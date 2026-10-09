Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им

Украйна използва средства за радиоелектронна борба, за да отклонява руски балистични и аеробалистични ракети. Системата Lima въздейства върху навигационните сигнали на боеприпасите и може да ги принуди да променят курса си, съобщава The Wall Street Journal.
Един от описаните случаи е свързан с руска атака срещу важен правителствен обект в Киев в началото на годината. Москва е изстреляла две балистични ракети, но нито една не е достигнала целта. И двете са паднали в река Днипро след намеса на украинско подразделение за радиоелектронно заглушаване, известно като „Нощен дозор“.
Lima работи на разстояние до близо 200 километра
Командирът на подразделението с позивна „Алхимик“ е заявил пред журналисти, че Lima излъчва сигнал на разстояние до близо 200 километра. В този обсег системата може да въздейства върху дронове, ракети и управляеми авиационни бомби.
По данни, цитирани в публикацията, през ноември миналата година Lima е била използвана и срещу руска аеробалистична ракета „Кинжал“. Според офицери от „Нощен дозор“ системата е подала фалшив навигационен сигнал, който е отклонил ракетата от курса. След промяната на посоката тя се е разрушила под въздействието на собствената си скорост.
Така е бил осуетен удар с оръжие, което руският президент Владимир Путин е определял като „невъзможно да бъде свалено“. Украинските военни обаче признават, че Lima понякога създава смущения и за собствените им дронове по време на операции.
Радиоелектронната борба се разширява
Украински офицер твърди, че системата потиска между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, открити в сектора, в който действа „Нощен дозор“. Системите Lima се използват в различни части на Украйна и според подразделението изграждат мрежа за противодействие на въздушни заплахи.
Производителят Phantom Defense е отчел откриването на над 11 500 руски безпилотни летателни апарата за една година, като около 7500 от тях са били неутрализирани. Компанията December1 е увеличила доставките на средства за радиоелектронна борба от десетки устройства през 2024 г. до хиляди месечно.
Целите на тези системи вече включват не само радиостанции и радари, но и мобилни телефони, спътникова навигация, управляеми боеприпаси и дронове. Украйна и Русия използват и оптични кабели за пряка връзка между оператори и безпилотни апарати. Този подход затруднява заглушаването, но прави дроновете по-бавни и по-малко маневрени.
Лазерните комуникации също са трудни за заглушаване, но работят на малки разстояния и при добри метеорологични условия. Дроновете с изкуствен интелект могат да се насочват към цели без постоянни команди от оператор, но според Вито Томаси, управляващ директор на германския производител Quantum Systems, технологията все още не е достатъчно надеждна за самостоятелна ориентация на големи разстояния.
Надпревара с постоянно обновяване
Ефективността на Lima зависи от вида на целта и от защитата ѝ срещу радиоелектронно въздействие. В края на 2024 г. украински военни са открили в руско оръжие китайски антени с управляем модел на излъчване, които могат да установяват посоката на заглушаващия сигнал и да подпомагат заобикалянето на смущенията.
В отговор „Нощен дозор“ и производителят на системата са разработили Lima Quant. Русия от своя страна е увеличила броя на антените в част от своите системи. Това превръща радиоелектронната борба в непрекъсната надпревара между нови средства за въздействие и технологии за тяхното преодоляване.
Западни и украински експерти по противовъздушна отбрана смятат, че системи като Lima могат да осуетяват атаки с балистични ракети. Те обаче не са пълноценен заместител на Patriot. Кинетичните прехващачи остават важна част от защитата, докато радиоелектронната борба предлага по-евтин начин за противодействие на определени въздушни цели.
Източници: war.obozrevatel.com, wsj.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Олееее....
12:55 09.10.2026
5 Сандо
12:56 09.10.2026
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13 Глупава пропаганда
13:00 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Meфистoфел
Коментиран от #23
13:06 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
13:07 09.10.2026
18 стоян георгиев
13:11 09.10.2026
19 жик так
13:11 09.10.2026
20 Маринов
13:11 09.10.2026
21 оня с коня
13:13 09.10.2026
22 не може да бъде
До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Аз лично предполагам че това става с хипноза -украинците поставят на бойна позиция някой нов Кашпировски и той хипнотизира руските ракети!?Иначе се опитвам да си представя с какви средства може да стане това -най-вероятно с някаква форма на електромагнитно излъчване ...и не мога да си представя каква мощност има това устройство и как ще го захранват ?!!?Разни държави опитват такива неща но с балистични ракети не има се получава ...с безпилотници -може макар и с разни проблеми.. но с ракетите е много мъчна работа!?
13:16 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ОК!
13:18 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не ѝ знам годините
До коментар #25 от "марчето е 65 годишна грозновата кокошка":Но според мене въпросната "Мария Атанасова" е фейк профил. Никъде нищо не излиза за подобно лице.
13:28 09.10.2026
27 По двата
13:29 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Азз
13:30 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Троян
13:31 09.10.2026
32 гост
13:32 09.10.2026
33 И Киев е Руски
Коментиран от #34, #42
13:33 09.10.2026
34 Цеко
До коментар #33 от "И Киев е Руски":Много руска смрадт измре и ще измре.Фактите са такива.Ако питаш мен нека да мрат.
Коментиран от #41
13:35 09.10.2026
35 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #37, #38
13:36 09.10.2026
36 АМА РАЗБИРА СЕ
АМ ЧИ ШО ТОГАВА ДРАПАТ ЗА ПРЕГОВОРИ
АЙДЕ ЧОВКИТЕ В КАЛТА
13:37 09.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ти си грешка
До коментар #35 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Онкоболен, големи болки и мъки ще имаш заради рака, който те яде.
13:38 09.10.2026
39 хахаххаа
13:39 09.10.2026
40 РФ е един огромен КЕН eф !
13:39 09.10.2026
41 Ти гледай себе си
До коментар #34 от "Цеко":Онкоболен, големи болки и мъки ще имаш заради рака, който те яде.
13:39 09.10.2026
42 Няма такива неща
До коментар #33 от "И Киев е Руски":ВСУ смазват орките..Руснаците не са така избивани от годините на втората световна война.Жертвите им са потресаващи.Тогава СССР имаше помощта на целият запад.Сегашната русия е една треторазрядна разпадаща се държава.Понял?
Коментиран от #43
13:40 09.10.2026
43 Ха ха ха
До коментар #42 от "Няма такива неща":Рака ти е превърнал мозъка в чорба.
13:42 09.10.2026