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Седем пострадали при атаки срещу Киев, трима са тежко ранени
  Тема: Украйна

Седем пострадали при атаки срещу Киев, трима са тежко ранени

10 Октомври, 2026 18:23 608 10

  • киев-
  • оболон-
  • украйна-
  • руски атаки-
  • пожари

Петима ранени са настанени в болници. В Оболонския район са регистрирани три огнища на пожар, ликвидирани от спасителите

Седем пострадали при атаки срещу Киев, трима са тежко ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души са пострадали при атаките срещу Киев, а трима от тях са в тежко състояние. Петима ранени са настанени в столични болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„Броят на пострадалите нарасна до седем души“, написа Кличко. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в Оболонския район са възникнали три огнища на пожар.

Пожари и повредена постройка в Оболон

Огънят е обхванал дървени постройки и суха трева на открит терен. Спасителите са ликвидирали пожарите на обща площ от 200 квадратни метра.

В един от дворовете на жилищни блокове е повредена и едноетажна постройка. По-рано при ракетната атака в района е било засегнато заведение.

На друг адрес в Оболон отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. Към посочения момент няма съобщение за нови жертви извън обявените седем пострадали.

Щети и в Соломянския район

Преди това отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху 25-етажен жилищен блок в Соломянския район на Киев. Повредена е и 8-етажна офис сграда.

Атаките са засегнали няколко адреса в украинската столица, като основните щети и пострадали в последното съобщение са свързани с Оболонския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вимето на народа

    12 0 Отговор
    Само ранени?
    При стрелба в Пенсилвания 9 убити ...и то с пистолетът.
    Яка работа са американците...ако и ракети имаха...какъв ли щеше да е броя на жертвите?

    18:30 10.10.2026

  • 3 няма ток

    8 0 Отговор
    няма вода и канализация, няма метро.......

    Коментиран от #9

    18:31 10.10.2026

  • 4 Интересно,

    10 0 Отговор
    никога не се казва какъв обект се е бомбандирал/освен жилищните такива/!

    18:32 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    10 0 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта? Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ? Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    18:37 10.10.2026

  • 7 Григор

    8 0 Отговор
    В село Приколотное в Харковска област, украинските националисти са убили баба с петте и внука! С това какво правим? Има ли предложения?

    18:40 10.10.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Всички мантри за Просперираща Европа се сляха с виковете по площадите на Франция Испания Белгия Кой ще вземе връх е ясно Русия се завръща като лидер на енергийните пазари Нашите да палят танкерите и в Новоросийск за нафта че сега е сеитба

    18:43 10.10.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "няма ток":

    С тенджерите на главите-
    скок-подскок.
    Вчера нямаше вода,
    а днеска нямаме и ток.

    18:48 10.10.2026

  • 10 клич

    2 0 Отговор
    В Песилвания ,без война, ДЕВЕТ загинали при стрелба,от тях Две деца!

    19:00 10.10.2026

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