Кая Калас: ЕС няма да отслаби натиска върху Русия

Европа няма да отслаби натиска върху Русия въпреки договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин за доставки на руски дизел до американския и световните пазари. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Тя посочи, че за два дни при руски удари са загинали повече от 80 украински мирни жители. По думите ѝ Москва е засилила и хибридните си атаки срещу Европа, включително срещу държави от Европейския съюз и съюзници от НАТО.

Нов пакет санкции срещу руската военна машина

„Спирането на санкциите срещу руския дизел дава на Москва допълнителни приходи за водене на войната. Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, заяви Калас.

Калас съобщи, че в понеделник министрите на външните работи на ЕС се очаква да одобрят най-мащабния от началото на войната списък със санкции, насочени срещу руската военна машина. Тя не посочи конкретните мерки, които ще бъдат включени в пакета.

Договореността за руския дизел предизвика критики и в Европа. Премиерът на Финландия я определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал нарече решението на Тръмп голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.

Германското правителство потвърди, че руски дизел няма да бъде допуснат в Германия и че подкрепата на страната за Украйна остава непроменена.

Източници: pravda.com.ua