Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им

Украйна използва средства за радиоелектронна борба, за да отклонява руски балистични и аеробалистични ракети. Системата Lima въздейства върху навигационните сигнали на боеприпасите и може да ги принуди да променят курса си, съобщава The Wall Street Journal.

Един от описаните случаи е свързан с руска атака срещу важен правителствен обект в Киев в началото на годината. Москва е изстреляла две балистични ракети, но нито една не е достигнала целта. И двете са паднали в река Днипро след намеса на украинско подразделение за радиоелектронно заглушаване, известно като „Нощен дозор“.

Lima работи на разстояние до близо 200 километра

Командирът на подразделението с позивна „Алхимик“ е заявил пред журналисти, че Lima излъчва сигнал на разстояние до близо 200 километра. В този обсег системата може да въздейства върху дронове, ракети и управляеми авиационни бомби.

По данни, цитирани в публикацията, през ноември миналата година Lima е била използвана и срещу руска аеробалистична ракета „Кинжал“. Според офицери от „Нощен дозор“ системата е подала фалшив навигационен сигнал, който е отклонил ракетата от курса. След промяната на посоката тя се е разрушила под въздействието на собствената си скорост.

Така е бил осуетен удар с оръжие, което руският президент Владимир Путин е определял като „невъзможно да бъде свалено“. Украинските военни обаче признават, че Lima понякога създава смущения и за собствените им дронове по време на операции.

Радиоелектронната борба се разширява

Украински офицер твърди, че системата потиска между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, открити в сектора, в който действа „Нощен дозор“. Системите Lima се използват в различни части на Украйна и според подразделението изграждат мрежа за противодействие на въздушни заплахи.

Производителят Phantom Defense е отчел откриването на над 11 500 руски безпилотни летателни апарата за една година, като около 7500 от тях са били неутрализирани. Компанията December1 е увеличила доставките на средства за радиоелектронна борба от десетки устройства през 2024 г. до хиляди месечно.

Целите на тези системи вече включват не само радиостанции и радари, но и мобилни телефони, спътникова навигация, управляеми боеприпаси и дронове. Украйна и Русия използват и оптични кабели за пряка връзка между оператори и безпилотни апарати. Този подход затруднява заглушаването, но прави дроновете по-бавни и по-малко маневрени.

Лазерните комуникации също са трудни за заглушаване, но работят на малки разстояния и при добри метеорологични условия. Дроновете с изкуствен интелект могат да се насочват към цели без постоянни команди от оператор, но според Вито Томаси, управляващ директор на германския производител Quantum Systems, технологията все още не е достатъчно надеждна за самостоятелна ориентация на големи разстояния.

Надпревара с постоянно обновяване

Ефективността на Lima зависи от вида на целта и от защитата ѝ срещу радиоелектронно въздействие. В края на 2024 г. украински военни са открили в руско оръжие китайски антени с управляем модел на излъчване, които могат да установяват посоката на заглушаващия сигнал и да подпомагат заобикалянето на смущенията.

В отговор „Нощен дозор“ и производителят на системата са разработили Lima Quant. Русия от своя страна е увеличила броя на антените в част от своите системи. Това превръща радиоелектронната борба в непрекъсната надпревара между нови средства за въздействие и технологии за тяхното преодоляване.

Западни и украински експерти по противовъздушна отбрана смятат, че системи като Lima могат да осуетяват атаки с балистични ракети. Те обаче не са пълноценен заместител на Patriot. Кинетичните прехващачи остават важна част от защитата, докато радиоелектронната борба предлага по-евтин начин за противодействие на определени въздушни цели.

Източници: war.obozrevatel.com, wsj.com