Украинските сили удариха две важни петролни рафинерии на хиляди километри от границата

Дронове са атакували нефтопреработващия завод „Лукойл-Ухтанефтепереработка“ в руския град Ухта, Република Коми. Предприятието се намира на повече от 1700 километра от държавната граница на Украйна, а според съобщението на украинския президент Володимир Зеленски разстоянието е около 1900 километра.
В публикувани онлайн кадри се вижда гъст стълб черен дим над завода. В наличната информация не са посочени данни за мащаба на щетите и за евентуално спиране на производството.
Какво заяви Зеленски
Володимир Зеленски потвърди удара по Ухтинския НПЗ и съобщи, че е поразен и нефтопреработващият завод в Омск. По думите му атаката срещу предприятието в Ухта е извършена с дронове Ан-196 RS.
Украинският президент не посочи подробности за нанесените щети. Ударът по завода в Ухта е съобщен ден след атаката срещу Омския нефтопреработващ завод, който се намира на повече от 2500 километра от украинската граница.
Предприятието в Ухта
„Лукойл-Ухтанефтепереработка“ е построен през 1934 г. и е сред най-старите нефтопреработващи предприятия в Русия. Заводът преработва тежък високосерен нефт, а инсталираният му капацитет е около 4,2 милиона тона годишно.
Основната му продукция включва автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, вакуумен газьол и пътни и строителни битуми. Горивата се доставят основно за Северозападния и Централния федерален окръг на Русия, а част от продукцията се изнася през балтийски пристанища.
Украински дронове са атакували завода и през февруари 2026 г.
Удари по руската нефтена инфраструктура
На 8 октомври украинските сили съобщиха за поразяване на Омския НПЗ с модернизирани безпилотни летателни апарати FP-1. Заводът в Омск е определян като най-големия нефтопреработващ комплекс в Русия.
Министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара заяви, че украинските сили вече са поразили 51% от нефтопреработващите мощности на Русия. Според него това оказва влияние върху руската икономика, възможностите за водене на войната и снабдяването на руските войски.
Източници: unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #4, #10, #19
15:01 09.10.2026
2 хихи
15:01 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #1 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":И като цяло-Русия трябва да помогне на Турция да събере изгубените земи и да върне България в лоното на майка си Турция като вилаят!
Коментиран от #9, #11, #20
15:02 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Щом Мария е на смяна
15:04 09.10.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #14
15:06 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Предлагам
15:12 09.10.2026
13 Лаврентий Берия
15:12 09.10.2026
14 гост
До коментар #8 от "Сатана Z":Ми не знам за Киев , ама в Кремъл вече НЕ спят , ама въобще , хахахаххаах !!
15:13 09.10.2026
15 БРИТАНЦИТЕ ХАПЯТ
15:14 09.10.2026
16 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #18, #36
15:14 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е така е закачайте се
Коментиран от #32
15:24 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Питам са,
15:29 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян георгиев
15:30 09.10.2026
31 Боко
Хвалите наркоса, а:
Утре почвате да ВИЕТЕ на умряло, че видиш ли Путин бомбил укрия и счупил не знам си какво и не не знам си колко дали фира 🤔
Коментиран от #37
15:31 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Боко
До коментар #29 от "Баничаря":Искаш ли неочаквана среща?
15:33 09.10.2026
34 Далше
15:34 09.10.2026
35 Оня
15:35 09.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Маринов
Коментиран от #39
15:52 09.10.2026
39 Абсолютно
До коментар #38 от "Маринов":вярно, колега.
16:35 09.10.2026