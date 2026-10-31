Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков с емоционално послание за завръщането на ЦСКА на „Армията“: „У дома сме си!“

Христо Стоичков с емоционално послание за завръщането на ЦСКА на „Армията“: „У дома сме си!“

31 Октомври, 2026 15:39 446 5

  • христо стоичков-
  • цска-
  • българска армия-
  • завръщане-
  • червени фенове-
  • златна топка

Той припомни, че е присъствал и на последния двубой на стария стадион, а сега с нетърпение очаква началото на новата ера за клубния дом

Христо Стоичков с емоционално послание за завръщането на ЦСКА на „Армията“: „У дома сме си!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков не скри вълнението си от историческото завръщане на „червените“ на стадион „Българска армия“. Носителят на „Златната топка“ използва социалните мрежи, за да отправи специално послание по повод откриването на обновеното съоръжение в Борисовата градина.

Камата изрази гордостта си, че именно на този стадион е направил първите крачки по пътя към върха на световния футбол. Той припомни, че е присъствал и на последния двубой на стария стадион, а сега с нетърпение очаква началото на новата ера за клубния дом на ЦСКА.

„Стадион „Българска армия“ – люлка на шампиони! Най-великите български футболисти тръгнаха оттам! Горд съм, че моят път към върха започна на този стадион! Имах честта да присъствам на последния мач, а днес откриваме новия ни дом! Истинско бижу! Новата Армия ще блести в червено! Нямам търпение! Нямам и съмнение, че тук ще се родят новите шампиони с подкрепата на милиони червени фенове! У дома сме си! На Армията! Само ЦСКА!“, написа Стоичков.

Думите на една от най-големите фигури в историята на клуба бързо привлякоха вниманието на привържениците. Посланието му се превърна в още един емоционален момент от празничния ден, в който ЦСКА отново отваря вратите на своя дом за червената общност.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На такива

    3 4 Отговор
    им викаха безродници

    15:41 31.10.2026

  • 2 Каталана

    3 3 Отговор
    Каталунския сепаратист ристю естойкоф,има имоти за милиони евро в Каталуния нонму биха шута заради сепаратизъм,сега се шляе немил недраг из Маями бийч

    15:44 31.10.2026

  • 3 Защо не се погледне

    4 2 Отговор
    Този се взел на сериозно

    15:47 31.10.2026

  • 4 Велик си Ицо.Великан си

    1 2 Отговор
    Да не е само той номер 8-ми.Има и друг с 8ми.

    15:54 31.10.2026

  • 5 Венци

    1 0 Отговор
    Твоят дом е в Хармнали, бе кюрд противен.

    16:06 31.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове