Саудитската коалиция унищожи 136 цели на хусите

Водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че провежда мащабна операция срещу хусите в Йемен, като съобщи за унищожени 136 военни цели. Настъплението е насочено срещу живата сила и военния капацитет на подкрепяните от Иран бойци.

„Провеждаме мащабни операции, насочени срещу живата сила и военния капацитет“ на хусите, заяви говорител на коалицията. Той посочи, че силите работят за разбиване и унищожаване на мрежата от балистични ракети на групировката и осигуряват денонощна въздушна подкрепа за йеменските правителствени сили.

Съобщения за удари в Саада

Телевизионният канал „Ал Масира“, свързан с хусите, съобщи за саудитски ракетни удари в провинция Саада в северозападната част на Йемен. Информацията за щетите и жертвите при тези удари не е потвърдена от независим източник.

Бойните действия между хусите и Саудитска Арабия са се засилили през септември, след като бойците завзеха крайбрежни райони по Червено море при светкавична офанзива. Саудитска Арабия подкрепя йеменското правителство, докато хусите са подкрепяни от Иран.

Над 400 загинали от началото на операцията

Шестима души са загинали през седмицата при удари срещу саудитски летища, за които хусите са поели отговорност. На този фон боевете в Йемен продължават, като броят на загиналите е надхвърлил 400 души от началото на операцията на правителствените сили с въздушната подкрепа на Рияд.

По-рано военен източник от йеменските правителствени сили съобщи за започнала мащабна операция за отвоюване на стратегическия проток Баб ел Мандеб. Водният път свързва Азия с Европа чрез Суецкия канал и има ключово значение за корабоплаването между Червено море и Средиземно море.

Източници: bta.bg