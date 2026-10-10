Хиляди протестираха в Лондон срещу оръжията за Израел

Хиляди хора се включиха в пропалестински марш в центъра на Лондон с искане Великобритания да прекрати оръжейните доставки за Израел. Проявата беше организирана от Палестинската коалиция и премина от Виктория Ембанкмънт до Уайтхол.

Метрополитън полицията очакваше между 7000 и 10 000 участници, но към края на проявата не беше обявен окончателен брой на присъствалите. Маршрутът премина през Уестминстърския мост, Йорк Роуд, Ватерло Бридж и Странд. Ралито в Уайтхол трябваше да приключи до 18:30 часа.

Исканията на демонстрантите

Основното искане на демонстрантите беше спиране на британските оръжейни доставки за Израел. Организаторите настояват още за пълни санкции срещу Израел, прекратяване на британската военна и разузнавателна подкрепа и осигуряване на неограничен достъп на хуманитарна помощ до Газа.

„Това означава прекратяване на търговията с оръжия с Израел, спиране на военната и разузнавателната подкрепа и цялостни санкции срещу Израел“, заявиха организаторите в позиция, публикувана преди марша.

Ограничения и полицейско присъствие

Полицията наложи задължителен маршрут и забрани на участниците да се отклоняват от него. Властите разрешиха на служителите да изискват свалянето на маска, ако има разумно основание да се смята, че тя се използва основно за прикриване на самоличността.

„Мнозинството от участниците се държат мирно и законно“, заяви Метрополитън полицията, като същевременно предупреди, че ще предприема действия при престъпления от омраза, подбуждане към расова омраза и подкрепа за забранени терористични организации.

Палестинската коалиция обединява Палестинската кампания за солидарност, Stop the War Coalition, Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of Al-Aqsa, Muslim Association of Britain и Palestinian Forum in Britain. Според полицията групите са организирали 35 големи протеста от октомври 2023 г. насам.

Източници: itv.com, theconflictpulse.com