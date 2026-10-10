20 станаха загиналите след удара по Запорожие

Броят на загиналите при руския въздушен удар по Запорожие е нараснал до 20 души, сред които три деца. Други 18 души са пострадали, съобщава „Украинская правда“, цитирайки украинската Държавна служба за извънредни ситуации.
Ударът е бил нанесен сутринта с управляеми авиобомби по пететажен жилищен блок в града. По-рано беше съобщено за 17 загинали, отново с уточнението, че сред жертвите има три деца.
„Запорожие: броят на загиналите в резултат на руския въздушен удар нарасна до 20 души, от тях три деца. Още 18 души са пострадали, от тях три деца“, се посочва в съобщението на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.
Спасителите са успели да извадят живи трима души. Психолози на службата са оказали помощ на 35 граждани.
Аварийно-спасителните работи на мястото на разрушенията продължават. Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни данни за състоянието на пострадалите или за мащаба на щетите по сградата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Сен Жермен
18:59 10.10.2026
2 ВПалестина колко станаха
Коментиран от #32, #33
19:03 10.10.2026
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4 Анонимен
19:04 10.10.2026
5 Чистене
19:05 10.10.2026
6 Алекс
Коментиран от #13, #23, #25
19:17 10.10.2026
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9 осраински
19:32 10.10.2026
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13 Соломон
До коментар #6 от "Алекс":И какво искаш да кажеш с това че Украйна е виновна за това ли
19:34 10.10.2026
14 Коби
19:35 10.10.2026
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19 осраински
До коментар #18 от "Независим":Zапази ни място
19:43 10.10.2026
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23 истината преди всичко
До коментар #6 от "Алекс":Принципно си прав! Днес ПВО на двете дьржави решава кой да живее и кой не за сьжаление.
19:52 10.10.2026
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25 Я недей да лъжеш!
До коментар #6 от "Алекс":Ракета не се събаря, акоя свалят, ще паднат само отломки след взрива. Пораженията долу няма да са с такъв мащаб.
19:59 10.10.2026
26 000
20:01 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 000
20:05 10.10.2026
30 Русия е обхваната от бяс, чума и нацизъм
20:07 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да питам
До коментар #2 от "ВПалестина колко станаха":Интересуват ли ни рязани ислямисти, които искат да убиват евреи и християни?
20:09 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.