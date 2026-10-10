Криста Пайк е върната в затвора след неуспешната екзекуция

Криста Пайк е изписана от болницата и е върната в затвора в Тенеси, след като оцеля при неуспешен опит за екзекуция. Тя е настанена обратно в рехабилитационния център „Дебора К. Джонсън“, където е била държана през последните 30 години, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на нейни адвокати.
„Тя е благодарна на първите реагирали на място и на медицинския екип за грижите им при тези извънредни обстоятелства. Продължава да получава медицинска помощ в затвора, а ние ще следим възстановяването ѝ“, заявиха адвокатите ѝ.
Две дози пентобарбитал не доведоха до смърт
На 30 септември щатските власти в Тенеси са приложили на Пайк две дози пентобарбитал при изпълнението на смъртната присъда. Лекарството не е довело до смъртта ѝ, след което тя е била откарана с линейка в болница.
В първите дни Пайк е била в безсъзнание и на апаратно дишане. По-късно е дошла в съзнание и е започнала да говори. Адвокатите ѝ съобщиха, че тя е направила първи крачки с помощ, започнала е да се храни и постепенно възвръща движението в ръцете си. По тях са останали изгаряния и мехури.
„Не сме сигурни какви ще бъдат дългосрочните последици, но очевидно когнитивно тя все още не се е върнала към нормалното и може да я очаква дълъг път“, заяви адвокатът Стивън Феръл пред Ей Би Си Нюз. По думите му Пайк преживява и сериозна психологическа травма.
Не е обявено дали ще има нов опит
Пайк, която сега е на 50 години, е осъдена за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. Тя е била на 18 години по време на престъплението. Според Информационния център за смъртното наказание Пайк е единственият известен човек, получил смъртоносни лекарства при екзекуция и оцелял.
Губернаторът на Тенеси Бил Лий е разпоредил независимо разследване на случилото се и е спрял изпълнението на екзекуции в щата за момента. Властите не са обявили дали ще направят нов опит да изпълнят смъртната присъда на Пайк.
Адвокатите ѝ настояват губернаторът да замени присъдата с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Те твърдят, че повторен опит за екзекуция след преживяното би представлявал жестоко и необичайно наказание.
Източници: apnews.com, abcnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
19:11 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само за 1 убийство какви мъчения
19:26 10.10.2026
4 Луд
Коментиран от #6
19:47 10.10.2026
5 Даа!
19:59 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 краставичар
20:08 10.10.2026