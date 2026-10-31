Христо Стоичков с емоционално послание за завръщането на ЦСКА на „Армията“: „У дома сме си!“

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков не скри вълнението си от историческото завръщане на „червените“ на стадион „Българска армия“. Носителят на „Златната топка“ използва социалните мрежи, за да отправи специално послание по повод откриването на обновеното съоръжение в Борисовата градина.

Камата изрази гордостта си, че именно на този стадион е направил първите крачки по пътя към върха на световния футбол. Той припомни, че е присъствал и на последния двубой на стария стадион, а сега с нетърпение очаква началото на новата ера за клубния дом на ЦСКА.

„Стадион „Българска армия“ – люлка на шампиони! Най-великите български футболисти тръгнаха оттам! Горд съм, че моят път към върха започна на този стадион! Имах честта да присъствам на последния мач, а днес откриваме новия ни дом! Истинско бижу! Новата Армия ще блести в червено! Нямам търпение! Нямам и съмнение, че тук ще се родят новите шампиони с подкрепата на милиони червени фенове! У дома сме си! На Армията! Само ЦСКА!“, написа Стоичков.

Думите на една от най-големите фигури в историята на клуба бързо привлякоха вниманието на привържениците. Посланието му се превърна в още един емоционален момент от празничния ден, в който ЦСКА отново отваря вратите на своя дом за червената общност.