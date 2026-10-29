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Прокуратурата в Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент

Прокуратурата в Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент

29 Октомври, 2026 10:57 897 2

  • южна корея-
  • юн сук-йол-
  • военно положение-
  • смъртно наказание-
  • съдебен процес

Специалното обвинение обжалва доживотната му присъда по делото за опита за военно положение. Апелативният съд в Сеул още не е насрочил дата за решението

Прокуратурата в Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският специален прокурор Чо Ун-сук поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол по време на обжалването на делото за въстание, свързано с опита му да въведе военно положение през декември 2024 г. Искането беше отправено пред Висшия съд в Сеул, който разглежда жалбата на Юн срещу доживотната му присъда.

Специалното обвинение обжалва и самата присъда, определяйки я като прекалено снизходителна. Според прокурорите действията на бившия президент са представлявали сериозна заплаха за демокрацията и конституционния ред на Южна Корея.

„Няма причина да се колебаем за налагането на смъртно наказание“, заяви представител на екипа на Чо Ун-сук.

Обвинението твърди, че само най-тежкото наказание може да гарантира пълната отговорност на Юн за организирането на въстание. Прокурорите настояват, че фактическото неприлагане на смъртното наказание в Южна Корея не трябва да възпрепятства съдилищата да го постановяват. Според южнокорейското наказателно право за ръководител на въстание са възможни смъртна присъда, доживотен затвор или доживотен затвор без труд.

Как се стигна до делото

Юн обяви военно положение късно вечерта на 3 декември 2024 г. с аргумента, че трябва да бъдат премахнати „антидържавните сили“. Мярката беше отменена около шест часа по-късно, след като депутати преодоляха блокадата около Националното събрание и гласуваха за прекратяването ѝ.

По време на краткото военно положение войници и полицаи бяха изпратени в парламентарния комплекс. През февруари 2026 г. Централният окръжен съд в Сеул постанови, че Юн е мобилизирал силите за сигурност, за да блокира работата на парламента и да бъдат арестувани ключови политически фигури. Съдът го осъди на доживотен затвор, а решението беше обжалвано и от защитата, и от прокуратурата.

Адвокатите на Юн отхвърлят тезата на обвинението като „лишена от доказателства и юридическа логика“. Те поддържат, че военното положение е било предупреждение към парламента, доминиран от опозицията, и че бившият президент не е имал намерение да установява авторитарно управление.

Кога се очаква решение

Висшият съд в Сеул ще проведе още две заседания, преди да определи дата за произнасяне на присъдата. Последното изявление на Юн е насрочено за 5 ноември.

Юн беше отстранен временно от длъжност на 14 декември 2024 г., след като парламентът гласува импийчмънта му. Конституционният съд го отстрани окончателно от президентския пост през април 2025 г. Южна Корея не е изпълнявала смъртна присъда от декември 1997 г., което прави реалното изпълнение на подобно наказание малко вероятно, дори съдът да го постанови.

Източници: apnews.com, en.yna.co.kr


Южна Корея
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