Три деца са сред 17-те жертви на руската атака срещу Запорожие

Броят на загиналите при руската авиационна атака срещу Запорожие достигна 17 души, сред които три деца. Ударите са били нанесени сутринта по жилищни райони на града, като е поразена и пететажна жилищна сграда.

По-рано съпредседателят на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Федоров съобщи за осем загинали и 16 ранени. Двама от пострадалите са били в тежко състояние. Тогава съдбата на още 12 души е била неизвестна. След 13:00 броят на жертвите е нараснал до 15, а след 15:00 е потвърдена смъртта на още двама души.

Жена оцеля повече от осем часа под развалините

Спасителите са открили жива жена под разрушените конструкции. Тя е останала под развалините повече от осем часа, след което е извадена и предадена на медицински екип. По данни на местната медия Inform.zp.ua спасителната операция на мястото продължава, тъй като е възможно под отломките да има и други хора.

Властите в Запорожие са обявили 11 октомври за ден на траур заради жертвите на атаката. Спасителните екипи продължават да разчистват разрушените сгради и да проверяват зоните около ударените жилищни блокове.