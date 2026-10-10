Тръмп отново нападна Норвегия заради Нобеловата награда

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази недоволство, че не е получил Нобеловата награда за мир, и нападна Норвегия след обявяването на тазгодишната носителка. На предизборен митинг в Сиракуза, щата Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати, представлявани от него, са заслужавали отличието.

„Предотвратих много събития. Спрях осем войни, а те дадоха Нобеловата награда на човек, за когото никой никога не е чувал. Нещо не е наред в Норвегия“, каза Тръмп пред журналисти.

Президентът определи решението като „незаличимо петно“ върху Норвегия и заяви, че Нобеловата награда за мир е „напълно дискредитирана“ от „радикални идеолози“, които според него са против демокрацията.

Наградата беше присъдена на Нави Пилай

Норвежкият нобелов комитет присъди наградата за 2026 г. на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за работата ѝ в подкрепа на международното право и търсенето на отговорност за военни престъпления и геноцид.

Пилай е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и е работила като съдия в международни съдилища. Тя е председателствала и комисия на ООН, която заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа. Израел отхвърля това заключение.

Тръмп нарече Пилай „либерален човек, който работи в ООН и за когото никой не е чувал“. Той също така заяви, че има заслуга за прекратяването или предотвратяването на осем конфликта, но не представи доказателства за всички свои твърдения. Асошиейтед прес отбелязва, че част от случаите, които президентът включва в този списък, са били напрежения или краткотрайни сблъсъци, а ролята на САЩ в тяхното уреждане е спорна.

Норвегия не взема решението сама

Наградата се присъжда от Норвежкия нобелов комитет, а не от правителството на Норвегия. Комитетът се състои от петима членове, избирани от норвежкия парламент. Именно той определя носителя на Нобеловата награда за мир.

Реакцията на Тръмп дойде часове след обявяването на отличието за Пилай. През последните месеци президентът многократно заявяваше, че заслужава наградата заради дипломатическите си действия и твърдеше, че е предотвратил редица войни.

Тържественото връчване на Нобеловата награда за мир е насрочено за 10 декември в Осло.

Източници: apnews.com, internazionale.it, theguardian.com