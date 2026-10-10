20 станаха загиналите след удара по Запорожие

Броят на загиналите при руския въздушен удар по Запорожие е нараснал до 20 души, сред които три деца. Други 18 души са пострадали, съобщава „Украинская правда“, цитирайки украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Ударът е бил нанесен сутринта с управляеми авиобомби по пететажен жилищен блок в града. По-рано беше съобщено за 17 загинали, отново с уточнението, че сред жертвите има три деца.

„Запорожие: броят на загиналите в резултат на руския въздушен удар нарасна до 20 души, от тях три деца. Още 18 души са пострадали, от тях три деца“, се посочва в съобщението на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Спасителите са успели да извадят живи трима души. Психолози на службата са оказали помощ на 35 граждани.

Аварийно-спасителните работи на мястото на разрушенията продължават. Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни данни за състоянието на пострадалите или за мащаба на щетите по сградата.