Тръмп разглежда план за тридневна военна операция срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда нов план за военна операция срещу Иран, който предвижда кратка, но интензивна кампания с продължителност около три дни. Планът му е бил представен след среща на съветниците по национална сигурност миналата седмица, съобщава вестник „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.
Според изданието американският президент се запознава с разработени от Пентагона варианти за нанасяне на удари по иранските арсенали от безпилотни летателни апарати и ракети, обекти на енергийната инфраструктура, както и други военни цели.
В същото време Тръмп е заявил ден по-рано, че евентуалните удари няма да започнат преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.
По информация на американски длъжностни лица през последните месеци представители на силовите структури са предложили общо пет пъти провеждането на мащабни военни операции срещу Иран или срещу подкрепяното от Техеран йеменско движение на хутите.
И петте предложения обаче са били отхвърлени от Тръмп. Новият план е поредният вариант за военни действия, който се разглежда от американската администрация, но засега няма данни за окончателно решение за започване на операцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #4, #8
07:50 09.10.2026
2 Мелания
07:51 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И
ПОЧВАТ ДА ПРОДАВАТ РУСКИ ГАЗ НА ЕС :)
07:54 09.10.2026
6 Някой
Толкова за демокрацията!
07:54 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Първо Тръмп да заплати...
08:12 09.10.2026
10 Механик
Кое е вярното?
Май Тръмпаря ви накара сами да си говорите, а ?
08:13 09.10.2026
11 Ахахха
08:15 09.10.2026
12 абе
08:16 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Милена
За Запада съществува само контрол, притежание и източване. Е, няма да стане! Иран също се подготвя за нова фаза от войната си с Израел и САЩ. Двамата управляващи тези загиващи държави Тръмп и Нетаняху смятат да си засилят шансовете за преизбиране като ударят пак Иран. А ако стане обратното пак, и Иран пак ги победи?
Коментиран от #16, #17
08:32 09.10.2026
16 а нима
До коментар #15 от "Милена":Нима Москва не подписа гаранции за териториалната цялост на Украйна още 1994 в Будапеща? Нима?
08:33 09.10.2026
17 ма да
До коментар #15 от "Милена":С нетърпение очаквам кога Тръмп ще започне да раздава американските паспорти на иранците.
08:38 09.10.2026
18 Един друг
08:49 09.10.2026