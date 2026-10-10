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20 станаха загиналите след удара по Запорожие
  Тема: Украйна

20 станаха загиналите след удара по Запорожие

10 Октомври, 2026 18:56 1 227 34

  • запорожие-
  • руски въздушен удар-
  • жертви-
  • украйна-
  • спасителни операции

18 души са пострадали при попадението по пететажен жилищен блок. Спасителните екипи продължават работа на мястото

20 станаха загиналите след удара по Запорожие - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руския въздушен удар по Запорожие е нараснал до 20 души, сред които три деца. Други 18 души са пострадали, съобщава „Украинская правда“, цитирайки украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Ударът е бил нанесен сутринта с управляеми авиобомби по пететажен жилищен блок в града. По-рано беше съобщено за 17 загинали, отново с уточнението, че сред жертвите има три деца.

„Запорожие: броят на загиналите в резултат на руския въздушен удар нарасна до 20 души, от тях три деца. Още 18 души са пострадали, от тях три деца“, се посочва в съобщението на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Спасителите са успели да извадят живи трима души. Психолози на службата са оказали помощ на 35 граждани.

Аварийно-спасителните работи на мястото на разрушенията продължават. Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни данни за състоянието на пострадалите или за мащаба на щетите по сградата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    22 1 Отговор
    Никакво охлабване на натиска! Докато чуждата армия не се пречупи!

    18:59 10.10.2026

  • 2 ВПалестина колко станаха

    19 0 Отговор
    Казват ,че ударите там са жестоко тези дни. Всичко се срива до основи. И формацията е от ООН. Нещо по темата❓❓❓🤔

    Коментиран от #32, #33

    19:03 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    2 6 Отговор
    Според компетентни данни са загинали само деца.Така тази война е за унищожение.Генерал Армагедон не си играе ,той воюва за пълна победа.

    19:04 10.10.2026

  • 5 Чистене

    9 1 Отговор
    до крак...

    19:05 10.10.2026

  • 6 Алекс

    19 4 Отговор
    В русвесна има клип с висока резолюция как украинската ПВО събаря ракетата ли е, бомба ли е и се вижда как тя пада върху блока.

    Коментиран от #13, #23, #25

    19:17 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    13 1 Отговор
    Лъгаха, лъжат и ще продължат да лъжат. Сега Суровикин ще се намеси и това ще е краят на мостовете. Момчетата ще пътуват до работа през Днепър с плоскодънни лодки и благодарение на това ще се появи ново поколение гребци.

    19:32 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    И какво искаш да кажеш с това че Украйна е виновна за това ли

    19:34 10.10.2026

  • 14 Коби

    0 0 Отговор
    Чик чирик Катрин?

    19:35 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 осраински

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Независим":

    Zапази ни място

    19:43 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 истината преди всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    Принципно си прав! Днес ПВО на двете дьржави решава кой да живее и кой не за сьжаление.

    19:52 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Я недей да лъжеш!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    Ракета не се събаря, акоя свалят, ще паднат само отломки след взрива. Пораженията долу няма да са с такъв мащаб.

    19:59 10.10.2026

  • 26 000

    0 0 Отговор
    Съдбата на всички днес е в ръцете на Хабат. ХАБАТ.

    20:01 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 000

    0 0 Отговор
    Украйна ще бъде нова хазария. Путин е слуга на равин Берл Лазар (Берел Лазар).

    20:05 10.10.2026

  • 30 Русия е обхваната от бяс, чума и нацизъм

    1 1 Отговор
    Западът защо спи и не изтрие това гнездо на Злото?

    20:07 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВПалестина колко станаха":

    Интересуват ли ни рязани ислямисти, които искат да убиват евреи и християни?

    20:09 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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