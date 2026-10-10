Дронове повредиха железопътен мост в Ростовска област

Железопътен мост е повреден при атака с безпилотни апарати в Ростовска област, а движението на влаковете по съоръжението е спряно и в двете посоки. Губернаторът на региона Юрий Слюсар съобщи, че един мъж е пострадал и е откаран в болница.

В Ростов на Дон са повредени няколко жилищни блока в различни райони на града. Част от хората са евакуирани, а аварийни екипи работят по потушаването на възникнали пожари. „В Ростов са повредени няколко многофамилни жилищни сгради в няколко района на града. Хората са евакуирани. Информацията за пострадалите се уточнява“, написа Слюсар.

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В Батайск дрон е попаднал в необитаем жилищен блок. Към публикуването на информацията няма потвърдени данни за броя на пострадалите в града и в Ростов на Дон.

10 дрона са свалени край Москва

Отделно от съобщенията за Ростовска област, руската противовъздушна отбрана е свалила 10 безпилотни апарата, летели към Москва. Това е съобщил кметът на столицата Сергей Собянин.

„Специалисти от аварийните служби работят на мястото на падането на отломките“, написа Собянин. В съобщението не се посочват данни за пострадали или за щети по гражданска инфраструктура в Москва.

Източници: rbc.ru