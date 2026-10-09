Украинските сили удариха две важни петролни рафинерии на хиляди километри от границата

Дронове са атакували нефтопреработващия завод „Лукойл-Ухтанефтепереработка“ в руския град Ухта, Република Коми. Предприятието се намира на повече от 1700 километра от държавната граница на Украйна, а според съобщението на украинския президент Володимир Зеленски разстоянието е около 1900 километра.

В публикувани онлайн кадри се вижда гъст стълб черен дим над завода. В наличната информация не са посочени данни за мащаба на щетите и за евентуално спиране на производството.

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Какво заяви Зеленски

Володимир Зеленски потвърди удара по Ухтинския НПЗ и съобщи, че е поразен и нефтопреработващият завод в Омск. По думите му атаката срещу предприятието в Ухта е извършена с дронове Ан-196 RS.

„Нанесен е още един удар по руски нефтопреработващ завод в Омск – един от най-големите заводи, както и по Ухтинския НПЗ, разположен на 1900 километра от държавната граница на Украйна. Целта в Ухта беше поразена с дронове Ан-196 RS, които летят около 2500 километра, а предния ден по Омския НПЗ бяха използвани FP-6, модифицирани FP-1“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи подробности за нанесените щети. Ударът по завода в Ухта е съобщен ден след атаката срещу Омския нефтопреработващ завод, който се намира на повече от 2500 километра от украинската граница.

Предприятието в Ухта

„Лукойл-Ухтанефтепереработка“ е построен през 1934 г. и е сред най-старите нефтопреработващи предприятия в Русия. Заводът преработва тежък високосерен нефт, а инсталираният му капацитет е около 4,2 милиона тона годишно.

Основната му продукция включва автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, вакуумен газьол и пътни и строителни битуми. Горивата се доставят основно за Северозападния и Централния федерален окръг на Русия, а част от продукцията се изнася през балтийски пристанища.

Украински дронове са атакували завода и през февруари 2026 г.

Удари по руската нефтена инфраструктура

На 8 октомври украинските сили съобщиха за поразяване на Омския НПЗ с модернизирани безпилотни летателни апарати FP-1. Заводът в Омск е определян като най-големия нефтопреработващ комплекс в Русия.

Министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара заяви, че украинските сили вече са поразили 51% от нефтопреработващите мощности на Русия. Според него това оказва влияние върху руската икономика, възможностите за водене на войната и снабдяването на руските войски.

Източници: unian.net