете.
Източници: aljazeera.com, apnews.com, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сирия иска Румен не иска
Всичко Руско е свято па дори то да ощетява България!!
Ако не сте разбрали е време да разберете че Русофил си остава Русороб до гроб
Коментиран от #5, #7, #8, #15
06:56 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нова версия
06:56 09.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯМА ПРОТИВОКОРАБНА РАКЕТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В СВЕТА КОЯТО ДА ПОТОПИ ЗА 3 МИНУТИ КОРАБ
.... ОСВЕН РУСКИЯ ЦИРКОН, А НЯМА ДАННИ ТОЙ ДА Е БИЛ ИЗПОЛЗВАН :)
Коментиран от #11, #13, #14
06:59 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Румен Радев
До коментар #1 от "Сирия иска Румен не иска":Русия преди всичко!
Първо Руските интереси след това националните !
Коментиран от #9
07:08 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 така е
До коментар #7 от "Румен Радев":Човек продаде ли си душата на Дявола, му е цял живот роб.
07:11 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Крайцера Москва
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ма верно ли така мислиш?
07:12 09.10.2026
12 Много е страшно
Много е Страшно
07:12 09.10.2026
13 така е
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма и торпедо способно да свърши това. Не ли?
07:12 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 След Румката щеНи имат
До коментар #1 от "Сирия иска Румен не иска":За Чечня или Беларус
Но ние си го избрахме
Ние ще сърбаме супата
Коментиран от #16
07:18 09.10.2026
16 батето
До коментар #15 от "След Румката щеНи имат":по-скоро няма да я сърбаме, а ...
07:21 09.10.2026