Русия е загубила още 1420 военни за денонощие, твърди Киев

Русия е загубила още 1420 военнослужещи за последното денонощие във войната срещу Украйна, съобщи украинският генерален щаб. В числото са включени убити и ранени руски военни, а общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната инвазия са оценени на около 1 550 910 души.
„Общите бойни загуби на руските окупатори от 24 февруари 2022 г. до 10 октомври 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 550 910 военнослужещи“, се посочва в сводката на украинското военно командване. Данните са представени като ориентировъчни и подлежат на актуализиране.
Загуби на техника
Според същата оценка през последните 24 часа руските сили са загубили още 4 танка, 6 бойни бронирани машини и 50 артилерийски системи. Отчетени са и 2 реактивни системи за залпов огън, 6 средства за противовъздушна отбрана и 9 наземни роботизирани комплекса.
Украинският генерален щаб съобщава още за унищожени 1591 безпилотни летателни апарата с оперативно-тактическо предназначение, 534 автомобила и автоцистерни и 2 единици специална техника. След последните актуализации общият брой на отчетените руски загуби достига 12 406 танка, 25 515 бойни бронирани машини, 51 000 артилерийски системи и 556 926 безпилотни апарата от оперативно-тактическия клас.
Посочените числа са оценка на украинската страна за бойните загуби на Русия. Поради продължаващите бойни действия те не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 СтатиСтик
Коментиран от #18, #48
07:39 10.10.2026
3 Урко фашистите се побъркаха напълно
07:40 10.10.2026
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7 Лелее
07:45 10.10.2026
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10 Механик
07:47 10.10.2026
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17 Путин
До коментар #16 от "14/88":Как го искаш мит или с повечко сирене?
08:11 10.10.2026
18 Дядо дръмпи
До коментар #2 от "СтатиСтик":просиянските заводи за преработка на Нефто-продукти имат точно число...то е 48!От тях са ударени по няколко пъти62,5% .....затова се получават аномалиите с гориво и затова тръмп моли украйна да спре ударите.ако така продължава в просия ще свърши горивото и за хората първо и за войната второ.няма как Беларус и индия да ги спасят с гориво.А самолетно гориво ,просиянците са вкарали от ЮЖНА КОРЕЯ и затова са сега тези приказки........но няма да могат повече да ползват за донор южна корея срещу 79елементот менделеевата таблица.
08:11 10.10.2026
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21 Иванов
Ще трябва да внася от запад😁😁😁
Само глупости и пропаганда. Всички лъжат, но украинците прекаляват. Вместо да търсят изход са заровили глава в пясъка и вярват в духове и легенди. Робуват на един човек, който не живее в реалността, а в измислен, негов си свят, а умират хора, много деца няма да видят нормален живот.
Коментиран от #30
08:21 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 456
08:25 10.10.2026
24 Начо
Коментиран от #33
08:29 10.10.2026
25 ПОРАДИ РЕГУЛЯРНА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
17 февруари 2024 г ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.
ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
(КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)
08:29 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Оня
08:31 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 „Иван”
До коментар #21 от "Иванов":НАЧАЛНИК
МНОГО СЕ ТРЕВОЖИШ ЗА
БИТОВО КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
В СССР....🤔
08:33 10.10.2026
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34 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 млн.
В УКРАЙНА ОТДАВНА НЯМА АРМИЯ А САМО НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ.
Коментиран от #43
08:43 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Де бил
Коментиран от #39, #50
08:58 10.10.2026
37 Пиночет
Коментиран от #40, #41, #44
09:03 10.10.2026
38 Рашисти за победата на Райха
-;-
А Коношенко твърдеше че няма никакви жертви
09:08 10.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Kaлпазанин
09:12 10.10.2026
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46 аноним
09:16 10.10.2026
47 Бай Ганьо
09:17 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 стоян
До коментар #36 от "Де бил":до 36 ком - прочети 49 коментар
09:42 10.10.2026