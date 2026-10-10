Масови протести блокираха Делхи (ВИДЕО)

Индийските власти блокираха централната част на столицата Ню Делхи в събота, 10 октомври, за да предотвратят мащабен младежки протест с искане за оставката на главния избирателен комисар Гянеш Кумар. Хиляди полицаи и служители на паравоенни формирования бяха разположени по улиците, десетки метростанции бяха затворени, движението на влаковете беше ограничено, а мобилният интернет беше временно спрян, съобщава Reuters.

Протестът е организиран от младежкото движение Cockroach Janta Party (CJP), което обвинява властите в манипулиране на избирателните списъци в полза на управляващата Индийска народна партия (Бхаратия джаната парти) на премиера Нарендра Моди. Организаторите обявиха демонстрацията под лозунга „Да спасим демокрацията“ и очакваха хиляди участници в центъра на столицата.

Полицията задържа основателя на движението Абхиджит Дипке на летището в Делхи, след като пристигна от Мумбай. Според организацията двама други нейни ръководители – Саураб Дас и Ашутош Ранка, също са били задържани след кацането на самолета им. Властите предварително бяха забранили провеждането на демонстрацията.

Въпреки ограниченията десетки младежи се опитаха да достигнат до определеното място за протести „Джантар Мантар“. Полицията преследва част от тях по улиците на централния бизнес район, след което ги отведе с полицейски автомобили. Според източник на Reuters от полицията около 200 демонстранти са били задържани в района.

Затворени метростанции и спрян интернет

Мерките за сигурност засегнаха значителна част от транспортната инфраструктура на индийската столица. По данни на The Indian Express бяха затворени 45 метростанции, отменени бяха най-малко 245 влака, пристигащи или заминаващи от гарите Ню Делхи и Хазрат Низамудин, а по основните пътни артерии бяха изградени няколко линии от барикади.

Мобилният интернет беше спрян за 24 часа в радиус от четири километра около кръстовището Джанпат – Картавя Пат. Ограничението влезе в сила в 22 часа местно време на 9 октомври и трябва да продължи до същия час на следващия ден.

Според индийските медии за охраната на столицата са мобилизирани десетки хиляди полицаи и служители на паравоенните формирования. Властите обясниха ограниченията с необходимостта да предотвратят безредици, да гарантират обществения ред и да осигурят безопасността на гражданите.

Върховният съд на Индия обаче постави под въпрос мащаба на предприетите мерки. При разглеждането на жалба срещу ограниченията съдът посочи, че властите имат право да регулират движението, но това не означава, че могат напълно да блокират обществения транспорт и да оставят гражданите без възможност за придвижване.

Спор за 130 милиона избиратели

Причината за протестите е мащабната проверка и актуализация на избирателните списъци в Индия. Според данни на Избирателната комисия в хода на процедурата са били заличени или отбелязани за заличаване около 130 милиона регистрации. Сред тях са приблизително 63 милиона души, сменили местоживеенето си, 30 милиона, които не са били открити при проверките, и 28 милиона починали.

Опозиционните партии твърдят, че процедурата е засегнала непропорционално избиратели, които традиционно подкрепят противниците на Нарендра Моди. Според тях промените могат да окажат влияние върху резултатите от изборите и да поставят под съмнение честността на демократичния процес.

Избирателната комисия и управляващата партия отхвърлят обвиненията. Според комисията проверката има за цел да премахне дублиращи се, невалидни и остарели регистрации, като процедурата все още не е приключила. Гражданите, чиито имена са били заличени неправомерно, имат възможност да бъдат включени отново в списъците.

Напрежението се засили след публикация на The Indian Express, според която заместници на главния избирателен комисар са изразили несъгласие с част от решенията му относно проверката. Разкритията дадоха нов тласък на протестите, започнали в началото на октомври.

Ново предизвикателство за Нарендра Моди

Младежкото движение Cockroach Janta Party придоби национална известност по-рано през годината с протести срещу предполагаеми нарушения и изтичане на изпитни материали при кандидатстване за медицински университети. Демонстрациите през юли доведоха до оставката на индийския министър на образованието и се превърнаха в едно от най-сериозните политически предизвикателства пред правителството на Моди.

Сегашните протести разширяват исканията на движението от проблемите в образованието към защитата на избирателните права и независимостта на институциите.

„Защо премиерът толкова се страхува от младите хора и от народа на страната? Защо трябваше да затварят железниците, метрото, интернет и пътищата? Това не е нищо друго освен страх“, заяви Абхиджит Дипке пред индийската агенция ANI, преди да отпътува за Делхи.

Протестите идват месеци преди поредица от важни регионални избори, които започват в началото на 2027 г. Сред тях е вотът в Утар Прадеш – най-многолюдния индийски щат, управляван от партията на Нарендра Моди.

Продължаващото обществено недоволство поставя правителството под натиск, докато опозицията се опитва да превърне спора за избирателните списъци в национална кампания за защита на демократичните права.