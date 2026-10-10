Три деца са сред 17-те жертви на руската атака срещу Запорожие

Броят на загиналите при руската авиационна атака срещу Запорожие достигна 17 души, сред които три деца. Ударите са били нанесени сутринта по жилищни райони на града, като е поразена и пететажна жилищна сграда.
По-рано съпредседателят на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Федоров съобщи за осем загинали и 16 ранени. Двама от пострадалите са били в тежко състояние. Тогава съдбата на още 12 души е била неизвестна. След 13:00 броят на жертвите е нараснал до 15, а след 15:00 е потвърдена смъртта на още двама души.
Жена оцеля повече от осем часа под развалините
Спасителите са открили жива жена под разрушените конструкции. Тя е останала под развалините повече от осем часа, след което е извадена и предадена на медицински екип. По данни на местната медия Inform.zp.ua спасителната операция на мястото продължава, тъй като е възможно под отломките да има и други хора.
Властите в Запорожие са обявили 11 октомври за ден на траур заради жертвите на атаката. Спасителните екипи продължават да разчистват разрушените сгради и да проверяват зоните около ударените жилищни блокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мара Джамбазовата Патка
15:58 10.10.2026
3 Винаги има
Коментиран от #20
15:59 10.10.2026
4 От две седмици
16:00 10.10.2026
5 Само питам
Коментиран от #23
16:00 10.10.2026
6 ВПалестина
16:01 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гошо
Ако въобще това е вярно де
Коментиран от #32
16:02 10.10.2026
9 оня с коня
Коментиран от #27
16:03 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Костадинов
16:06 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Малкия Стоянчо
16:11 10.10.2026
15 Путин
16:12 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Десислава Димитрова
16:15 10.10.2026
18 ФАКТИ
16:20 10.10.2026
19 Синя София
16:21 10.10.2026
20 има
До коментар #3 от "Винаги има":Повече 400 руски деца загинаха на Домбаз още преди 22 година. Бог да ги прости тези и всички, невинни душички!
Коментиран от #24, #26
16:22 10.10.2026
21 Спрете войната
Коментиран от #29
16:26 10.10.2026
22 м даааа
Коментиран от #25
16:27 10.10.2026
23 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "Само питам":Трите блока да не са били дата център на Яндекс? Иначе си ВСУ непрекъснато убива 40-50 годишни poccийски деца на майките си, които са нахлули с оръжие в Украйна... даже и нефелният Путин е дете на някоя...
Коментиран от #30
16:33 10.10.2026
24 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "има":Всички деца в Донбас са украински.
16:33 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон
До коментар #20 от "има":Да прав си.Някой от тия деца дори не са били никога в Донбас .Просто ги написаха така за да си направят алея на ангелите.А в ангели ги привърна руската армия
16:37 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мигновено
До коментар #21 от "Спрете войната":Щеше ли да иама жертви, ако Зеленски беше каже:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собствените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
Отхвърляаме настояването ми - на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада, Джонсън и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна с крайна им цел е да продължи унищжаване на славяните с тази война.
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Съвета за сигурност на ООН.
Организиаране на Майдана
Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
Резултатът: Укр от 45 милиона при соца е на 19 милиона сега. Загуба 22% от триторията си.
Коментиран от #33
16:43 10.10.2026
30 Соломон
До коментар #23 от "Ха ха ха ха":Не само ги убива но им прави и селфи за спомен от освобождавнето на Украйна
16:46 10.10.2026
31 Някога щяхме да строим в този град
16:46 10.10.2026
32 Гошо, не се ли гнусиш понякога
До коментар #8 от "Гошо":от себе си? Виж какво си написал. И да си русофил, и да си на заплата и това да ти е работата, някакви граници трябва да си определиш.
16:50 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.