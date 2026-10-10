Новини
Свят »
Индия »
Над 7000 задържани при протеста в Делхи срещу изборния шеф
  Тема: Избори

Над 7000 задържани при протеста в Делхи срещу изборния шеф

10 Октомври, 2026 19:58, обновена 10 Октомври, 2026 20:00 589 2

  • делхи-
  • индия-
  • протести-
  • избирателна комисия-
  • опозиция

Сред задържаните са лидери на основни опозиционни формации. В центъра на индийската столица са мобилизирани над 30 000 служители на силите за сигурност

Над 7000 задържани при протеста в Делхи срещу изборния шеф - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индийската полиция задържа над 7000 души в Делхи при опит да осуети планиран протест срещу председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар. По данни, цитирани от индийската национална новинарска агенция ПТИ, около 2000 от задържанията са извършени в централните райони на столицата.

Демонстрацията трябваше да се проведе в района на историческия астрономически комплекс „Джантар Мантар“. Мястото остана празно, след като властите разположиха над 30 000 служители на силите за сигурност и поставиха заграждения в централната част на Делхи.

Временно са затворени 45 метростанции, а достъпът до интернет е спрян в радиус от 4 километра около комплекса. Засилени проверки са извършвани на входовете към Делхи и на други места, определени като чувствителни за сигурността.

Опозицията оспорва ревизията на избирателните списъци

Протестът е организиран от „Народна партия на хлебарките“ заради т.нар. Специална интензивна ревизия на избирателните списъци. Опозицията твърди, че чрез новото административно изискване могат да бъдат заличени имената на милиони легитимни избиратели. Председателят на Избирателната комисия Гянеш Кумар отрича обвиненията.

Полицията в Делхи заяви, че организаторите не са получили разрешение за демонстрация в района на „Джантар Мантар“. Заместник-началникът на столичната полиция Нупур Прасад посочи, че заявлението е подадено три дни преди планираното събитие, докато изискването е властите да бъдат уведомени най-малко 10 дни по-рано.

„Народна партия на хлебарките“ не е получила разрешение да организира протест в района на астрономическия комплекс „Джантар Мантар“, заяви Нупур Прасад.

Задържани са опозиционни лидери

Сред задържаните са бившият главен министър на Делхи Арвинд Кеджривал, лидерката на „Общоиндийския тринамулски конгрес“ и бивша главна министърка на Западна Бенгалия Мамата Банерджи, както и лидерите на Индийската комунистическа партия (марксисти) Пинарай Виджаян и Маник Саркар.

Ръководителите на сатиричната опозиционна партия Абхиджит Дипке, Саурав Дас и Ашутош Ранка са били задържани на борда на самолет, пристигнал в Делхи от Мумбай.

Председателят на управляващата Индийска народна партия Нитин Набин обвини лидерите на опозицията, сред които Рахул Ганди, Арвинд Кеджривал и представители на „Народна партия на хлебарките“, че се опитват да дестабилизират Индия с подкрепата на чуждестранни сили.

Протестите срещу ревизията на избирателните списъци продължават на фона на спора за ролята на Избирателната комисия и настояванията на опозицията за оставката на Гянеш Кумар.

Източници: bta.bg, apnews.com, indianexpress.com


Индия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професор

    1 0 Отговор
    По скоро трябва да е "Народна партия за Хляба" или "Народна партия на Хлебарите". ама изкуствения интелект прави подобни грешки.

    20:04 10.10.2026

  • 2 Що няма коментари?

    1 0 Отговор
    БРИКС нещо се разбрикса, а? Нямат собствена валута, нямат митнически съюз, нямат общ пазар, нямат обща армия? Какво въобще е БРИКС? Събрали се някакви си аутсайдери и си мечтаят за величие, а от тях единствено Китай има икономика, но комунистическа и със застаряващо население и с мераци да управлява всички останали.

    20:05 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания