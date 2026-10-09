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Тръмп разглежда план за тридневна военна операция срещу Иран

Тръмп разглежда план за тридневна военна операция срещу Иран

9 Октомври, 2026 07:49, обновена 9 Октомври, 2026 07:49 1 112 18

  • доналд тръмп-
  • военна операция-
  • иран

Пентагонът е разработил варианти за удари по ракетни и дронови арсенали, енергийна инфраструктура и други военни цели, но американският президент е отхвърлил пет предишни предложения за мащабни операции

Тръмп разглежда план за тридневна военна операция срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда нов план за военна операция срещу Иран, който предвижда кратка, но интензивна кампания с продължителност около три дни. Планът му е бил представен след среща на съветниците по национална сигурност миналата седмица, съобщава вестник „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

Според изданието американският президент се запознава с разработени от Пентагона варианти за нанасяне на удари по иранските арсенали от безпилотни летателни апарати и ракети, обекти на енергийната инфраструктура, както и други военни цели.

В същото време Тръмп е заявил ден по-рано, че евентуалните удари няма да започнат преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.

По информация на американски длъжностни лица през последните месеци представители на силовите структури са предложили общо пет пъти провеждането на мащабни военни операции срещу Иран или срещу подкрепяното от Техеран йеменско движение на хутите.

И петте предложения обаче са били отхвърлени от Тръмп. Новият план е поредният вариант за военни действия, който се разглежда от американската администрация, но засега няма данни за окончателно решение за започване на операцията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    23 3 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    Коментиран от #4, #8

    07:50 09.10.2026

  • 2 Мелания

    17 0 Отговор
    И на мен ми обеща тридневна военна операция, но вече я превърна в тригодишна, защото още чакам.

    07:51 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    И СЛЕД ТОВА АМЕРИКАНСКИ ФИРМИ КУПУВАТ СЕВЕРНИЯ ПОТОК ОТ РУСИЯ
    И
    ПОЧВАТ ДА ПРОДАВАТ РУСКИ ГАЗ НА ЕС :)

    07:54 09.10.2026

  • 6 Някой

    16 0 Отговор
    Явно яко го стискат за камбанките Дони Епстийн. Като почне да се разсейва, хватката се стяга, и той в кресченд почва да говори за удари по Иран.
    Толкова за демокрацията!

    07:54 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Първо Тръмп да заплати...

    7 1 Отговор
    ...авторски права на Путин и тогава да я провежда...!

    08:12 09.10.2026

  • 10 Механик

    5 1 Отговор
    Вчера писахте, че Тръмпоча е казал че няма да има удари до изборите?!?!
    Кое е вярното?
    Май Тръмпаря ви накара сами да си говорите, а ?

    08:13 09.10.2026

  • 11 Ахахха

    3 1 Отговор
    Техеран за 3 дни и все

    08:15 09.10.2026

  • 12 абе

    1 0 Отговор
    Ако Тремп не мобилизира поне 300 хиляди резервисти за таз тридневна СВО, няма да го призная.

    08:16 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Милена

    3 2 Отговор
    САЩ подготвят мащабни удари по Иран отново. Освен това отново заговориха за наземна операция в Иран. И да напомня - Тръмп подписа лично Меморандума за разбирателство с Иран във Версай и така доказа, че правда и мир за Запада не съществува.

    За Запада съществува само контрол, притежание и източване. Е, няма да стане! Иран също се подготвя за нова фаза от войната си с Израел и САЩ. Двамата управляващи тези загиващи държави Тръмп и Нетаняху смятат да си засилят шансовете за преизбиране като ударят пак Иран. А ако стане обратното пак, и Иран пак ги победи?

    Коментиран от #16, #17

    08:32 09.10.2026

  • 16 а нима

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Милена":

    Нима Москва не подписа гаранции за териториалната цялост на Украйна още 1994 в Будапеща? Нима?

    08:33 09.10.2026

  • 17 ма да

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Милена":

    С нетърпение очаквам кога Тръмп ще започне да раздава американските паспорти на иранците.

    08:38 09.10.2026

  • 18 Един друг

    2 0 Отговор
    И тоя ще прави 3 дневна операция! Един друг вече опита и 5 години се чуди как да я спре, без да му се смеят в цял свят и линчуват в собствената му страна.

    08:49 09.10.2026