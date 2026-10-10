Кая Калас: ЕС няма да отслаби натиска върху Русия

Европа няма да отслаби натиска върху Русия въпреки договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин за доставки на руски дизел до американския и световните пазари. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.
Тя посочи, че за два дни при руски удари са загинали повече от 80 украински мирни жители. По думите ѝ Москва е засилила и хибридните си атаки срещу Европа, включително срещу държави от Европейския съюз и съюзници от НАТО.„Спирането на санкциите срещу руския дизел дава на Москва допълнителни приходи за водене на войната. Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, заяви Калас.
Нов пакет санкции срещу руската военна машина
Калас съобщи, че в понеделник министрите на външните работи на ЕС се очаква да одобрят най-мащабния от началото на войната списък със санкции, насочени срещу руската военна машина. Тя не посочи конкретните мерки, които ще бъдат включени в пакета.
Договореността за руския дизел предизвика критики и в Европа. Премиерът на Финландия я определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал нарече решението на Тръмп голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.
Германското правителство потвърди, че руски дизел няма да бъде допуснат в Германия и че подкрепата на страната за Украйна остава непроменена.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 натиск със задни части
Коментиран от #4, #8, #12
18:23 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сельо красний
До коментар #1 от "натиск със задни части":Дръж се прилично,не си кварталната кръчма.
Коментиран от #11
18:25 10.10.2026
5 Всичко може
Коментиран от #18
18:26 10.10.2026
6 😀😀😀😀
Коментиран от #10
18:26 10.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:27 10.10.2026
8 А бе
До коментар #1 от "натиск със задни части":Това няма да помогне на Тръмп да укроти пазара,но не ясно дали Русия ще се справи със сделката.
18:28 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не, бе
До коментар #6 от "😀😀😀😀":Ще е "добър", когато сащ го купят за 30 цента на литър и го продадат по 2,50 евро на европуделите, но вече "демократичен"! :)
18:31 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 само
До коментар #1 от "натиск със задни части":да не са ТАРАЛЕЖИ
18:41 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мара Общата
18:42 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаджи Папурко
18:49 10.10.2026
17 На Кая ездача
18:50 10.10.2026
18 точка
До коментар #5 от "Всичко може":...ми онези ,които са Срещу Европа!!!!!!!Досега се убедихме ,че те действат именно така!
18:56 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха,ха
18:59 10.10.2026
21 Точен
19:02 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хаген Дас
19:25 10.10.2026
26 Маринов
Коментиран от #31
19:28 10.10.2026
27 Мухаа ха!
19:34 10.10.2026
28 Мнение
19:37 10.10.2026
29 Мишел
19:47 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мишел
До коментар #26 от "Маринов":Много по интересно е заявлението на Украйна че е ударила и унищожила над 60% от руските НПЗ .
Коментиран от #34
19:52 10.10.2026
32 Факти
19:53 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Маринов
До коментар #31 от "Мишел":Аз не разбирам какво НПЗ, но по принцип не вярвам на украински източници. Много лъжат и преувеличават.
20:06 10.10.2026