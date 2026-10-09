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Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им
  Тема: Украйна

Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им

9 Октомври, 2026 12:53 1 417 43

  • украйна-
  • радиоелектронна борба-
  • lima-
  • балистични ракети-
  • patriot

Системата Lima е отклонила две ракети към река Днипро, съобщава The Wall Street Journal. Технологията не заменя Patriot, но разширява защитата срещу въздушни удари.

Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна използва средства за радиоелектронна борба, за да отклонява руски балистични и аеробалистични ракети. Системата Lima въздейства върху навигационните сигнали на боеприпасите и може да ги принуди да променят курса си, съобщава The Wall Street Journal.

Един от описаните случаи е свързан с руска атака срещу важен правителствен обект в Киев в началото на годината. Москва е изстреляла две балистични ракети, но нито една не е достигнала целта. И двете са паднали в река Днипро след намеса на украинско подразделение за радиоелектронно заглушаване, известно като „Нощен дозор“.

Lima работи на разстояние до близо 200 километра

Командирът на подразделението с позивна „Алхимик“ е заявил пред журналисти, че Lima излъчва сигнал на разстояние до близо 200 километра. В този обсег системата може да въздейства върху дронове, ракети и управляеми авиационни бомби.

По данни, цитирани в публикацията, през ноември миналата година Lima е била използвана и срещу руска аеробалистична ракета „Кинжал“. Според офицери от „Нощен дозор“ системата е подала фалшив навигационен сигнал, който е отклонил ракетата от курса. След промяната на посоката тя се е разрушила под въздействието на собствената си скорост.

Така е бил осуетен удар с оръжие, което руският президент Владимир Путин е определял като „невъзможно да бъде свалено“. Украинските военни обаче признават, че Lima понякога създава смущения и за собствените им дронове по време на операции.

Радиоелектронната борба се разширява

Украински офицер твърди, че системата потиска между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, открити в сектора, в който действа „Нощен дозор“. Системите Lima се използват в различни части на Украйна и според подразделението изграждат мрежа за противодействие на въздушни заплахи.

Производителят Phantom Defense е отчел откриването на над 11 500 руски безпилотни летателни апарата за една година, като около 7500 от тях са били неутрализирани. Компанията December1 е увеличила доставките на средства за радиоелектронна борба от десетки устройства през 2024 г. до хиляди месечно.

Целите на тези системи вече включват не само радиостанции и радари, но и мобилни телефони, спътникова навигация, управляеми боеприпаси и дронове. Украйна и Русия използват и оптични кабели за пряка връзка между оператори и безпилотни апарати. Този подход затруднява заглушаването, но прави дроновете по-бавни и по-малко маневрени.

Лазерните комуникации също са трудни за заглушаване, но работят на малки разстояния и при добри метеорологични условия. Дроновете с изкуствен интелект могат да се насочват към цели без постоянни команди от оператор, но според Вито Томаси, управляващ директор на германския производител Quantum Systems, технологията все още не е достатъчно надеждна за самостоятелна ориентация на големи разстояния.

Надпревара с постоянно обновяване

Ефективността на Lima зависи от вида на целта и от защитата ѝ срещу радиоелектронно въздействие. В края на 2024 г. украински военни са открили в руско оръжие китайски антени с управляем модел на излъчване, които могат да установяват посоката на заглушаващия сигнал и да подпомагат заобикалянето на смущенията.

В отговор „Нощен дозор“ и производителят на системата са разработили Lima Quant. Русия от своя страна е увеличила броя на антените в част от своите системи. Това превръща радиоелектронната борба в непрекъсната надпревара между нови средства за въздействие и технологии за тяхното преодоляване.

Западни и украински експерти по противовъздушна отбрана смятат, че системи като Lima могат да осуетяват атаки с балистични ракети. Те обаче не са пълноценен заместител на Patriot. Кинетичните прехващачи остават важна част от защитата, докато радиоелектронната борба предлага по-евтин начин за противодействие на определени въздушни цели.

Източници: war.obozrevatel.com, wsj.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Олееее....

    33 1 Отговор
    Украйна намери начин да отклонява руски балистични ракети от курса им в посока България ... Мирчев веднага Нота да пише

    12:55 09.10.2026

  • 5 Сандо

    22 1 Отговор
    Прекрасна новина,можем по места да създадем комитети по посрещане на отклонени гости.

