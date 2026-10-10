Четирима украинци задържани за шпионаж в Австрия

Четирима украински граждани са били задържани във Виена по подозрение в шпионаж, като двама от тях са предполагаеми служители на украинското военно разузнаване. Другите двама са журналисти от украинското издание „Украинска правда“, които впоследствие са освободени, след като подозренията срещу тях не са се потвърдили. Това съобщи австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер на 9 октомври.

Двамата предполагаеми разузнавачи са арестувани на 5 октомври и остават в предварителния арест поне до 21 октомври. Според австрийските съдебни власти мярката е наложена заради опасност от укриване, възпрепятстване на разследването и извършване на престъпления.

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Двамата мъже отричат отправените срещу тях обвинения.

Разследването се води от австрийската Дирекция за държавна сигурност и разузнаване (DSN). Проверява се предполагаема тайна разузнавателна дейност в ущърб на Австрия, което представлява престъпление по член 256 от австрийския Наказателен кодекс.

Властите не разкриват колко време задържаните са пребивавали в страната и как са попаднали в полезрението на службите за сигурност.

Задържани са и двама разследващи журналисти

Случаят придобива допълнителен обществен отзвук, след като на 8 октомври австрийските власти задържат и ръководителя на отдела за журналистически разследвания на „Украинска правда“ Михаил Ткач и оператора Ярослав Бондаренко.

Двамата са пристигнали във Виена по редакционно задание, свързано с издирването на бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Главният редактор на изданието Севгил Мусаева определя задържането като неправомерно и настоява австрийските власти да предоставят обяснения за действията на правоохранителните органи.

По думите на Ткач той и колегата му са били спрени, докато пътували между две снимачни локации. Когато автомобилът им спрял на светофар, към него се приближили седем въоръжени мъже с маски.

Според разказа на журналиста те счупили прозорците на автомобила, извадили двамата мъже на пътя и завързали ръцете им зад гърба.

Ткач твърди, че многократно се е представял като журналист, но въпреки това един от задържащите го притиснал с коляно към врата. Тъй като въоръжените мъже не се представили, през първите 30–40 минути той смятал, че е станал жертва на отвличане.

Журналистът е освободен около 4 часа сутринта на 9 октомври след приблизително 12 часа задържане.

Операторът Ярослав Бондаренко е получил наранявания при операцията и е бил откаран в болница. Впоследствие и той е освободен.

Говорителят на прокуратурата във Виена Нина Бусек обяснява, че подозренията срещу двамата журналисти са възникнали в рамките на друго разследване, но не са намерили потвърждение.

Разследване срещу бившия главен прокурор на Украйна

Присъствието на журналистите във Виена е свързано с разследване за местонахождението на бившия украински главен прокурор Руслан Кравченко.

През септември украинските антикорупционни органи НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура проведоха операция „Картаген“, насочена срещу предполагаема престъпна схема с участието на служители на Главната прокуратура.

Според разследващите представители на институцията са получавали подкупи от измамни колцентрове и са участвали в легализирането на незаконно придобити средства.

Кравченко отрече да има отношение към предполагаемата схема. На 7 септември той подаде оставка, определяйки решението си като политическо. На 14 септември украинският президент Володимир Зеленски го отстрани от длъжност, а на следващия ден парламентът подкрепи освобождаването му.

Впоследствие бившият главен прокурор напусна Украйна.

Според информация на „Украинска правда“, позоваваща се на източници от правоохранителните органи, Кравченко е напуснал страната през нощта на 14 септември със служебен автомобил.

Самият той обясни пътуването си с намерението да информира международните партньори за състоянието на украинските антикорупционни институции.