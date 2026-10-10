Молдова сменя 32 района с три региона

Молдова подготвя най-съществената промяна в административното си деление от години. Правителството планира да замени сегашните 32 района с три големи региона – Северен, Централен и Южен. Към тях ще се добавят общините Кишинев и Бълц, както и Тараклия, която ще получи статут на община от второ ниво.

Гагаузия ще запази специалния си автономен статут. Тя е създадена през декември 1994 г. след конфликта между централната власт и сепаратистките сили в Комрат.

Законопроектът още предстои

Концепцията за реорганизацията беше представена от премиера Василе Тофан. Правителството посочва, че целта е местната власт да разполага с по-голям капацитет, повече ресурси и по-ясни отговорности. Законодателният пакет за прилагането на реформата трябва да бъде внесен в парламента през есента на 2026 г., което означава, че промяната все още не е окончателно приета.

„Ако трябва да сведа същността на реформата до едно изречение, тя е преди всичко за изграждането на по-силни кметства“, заяви Тофан при представянето на концепцията.

Предвижда се и доброволно обединяване на малки общини. В първоначалния план са включени населени места с под 3000 жители, които според представените данни съставляват 87% от всички общини в страната.

Регионите ще имат ограничени правомощия. Те ще се занимават основно с регионалното развитие, подготовката на междуселищни и инфраструктурни проекти и координацията между кметствата. Правителството очаква новата структура да улесни достъпа до европейско финансиране, включително по трансгранични програми. Сред обсъжданите инфраструктурни проекти са четири нови моста над река Прут към Румъния.

Спор за конституционността

Реформата среща съпротива от Социалистическата партия. Според социалистите замяната на районите с региони може да противоречи на Конституцията, в която понятието „район“ се споменава в два текста.

Бившият президент Игор Додон определи инициативата като част от поредица спорни действия на десните правителства. „В най-новата история, когато десните сили са били на власт, Молдова непрекъснато е вървяла към катастрофа“, написа той.

Новото административно деление се обсъжда и в по-широкия контекст на отношенията между Молдова и Румъния. Молдова се оттегля от постсъветската Общност на независимите държави, като формалното напускане е насрочено за 8 април 2027 г.

Румъния обаче продължава да функционира по модел с 41 окръга и община Букурещ. Опитите за създаване на осем региона през 2011 и 2013 г. не доведоха до промяна заради спорове за границите, административните центрове и правомощията.

Именно тази разлика се посочва като възможна трудност при евентуално обединение на двете държави. При такъв сценарий би трябвало да бъде решен и въпросът със статута на Гагаузия – автономна територия, която няма пряк аналог в административната система на Румъния. Самата реформа в Молдова обаче е представена официално като промяна в местното управление, а не като план за обединение с Румъния.

Източници: btvnovinite.bg, radiomoldova.md, bta.bg