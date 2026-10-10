Две въздушни тревоги в Румъния заради дронове край границата

Две въздушни цели са засечени в украинското въздушно пространство близо до границата с Румъния през нощта на 9 срещу 10 октомври. След сигналите радарите румънските власти са изпратили две предупреждения чрез системата RO-Alert до населението в северната част на окръг Тулча.

Първата цел е била установена на около 20 километра северно от село Периправа. Два самолета F-18 на испанските военновъздушни сили, които изпълняват задачи по засилено въздушно патрулиране, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.

Още новини от Украйна

Националният военен команден център е уведомил Главната инспекция за извънредни ситуации. Първото съобщение RO-Alert е изпратено в 00:17 часа, а въздушната тревога е приключила в 00:40 часа.

Втора цел е засечена край Чилия

По-късно радарите са засекли нова въздушна цел в района на Чилия, на около 15 километра източно от Вилкове, също в украинското въздушно пространство. Заради нея в 02:18 часа е изпратено второ предупреждение до жителите на северната част на окръг Тулча. Втората тревога е отменена в 03:13 часа.

Министерството на националната отбрана посочи, че в двата случая не е установено навлизане във въздушното пространство на Румъния. „Не са засечени навлизания във въздушното пространство на страната“, се казва в съобщението на ведомството.

Данните за характера на въздушните цели са представени от румънските власти като свързани с дронове, действащи в Украйна. Съобщенията RO-Alert са били издадени като превантивна мярка за населението в района, който се намира в близост до зоната на бойните действия.