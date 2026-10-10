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Кая Калас: ЕС няма да отслаби натиска върху Русия
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС няма да отслаби натиска върху Русия

10 Октомври, 2026 18:21 822 34

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • санкции-
  • украйна

Главният дипломат на ЕС предупреди, че приходите от руския дизел могат да финансират войната. В понеделник външните министри на съюза се очаква да одобрят нов пакет санкции

Кая Калас: ЕС няма да отслаби натиска върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа няма да отслаби натиска върху Русия въпреки договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин за доставки на руски дизел до американския и световните пазари. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Тя посочи, че за два дни при руски удари са загинали повече от 80 украински мирни жители. По думите ѝ Москва е засилила и хибридните си атаки срещу Европа, включително срещу държави от Европейския съюз и съюзници от НАТО.

„Спирането на санкциите срещу руския дизел дава на Москва допълнителни приходи за водене на войната. Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, заяви Калас.

Нов пакет санкции срещу руската военна машина

Калас съобщи, че в понеделник министрите на външните работи на ЕС се очаква да одобрят най-мащабния от началото на войната списък със санкции, насочени срещу руската военна машина. Тя не посочи конкретните мерки, които ще бъдат включени в пакета.

Договореността за руския дизел предизвика критики и в Европа. Премиерът на Финландия я определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал нарече решението на Тръмп голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.

Германското правителство потвърди, че руски дизел няма да бъде допуснат в Германия и че подкрепата на страната за Украйна остава непроменена.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 натиск със задни части

    39 3 Отговор
    не е лошо

    Коментиран от #4, #8, #12

    18:23 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сельо красний

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "натиск със задни части":

    Дръж се прилично,не си кварталната кръчма.

    Коментиран от #11

    18:25 10.10.2026

  • 5 Всичко може

    43 2 Отговор
    да си говори кая,но истината е,че Русия и Сащ се договориха за дизела! От друга страна Европа продължава да купува руска газ! Е,за какви санкции се говори тогава?!

    Коментиран от #18

    18:26 10.10.2026

  • 6 😀😀😀😀

    31 1 Отговор
    Ама ТръНп нали ви казА, че дизелът на Русите вече е добър дизел😀😀😀

    Коментиран от #10

    18:26 10.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 1 Отговор
    Сега ще почнат едни изявления едни сърцераздирателни послания В Русия Горивото седемдесет цента при вас три евро Продължавайте с натиска Фелдмаршал ЗИМА идва

    18:27 10.10.2026

  • 8 А бе

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "натиск със задни части":

    Това няма да помогне на Тръмп да укроти пазара,но не ясно дали Русия ще се справи със сделката.

    18:28 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не, бе

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "😀😀😀😀":

    Ще е "добър", когато сащ го купят за 30 цента на литър и го продадат по 2,50 евро на европуделите, но вече "демократичен"! :)

    18:31 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 само

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "натиск със задни части":

    да не са ТАРАЛЕЖИ

    18:41 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мара Общата

    7 1 Отговор
    Много важно...

    18:42 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаджи Папурко

    18 1 Отговор
    Внучката на СС, няма да миряса . Само да не свърши като дядо си есесовец.

    18:49 10.10.2026

  • 17 На Кая ездача

    15 0 Отговор
    Има голям ефект от натиска на Кая, особено когато завърти...

    18:50 10.10.2026

  • 18 точка

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всичко може":

    ...ми онези ,които са Срещу Европа!!!!!!!Досега се убедихме ,че те действат именно така!

    18:56 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Още ли има млуумни да четат аактите😄🤣🚾

    18:59 10.10.2026

  • 21 Точен

    13 0 Отговор
    Естонско безсилие...

    19:02 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаген Дас

    7 0 Отговор
    Ще ще, то ЕС отслабна!!! Гащите му падат!

    19:25 10.10.2026

  • 26 Маринов

    9 0 Отговор
    Става много интересно! Тръмп сключи сделка с Путин за дизелово гориво и казва на зеления: няма да помниш рафинерии на Русия. Зеленият казва: Тръмп е в грешка и ще продължава. Калас казва ние ще продължаваме да натискаме Русия със санкции. И тя грачи срещу Тръмп. И европейски лидери като нея. Всъщност нещо стана. Делегацията от Киев се върна бързо бързо - срещнаха се, нещо им казаха и ги изпъдиха. Путин договорът ще изпълни. Ще кара танкери с дизел ако не от Русия, то от Индия, където ще кара петрол. Но тук, с войната какво ще стане, ще видим.

    Коментиран от #31

    19:28 10.10.2026

  • 27 Мухаа ха!

    9 0 Отговор
    Какъв " Натиск" бе кайче? Ти по добре,се приготви да отговориш на 420 милиона граждани на ЕС,откъде ще намерите/ доставите приблизително 240 милиона тона петрол,за да се произведе 180-190 милиона тона дизел и газъол- годишният разход за цял ЕС.Или сте измислили двигатели задвижвани с вода?

    19:34 10.10.2026

  • 28 Мнение

    7 0 Отговор
    Това няма никакво значение, защото Русия не усеща нежния ви "натиск". 4 години никакъв ефект, че сега ли? Айде вярвайте си...

    19:37 10.10.2026

  • 29 Мишел

    4 0 Отговор
    От наалото но годината ЕС е закупила 9.5% повече газ от Русия от този за същия период на 2025г.

    19:47 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Маринов":

    Много по интересно е заявлението на Украйна че е ударила и унищожила над 60% от руските НПЗ .

    Коментиран от #34

    19:52 10.10.2026

  • 32 Факти

    0 0 Отговор
    Кая Калас: ЕССР няма да отслаби натиска върху Русия

    19:53 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Аз не разбирам какво НПЗ, но по принцип не вярвам на украински източници. Много лъжат и преувеличават.

    20:06 10.10.2026

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