Индийската полиция задържа над 7000 души в Делхи при опит да осуети планиран протест срещу председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар. По данни, цитирани от индийската национална новинарска агенция ПТИ, около 2000 от задържанията са извършени в централните райони на столицата.

Демонстрацията трябваше да се проведе в района на историческия астрономически комплекс „Джантар Мантар“. Мястото остана празно, след като властите разположиха над 30 000 служители на силите за сигурност и поставиха заграждения в централната част на Делхи.

Временно са затворени 45 метростанции, а достъпът до интернет е спрян в радиус от 4 километра около комплекса. Засилени проверки са извършвани на входовете към Делхи и на други места, определени като чувствителни за сигурността.

Опозицията оспорва ревизията на избирателните списъци

Протестът е организиран от „Народна партия на хлебарките“ заради т.нар. Специална интензивна ревизия на избирателните списъци. Опозицията твърди, че чрез новото административно изискване могат да бъдат заличени имената на милиони легитимни избиратели. Председателят на Избирателната комисия Гянеш Кумар отрича обвиненията.

Полицията в Делхи заяви, че организаторите не са получили разрешение за демонстрация в района на „Джантар Мантар“. Заместник-началникът на столичната полиция Нупур Прасад посочи, че заявлението е подадено три дни преди планираното събитие, докато изискването е властите да бъдат уведомени най-малко 10 дни по-рано.

Задържани са опозиционни лидери

„Народна партия на хлебарките“ не е получила разрешение да организира протест в района на астрономическия комплекс „Джантар Мантар“, заяви Нупур Прасад.

Сред задържаните са бившият главен министър на Делхи Арвинд Кеджривал, лидерката на „Общоиндийския тринамулски конгрес“ и бивша главна министърка на Западна Бенгалия Мамата Банерджи, както и лидерите на Индийската комунистическа партия (марксисти) Пинарай Виджаян и Маник Саркар.

Ръководителите на сатиричната опозиционна партия Абхиджит Дипке, Саурав Дас и Ашутош Ранка са били задържани на борда на самолет, пристигнал в Делхи от Мумбай.

Председателят на управляващата Индийска народна партия Нитин Набин обвини лидерите на опозицията, сред които Рахул Ганди, Арвинд Кеджривал и представители на „Народна партия на хлебарките“, че се опитват да дестабилизират Индия с подкрепата на чуждестранни сили.

Протестите срещу ревизията на избирателните списъци продължават на фона на спора за ролята на Избирателната комисия и настояванията на опозицията за оставката на Гянеш Кумар.

Източници: bta.bg, apnews.com, indianexpress.com