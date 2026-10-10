Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Русия е загубила още 1420 военни за денонощие, твърди Киев
  Тема: Украйна

Русия е загубила още 1420 военни за денонощие, твърди Киев

10 Октомври, 2026 07:35 905 50

  • руско-украинска война-
  • украински генерален щаб-
  • руски загуби-
  • военна техника

Украинският генерален щаб оценява общите руски загуби от началото на пълномащабната инвазия на около 1,55 милиона военнослужещи

Русия е загубила още 1420 военни за денонощие, твърди Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е загубила още 1420 военнослужещи за последното денонощие във войната срещу Украйна, съобщи украинският генерален щаб. В числото са включени убити и ранени руски военни, а общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната инвазия са оценени на около 1 550 910 души.

„Общите бойни загуби на руските окупатори от 24 февруари 2022 г. до 10 октомври 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 550 910 военнослужещи“, се посочва в сводката на украинското военно командване. Данните са представени като ориентировъчни и подлежат на актуализиране.

Загуби на техника

Според същата оценка през последните 24 часа руските сили са загубили още 4 танка, 6 бойни бронирани машини и 50 артилерийски системи. Отчетени са и 2 реактивни системи за залпов огън, 6 средства за противовъздушна отбрана и 9 наземни роботизирани комплекса.

Украинският генерален щаб съобщава още за унищожени 1591 безпилотни летателни апарата с оперативно-тактическо предназначение, 534 автомобила и автоцистерни и 2 единици специална техника. След последните актуализации общият брой на отчетените руски загуби достига 12 406 танка, 25 515 бойни бронирани машини, 51 000 артилерийски системи и 556 926 безпилотни апарата от оперативно-тактическия клас.

Посочените числа са оценка на украинската страна за бойните загуби на Русия. Поради продължаващите бойни действия те не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СтатиСтик

    50 4 Отговор
    Кво твърди Куев няма абсолютно никакво значение ,сами чрез компютърно приложение може да наблюдавата огромните военни осраински военни гробища които растат в геометрична прогресия .

    Коментиран от #18, #48

    07:39 10.10.2026

  • 3 Урко фашистите се побъркаха напълно

    48 6 Отговор
    Ненормалници будните само отвращение

    07:40 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лелее

    41 4 Отговор
    Ние безрезервно верваме на укроинфото. Ама щом не са го потвърдили и от бесарапския фронт...

    07:45 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    24 2 Отговор
    А дали имат кокоши яйца и краве масло?

    07:47 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "14/88":

    Как го искаш мит или с повечко сирене?

    08:11 10.10.2026

  • 18 Дядо дръмпи

    5 22 Отговор

    До коментар #2 от "СтатиСтик":

    просиянските заводи за преработка на Нефто-продукти имат точно число...то е 48!От тях са ударени по няколко пъти62,5% .....затова се получават аномалиите с гориво и затова тръмп моли украйна да спре ударите.ако така продължава в просия ще свърши горивото и за хората първо и за войната второ.няма как Беларус и индия да ги спасят с гориво.А самолетно гориво ,просиянците са вкарали от ЮЖНА КОРЕЯ и затова са сега тези приказки........но няма да могат повече да ползват за донор южна корея срещу 79елементот менделеевата таблица.

    08:11 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иванов

    19 3 Отговор
    Както вече знаем, ако войната продължи 10години Русия няма са има нито един войник.
    Ще трябва да внася от запад😁😁😁
    Само глупости и пропаганда. Всички лъжат, но украинците прекаляват. Вместо да търсят изход са заровили глава в пясъка и вярват в духове и легенди. Робуват на един човек, който не живее в реалността, а в измислен, негов си свят, а умират хора, много деца няма да видят нормален живот.

    Коментиран от #30

    08:21 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 456

    17 3 Отговор
    Какво твърди Киив ,изобщо не ги слушам. Те могат да си твърдят всичко

    08:25 10.10.2026

  • 24 Начо

    4 14 Отговор
    Украинците бият като маче у дирек русия Беларус и Северна Корея

    Коментиран от #33

    08:29 10.10.2026

  • 25 ПОРАДИ РЕГУЛЯРНА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

    12 1 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.
    РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 259 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !

    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.

    ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
    (КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)

    08:29 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Оня

    9 1 Отговор
    Колко струва абонамента за урко сводката? Най вероятно има някаква тарифа, и е резонно човек да си зададе въпроса за колко пари сте се продали !

    08:31 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 „Иван”

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иванов":

    НАЧАЛНИК
    МНОГО СЕ ТРЕВОЖИШ ЗА
    БИТОВО КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
    В СССР....🤔

    08:33 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 млн.

    10 2 Отговор
    А НА РУСИЯ =259 000-ДОКАЗАНИ ПОИМЕННО !

    В УКРАЙНА ОТДАВНА НЯМА АРМИЯ А САМО НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ.

    Коментиран от #43

    08:43 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Де бил

    4 3 Отговор
    Как се правят тези преброявания на руски жертви??? Всеки който убие руснак докладва или кво??? Как имаме информация за руски жертви а за украински не???

    Коментиран от #39, #50

    08:58 10.10.2026

  • 37 Пиночет

    4 3 Отговор
    Това е така, защото както и ние българите, така и Путин смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #40, #41, #44

    09:03 10.10.2026

  • 38 Рашисти за победата на Райха

    3 2 Отговор
    Украинският генерален щаб оценява общите руски загуби от началото на пълномащабната инвазия на около 1,55 милиона военнослужещи
    -;-
    А Коношенко твърдеше че няма никакви жертви

    09:08 10.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Аз вярвам само и само евреи ,за 4 години при това темп руснак нямаше да останал в Русия ,тъпаци пишат глупости за идиоти

    09:12 10.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 аноним

    3 2 Отговор
    Украинския генерален щаб може точно да казва единствено техните си загуби.Останалото е все едно,разказ по измислена картинка,гледайки в тавана.

    09:16 10.10.2026

  • 47 Бай Ганьо

    3 3 Отговор
    Дреме ми за руските палячовци!

    09:17 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Де бил":

    до 36 ком - прочети 49 коментар

    09:42 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания