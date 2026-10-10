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Три деца са сред 17-те жертви на руската атака срещу Запорожие
  Тема: Украйна

Три деца са сред 17-те жертви на руската атака срещу Запорожие

10 Октомври, 2026 15:55 737 33

  • запорожие-
  • руска атака-
  • жертви-
  • иван федоров-
  • украйна

Жена беше спасена жива след повече от осем часа под развалините

Три деца са сред 17-те жертви на руската атака срещу Запорожие - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руската авиационна атака срещу Запорожие достигна 17 души, сред които три деца. Ударите са били нанесени сутринта по жилищни райони на града, като е поразена и пететажна жилищна сграда.

По-рано съпредседателят на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Федоров съобщи за осем загинали и 16 ранени. Двама от пострадалите са били в тежко състояние. Тогава съдбата на още 12 души е била неизвестна. След 13:00 броят на жертвите е нараснал до 15, а след 15:00 е потвърдена смъртта на още двама души.

Жена оцеля повече от осем часа под развалините

Спасителите са открили жива жена под разрушените конструкции. Тя е останала под развалините повече от осем часа, след което е извадена и предадена на медицински екип. По данни на местната медия Inform.zp.ua спасителната операция на мястото продължава, тъй като е възможно под отломките да има и други хора.

Властите в Запорожие са обявили 11 октомври за ден на траур заради жертвите на атаката. Спасителните екипи продължават да разчистват разрушените сгради и да проверяват зоните около ударените жилищни блокове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мара Джамбазовата Патка

    19 5 Отговор
    И трите деца са с бради, едното даже с бяла брада, второто говорело само на английски, а третото с Калашник и портрет на Зеленски в ръцете.

    15:58 10.10.2026

  • 3 Винаги има

    19 2 Отговор
    деца иначе новините няма да са интересни, а и целия свят за деца страда повече.

    Коментиран от #20

    15:59 10.10.2026

  • 4 От две седмици

    2 11 Отговор
    Няма гръмнат руски генерал.

    16:00 10.10.2026

  • 5 Само питам

    14 4 Отговор
    Три деца ?! Лошо е да умират деца . А Украйна снощи събори Три блока ( блока , не три деца ) в руския Ростов на Дон . В тях не е ли имало деца ?

    Коментиран от #23

    16:00 10.10.2026

  • 6 ВПалестина

    9 2 Отговор
    колко са ?

    16:01 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гошо

    14 3 Отговор
    Е та само три деца ли са уцелили ,а някой старец не са гръмнали ,така за по сеирджииски медиен ефект Между другото тия деца защо са оставени в прифронтовите зони, а не са евакуирани ,абсолютна безотговорност е това от страна на Зеленски и компания?
    Ако въобще това е вярно де

    Коментиран от #32

    16:02 10.10.2026

  • 9 оня с коня

    9 4 Отговор
    Птахите на Мадяр криещи с в цивилни сгради почнаха да дават фира .

    Коментиран от #27

    16:03 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадинов

    3 9 Отговор
    Край намат зверствата на поолу човеците.

    16:06 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Малкия Стоянчо

    6 0 Отговор
    Абе къде е Батко ,да не е станал дроновод ?

    16:11 10.10.2026

  • 15 Путин

    2 3 Отговор
    не е успял да ги изяде.. ....

    16:12 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Десислава Димитрова

    6 1 Отговор
    Абе що има военни да разчистват ,явно техни колеги са отдолу .

    16:15 10.10.2026

  • 18 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    НА ЕВГ.МИНЧЕВ ПРИЯТЕЛКАТА ИМ КАЗА , ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ. ДА СЛУШКАТ.

    16:20 10.10.2026

  • 19 Синя София

    2 1 Отговор
    Всички жертви в Украйна са благодарение на миротвореца Тръмп,кандидат за Нобел за мир....ха,ха,ха

    16:21 10.10.2026

  • 20 има

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги има":

    Повече 400 руски деца загинаха на Домбаз още преди 22 година. Бог да ги прости тези и всички, невинни душички!

    Коментиран от #24, #26

    16:22 10.10.2026

  • 21 Спрете войната

    2 9 Отговор
    Истинското лице на чудовище убиец Путин и всички, които са зад него.

    Коментиран от #29

    16:26 10.10.2026

  • 22 м даааа

    5 1 Отговор
    Толкова ли огладняхте,че не спирате с дезинформацията?

    Коментиран от #25

    16:27 10.10.2026

  • 23 Ха ха ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Трите блока да не са били дата център на Яндекс? Иначе си ВСУ непрекъснато убива 40-50 годишни poccийски деца на майките си, които са нахлули с оръжие в Украйна... даже и нефелният Путин е дете на някоя...

    Коментиран от #30

    16:33 10.10.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "има":

    Всички деца в Донбас са украински.

    16:33 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "има":

    Да прав си.Някой от тия деца дори не са били никога в Донбас .Просто ги написаха така за да си направят алея на ангелите.А в ангели ги привърна руската армия

    16:37 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мигновено

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спрете войната":

    Щеше ли да иама жертви, ако Зеленски беше каже:
    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собствените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
    Отхвърляаме настояването ми - на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада, Джонсън и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна с крайна им цел е да продължи унищжаване на славяните с тази война.
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Съвета за сигурност на ООН.
    Организиаране на Майдана
    Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
    Резултатът: Укр от 45 милиона при соца е на 19 милиона сега. Загуба 22% от триторията си.

    Коментиран от #33

    16:43 10.10.2026

  • 30 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха":

    Не само ги убива но им прави и селфи за спомен от освобождавнето на Украйна

    16:46 10.10.2026

  • 31 Някога щяхме да строим в този град

    0 0 Отговор
    Хората там бяха украинци, но и помежду си разговаряха на руски. Нямаше омраза тогава, нямаше война, никой не би си и представил това, което се случва сега.

    16:46 10.10.2026

  • 32 Гошо, не се ли гнусиш понякога

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    от себе си? Виж какво си написал. И да си русофил, и да си на заплата и това да ти е работата, някакви граници трябва да си определиш.

    16:50 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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