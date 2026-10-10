Седем пострадали при атаки срещу Киев, трима са тежко ранени

Седем души са пострадали при атаките срещу Киев, а трима от тях са в тежко състояние. Петима ранени са настанени в столични болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„Броят на пострадалите нарасна до седем души“, написа Кличко. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в Оболонския район са възникнали три огнища на пожар.

Пожари и повредена постройка в Оболон

Огънят е обхванал дървени постройки и суха трева на открит терен. Спасителите са ликвидирали пожарите на обща площ от 200 квадратни метра.

В един от дворовете на жилищни блокове е повредена и едноетажна постройка. По-рано при ракетната атака в района е било засегнато заведение.

На друг адрес в Оболон отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. Към посочения момент няма съобщение за нови жертви извън обявените седем пострадали.

Щети и в Соломянския район

Преди това отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху 25-етажен жилищен блок в Соломянския район на Киев. Повредена е и 8-етажна офис сграда.

Атаките са засегнали няколко адреса в украинската столица, като основните щети и пострадали в последното съобщение са свързани с Оболонския район.