Седем пострадали при атаки срещу Киев, трима са тежко ранени

Седем души са пострадали при атаките срещу Киев, а трима от тях са в тежко състояние. Петима ранени са настанени в столични болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
„Броят на пострадалите нарасна до седем души“, написа Кличко. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в Оболонския район са възникнали три огнища на пожар.
Пожари и повредена постройка в Оболон
Огънят е обхванал дървени постройки и суха трева на открит терен. Спасителите са ликвидирали пожарите на обща площ от 200 квадратни метра.
В един от дворовете на жилищни блокове е повредена и едноетажна постройка. По-рано при ракетната атака в района е било засегнато заведение.
На друг адрес в Оболон отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. Към посочения момент няма съобщение за нови жертви извън обявените седем пострадали.
Щети и в Соломянския район
Преди това отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху 25-етажен жилищен блок в Соломянския район на Киев. Повредена е и 8-етажна офис сграда.
Атаките са засегнали няколко адреса в украинската столица, като основните щети и пострадали в последното съобщение са свързани с Оболонския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вимето на народа
При стрелба в Пенсилвания 9 убити ...и то с пистолетът.
Яка работа са американците...ако и ракети имаха...какъв ли щеше да е броя на жертвите?
18:30 10.10.2026
3 няма ток
Коментиран от #9
18:31 10.10.2026
4 Интересно,
18:32 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
18:37 10.10.2026
7 Григор
18:40 10.10.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Горски":Всички мантри за Просперираща Европа се сляха с виковете по площадите на Франция Испания Белгия Кой ще вземе връх е ясно Русия се завръща като лидер на енергийните пазари Нашите да палят танкерите и в Новоросийск за нафта че сега е сеитба
18:43 10.10.2026
9 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "няма ток":С тенджерите на главите-
скок-подскок.
Вчера нямаше вода,
а днеска нямаме и ток.
18:48 10.10.2026
10 клич
19:00 10.10.2026