Тръмп разглежда план за тридневна военна операция срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда нов план за военна операция срещу Иран, който предвижда кратка, но интензивна кампания с продължителност около три дни. Планът му е бил представен след среща на съветниците по национална сигурност миналата седмица, съобщава вестник „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

Според изданието американският президент се запознава с разработени от Пентагона варианти за нанасяне на удари по иранските арсенали от безпилотни летателни апарати и ракети, обекти на енергийната инфраструктура, както и други военни цели.

В същото време Тръмп е заявил ден по-рано, че евентуалните удари няма да започнат преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.

По информация на американски длъжностни лица през последните месеци представители на силовите структури са предложили общо пет пъти провеждането на мащабни военни операции срещу Иран или срещу подкрепяното от Техеран йеменско движение на хутите.

И петте предложения обаче са били отхвърлени от Тръмп. Новият план е поредният вариант за военни действия, който се разглежда от американската администрация, но засега няма данни за окончателно решение за започване на операцията.