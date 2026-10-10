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Две въздушни тревоги в Румъния заради дронове край границата
  Тема: Украйна

Две въздушни тревоги в Румъния заради дронове край границата

10 Октомври, 2026 17:07 497 4

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Румънските власти са изпратили две съобщения RO-Alert до населението в северната част на окръг Тулча. Испански самолети F-18 са излетели за наблюдение на района

Две въздушни тревоги в Румъния заради дронове край границата - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Две въздушни цели са засечени в украинското въздушно пространство близо до границата с Румъния през нощта на 9 срещу 10 октомври. След сигналите радарите румънските власти са изпратили две предупреждения чрез системата RO-Alert до населението в северната част на окръг Тулча.

Първата цел е била установена на около 20 километра северно от село Периправа. Два самолета F-18 на испанските военновъздушни сили, които изпълняват задачи по засилено въздушно патрулиране, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.

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Националният военен команден център е уведомил Главната инспекция за извънредни ситуации. Първото съобщение RO-Alert е изпратено в 00:17 часа, а въздушната тревога е приключила в 00:40 часа.

Втора цел е засечена край Чилия

По-късно радарите са засекли нова въздушна цел в района на Чилия, на около 15 километра източно от Вилкове, също в украинското въздушно пространство. Заради нея в 02:18 часа е изпратено второ предупреждение до жителите на северната част на окръг Тулча. Втората тревога е отменена в 03:13 часа.

Министерството на националната отбрана посочи, че в двата случая не е установено навлизане във въздушното пространство на Румъния. „Не са засечени навлизания във въздушното пространство на страната“, се казва в съобщението на ведомството.

Данните за характера на въздушните цели са представени от румънските власти като свързани с дронове, действащи в Украйна. Съобщенията RO-Alert са били издадени като превантивна мярка за населението в района, който се намира в близост до зоната на бойните действия.


Румъния
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