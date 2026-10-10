Русия е загубила още 1420 военни за денонощие, твърди Киев

Русия е загубила още 1420 военнослужещи за последното денонощие във войната срещу Украйна, съобщи украинският генерален щаб. В числото са включени убити и ранени руски военни, а общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната инвазия са оценени на около 1 550 910 души.

„Общите бойни загуби на руските окупатори от 24 февруари 2022 г. до 10 октомври 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 550 910 военнослужещи“, се посочва в сводката на украинското военно командване. Данните са представени като ориентировъчни и подлежат на актуализиране.

Загуби на техника

Според същата оценка през последните 24 часа руските сили са загубили още 4 танка, 6 бойни бронирани машини и 50 артилерийски системи. Отчетени са и 2 реактивни системи за залпов огън, 6 средства за противовъздушна отбрана и 9 наземни роботизирани комплекса.

Украинският генерален щаб съобщава още за унищожени 1591 безпилотни летателни апарата с оперативно-тактическо предназначение, 534 автомобила и автоцистерни и 2 единици специална техника. След последните актуализации общият брой на отчетените руски загуби достига 12 406 танка, 25 515 бойни бронирани машини, 51 000 артилерийски системи и 556 926 безпилотни апарата от оперативно-тактическия клас.

Посочените числа са оценка на украинската страна за бойните загуби на Русия. Поради продължаващите бойни действия те не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време.

Източници: pravda.com.ua