Две въздушни тревоги в Румъния заради дронове край границата

Две въздушни цели са засечени в украинското въздушно пространство близо до границата с Румъния през нощта на 9 срещу 10 октомври. След сигналите радарите румънските власти са изпратили две предупреждения чрез системата RO-Alert до населението в северната част на окръг Тулча.
Първата цел е била установена на около 20 километра северно от село Периправа. Два самолета F-18 на испанските военновъздушни сили, които изпълняват задачи по засилено въздушно патрулиране, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.
Националният военен команден център е уведомил Главната инспекция за извънредни ситуации. Първото съобщение RO-Alert е изпратено в 00:17 часа, а въздушната тревога е приключила в 00:40 часа.
Втора цел е засечена край Чилия
По-късно радарите са засекли нова въздушна цел в района на Чилия, на около 15 километра източно от Вилкове, също в украинското въздушно пространство. Заради нея в 02:18 часа е изпратено второ предупреждение до жителите на северната част на окръг Тулча. Втората тревога е отменена в 03:13 часа.
Министерството на националната отбрана посочи, че в двата случая не е установено навлизане във въздушното пространство на Румъния. „Не са засечени навлизания във въздушното пространство на страната“, се казва в съобщението на ведомството.
Данните за характера на въздушните цели са представени от румънските власти като свързани с дронове, действащи в Украйна. Съобщенията RO-Alert са били издадени като превантивна мярка за населението в района, който се намира в близост до зоната на бойните действия.
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