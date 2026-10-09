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Украинските сили удариха две важни петролни рафинерии на хиляди километри от границата
  Тема: Украйна

Украинските сили удариха две важни петролни рафинерии на хиляди километри от границата

9 Октомври, 2026 15:00 1 553 39

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  • нефтопреработващ завод-
  • ухта

Киев заяви, че украинските сили вече са поразили 51% от нефтопреработващите мощности на Русия

Украинските сили удариха две важни петролни рафинерии на хиляди километри от границата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове са атакували нефтопреработващия завод „Лукойл-Ухтанефтепереработка“ в руския град Ухта, Република Коми. Предприятието се намира на повече от 1700 километра от държавната граница на Украйна, а според съобщението на украинския президент Володимир Зеленски разстоянието е около 1900 километра.

В публикувани онлайн кадри се вижда гъст стълб черен дим над завода. В наличната информация не са посочени данни за мащаба на щетите и за евентуално спиране на производството.

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Какво заяви Зеленски

Володимир Зеленски потвърди удара по Ухтинския НПЗ и съобщи, че е поразен и нефтопреработващият завод в Омск. По думите му атаката срещу предприятието в Ухта е извършена с дронове Ан-196 RS.

„Нанесен е още един удар по руски нефтопреработващ завод в Омск – един от най-големите заводи, както и по Ухтинския НПЗ, разположен на 1900 километра от държавната граница на Украйна. Целта в Ухта беше поразена с дронове Ан-196 RS, които летят около 2500 километра, а предния ден по Омския НПЗ бяха използвани FP-6, модифицирани FP-1“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи подробности за нанесените щети. Ударът по завода в Ухта е съобщен ден след атаката срещу Омския нефтопреработващ завод, който се намира на повече от 2500 километра от украинската граница.

Предприятието в Ухта

„Лукойл-Ухтанефтепереработка“ е построен през 1934 г. и е сред най-старите нефтопреработващи предприятия в Русия. Заводът преработва тежък високосерен нефт, а инсталираният му капацитет е около 4,2 милиона тона годишно.

Основната му продукция включва автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, вакуумен газьол и пътни и строителни битуми. Горивата се доставят основно за Северозападния и Централния федерален окръг на Русия, а част от продукцията се изнася през балтийски пристанища.

Украински дронове са атакували завода и през февруари 2026 г.

Удари по руската нефтена инфраструктура

На 8 октомври украинските сили съобщиха за поразяване на Омския НПЗ с модернизирани безпилотни летателни апарати FP-1. Заводът в Омск е определян като най-големия нефтопреработващ комплекс в Русия.

Министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара заяви, че украинските сили вече са поразили 51% от нефтопреработващите мощности на Русия. Според него това оказва влияние върху руската икономика, възможностите за водене на войната и снабдяването на руските войски.

Източници: unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    12 24 Отговор
    С оглед на това как българите сега в по-голямата си част се отнасят към руснаците (виждам това във форума)... Ако започне война между България и Македония, смятам, че Русия трябва изцяло да помогне на Македония с оръжие и всичко, с което може, в справедливата борба срещу окупатора - България!

    Коментиран от #4, #10, #19

    15:01 09.10.2026

  • 2 хихи

    13 18 Отговор
    украинските сили вече са поразили 510% от нефтопреработващите мощности на Русия

    15:01 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    И като цяло-Русия трябва да помогне на Турция да събере изгубените земи и да върне България в лоното на майка си Турция като вилаят!

    Коментиран от #9, #11, #20

    15:02 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щом Мария е на смяна

    14 7 Отговор
    Сичките и ловим вяра

    15:04 09.10.2026

  • 8 Сатана Z

    17 11 Отговор
    Тогава защо в Kyiv спят с тенджери на главите?

    Коментиран от #14

    15:06 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Предлагам

    15 8 Отговор
    Да спрем да коментираме тука и да оставим укротрола сам да пише и сам да си отговаря. Няма смисъл да правим с коментарите на фалшиви новини, пари за сайта.

    15:12 09.10.2026

  • 13 Лаврентий Берия

    15 4 Отговор
    Даже и в Русия се намират тук там предатели който срещу символични суми и обещания са готови и майка си да продадат . Та те изстрелват дроновете. Решението в случая е само едно и е радикално........

    15:12 09.10.2026

  • 14 гост

    12 14 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Ми не знам за Киев , ама в Кремъл вече НЕ спят , ама въобще , хахахаххаах !!

    15:13 09.10.2026

  • 15 БРИТАНЦИТЕ ХАПЯТ

    12 3 Отговор
    Като за последно

    15:14 09.10.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    15 18 Отговор
    Километрични опашки за горива по руските бензиностанции. Крепостните се млатят за туба бензин. И сме едва в началото на октомври. Какво ще става зимата в Русия, не ми се мисли. Разпадането на Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина предстои. Отива на Боклука на Историята, при СССР.

    Коментиран от #18, #36

    15:14 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 Е така е закачайте се

    13 3 Отговор
    Пък после олеле...

    Коментиран от #32

    15:24 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Питам са,

    6 1 Отговор
    колко харчат на 100 км. тез дронове.

    15:29 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Голямо геройство, ама пак ще спите с плъховете в метрото 😂

    15:30 09.10.2026

  • 31 Боко

    7 3 Отговор
    Защо го правите това 🤔
    Хвалите наркоса, а:
    Утре почвате да ВИЕТЕ на умряло, че видиш ли Путин бомбил укрия и счупил не знам си какво и не не знам си колко дали фира 🤔

    Коментиран от #37

    15:31 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боко

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Баничаря":

    Искаш ли неочаквана среща?

    15:33 09.10.2026

  • 34 Далше

    1 4 Отговор
    болше...

    15:34 09.10.2026

  • 35 Оня

    2 1 Отговор
    Е няма как трябва и малко храна за шараните! Направо се забавихте,! Те се връзват тия хуморески!

    15:35 09.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Маринов

    4 3 Отговор
    Не са украинските, английските сили са изстреляли, целеуказвали, водили ракетите на 1700 км в Русия. Путин спи ли и се прави на разсеян? Досега трябваше Банкова в Киев да е картофена нива. А на англичаните да покаже как се къпят на километри от брега. И всичко ще приключи.

    Коментиран от #39

    15:52 09.10.2026

  • 39 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Маринов":

    вярно, колега.

    16:35 09.10.2026

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