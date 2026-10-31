Свлачище блокира прохода Троян-Кърнаре

Свлачище блокира движението през прохода Троян-Кърнаре. Паднала скална маса е затрупала пътното платно на около 9 километра от село Кърнаре и е спряла преминаването на автомобили.

Камъните са се свлекли върху трасето сутринта. Пътуващи по маршрута са направили опити сами да разчистят участъка, за да бъде възстановено движението.

Към момента няма информация за пострадали. Не е ясно кога пътят ще бъде напълно освободен, както и дали движението ще бъде възстановено в кратки срокове.

Шофьорите, които планират да преминат през прохода, трябва да се съобразят с блокирания участък и да потърсят актуална информация за пътната обстановка преди пътуване.

Източници: nova.bg