    12:56 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Глупава пропаганда

    24 2 Отговор
    Отклонили към река Днипро! 😄

    13:00 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Meфистoфел

    26 1 Отговор
    Марче, не пиши измишльотини. Балистичните ракети не се отклоняват от курса, те си вървят по балистичната крива. Маневрите преди попадение не променят същността на задачата. Такива цели само се поразяват. Отклоняват се от курса аеродинамични цели, не балистични. Ако не знаеш - въздушните цели са 3 категории. Аеростатични, аеродинамични и балистични. Питай, ако искаш подробности.

    Коментиран от #23

    13:06 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Балистиката не е силната страна на пропаганден парцал като Wall Street Journal.

    13:07 09.10.2026

  • 18 стоян георгиев

    4 6 Отговор
    Само какви пари се харчат за да се разруши друга държава в момента ...пълна лудост!

    13:11 09.10.2026

  • 19 жик так

    19 2 Отговор
    Не знам какво отклоняват тия , ама Киев го избушиха .Даже Кличко казва всички да напускат града .

    13:11 09.10.2026

  • 20 Маринов

    18 1 Отговор
    И като се отклоняват руските ракети какво се получава? Ами попадат на жилищни сгради, след което има ранени и трупове и атаки в СМИ за руско обстрелване на цивилни. Така е: на война като на война.

    13:11 09.10.2026

  • 21 оня с коня

    16 2 Отговор
    Някой вярва ли на тая нескопосана € пропаганда.

    13:13 09.10.2026

  • 22 не може да бъде

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Аз лично предполагам че това става с хипноза -украинците поставят на бойна позиция някой нов Кашпировски и той хипнотизира руските ракети!?Иначе се опитвам да си представя с какви средства може да стане това -най-вероятно с някаква форма на електромагнитно излъчване ...и не мога да си представя каква мощност има това устройство и как ще го захранват ?!!?Разни държави опитват такива неща но с балистични ракети не има се получава ...с безпилотници -може макар и с разни проблеми.. но с ракетите е много мъчна работа!?

    13:16 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОК!

    8 2 Отговор
    Гогава повеме да не сми чули Зелко да плаче,че е беззащитен пред руските бйлистически ракети...!

    13:18 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не ѝ знам годините

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "марчето е 65 годишна грозновата кокошка":

    Но според мене въпросната "Мария Атанасова" е фейк профил. Никъде нищо не излиза за подобно лице.

    13:28 09.10.2026

  • 27 По двата

    1 0 Отговор
    Кораба?

    13:29 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Азз

    2 0 Отговор
    А дали отклонени дронове може да удрят кораби в Черно Море?

    13:30 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Троян

    3 0 Отговор
    Нормален експеримент. Изтреляйте със прашка една сачма и се опитайте да я улучите. Движи се по балистична треактория. Почти нулев шанс.

    13:31 09.10.2026

  • 32 гост

    0 1 Отговор
    Следващата разработка,от където са изстреляни,там и да се върнат...ха дано.

    13:32 09.10.2026

  • 33 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    И после що цивилните жертви се увеличават

    Коментиран от #34, #42

    13:33 09.10.2026

  • 34 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    Много руска смрадт измре и ще измре.Фактите са такива.Ако питаш мен нека да мрат.

    Коментиран от #41

    13:35 09.10.2026

  • 35 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 1 Отговор
    Московията е грешка на историята и Украйна ще я поправят.

    Коментиран от #37, #38

    13:36 09.10.2026

  • 36 АМА РАЗБИРА СЕ

    1 0 Отговор
    АМА КО СИ ГОВОРИШ
    АМ ЧИ ШО ТОГАВА ДРАПАТ ЗА ПРЕГОВОРИ
    АЙДЕ ЧОВКИТЕ В КАЛТА

    13:37 09.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти си грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Онкоболен, големи болки и мъки ще имаш заради рака, който те яде.

    13:38 09.10.2026

  • 39 хахаххаа

    0 0 Отговор
    Да се чуди човек да се смее или да плаче като чете подобни глупости :)

    13:39 09.10.2026

  • 40 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 0 Отговор
    Големи ckanaняци излезнаха ти монголски москали !

    13:39 09.10.2026

  • 41 Ти гледай себе си

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Цеко":

    Онкоболен, големи болки и мъки ще имаш заради рака, който те яде.

    13:39 09.10.2026

  • 42 Няма такива неща

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    ВСУ смазват орките..Руснаците не са така избивани от годините на втората световна война.Жертвите им са потресаващи.Тогава СССР имаше помощта на целият запад.Сегашната русия е една треторазрядна разпадаща се държава.Понял?

    Коментиран от #43

    13:40 09.10.2026

  • 43 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Няма такива неща":

    Рака ти е превърнал мозъка в чорба.

    13:42 09.10.2026

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