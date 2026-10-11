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Авария прекъсна тока в Източна Куба за няколко часа
  Тема: Икономика

Авария прекъсна тока в Източна Куба за няколко часа

11 Октомври, 2026 03:48 378 0

  • куба-
  • електроснабдяване-
  • енергийна криза-
  • спиране на тока

Причината е отстранена, но недостигът на гориво продължава да прави електрическата мрежа уязвима

Авария прекъсна тока в Източна Куба за няколко часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Електроснабдяването в Източна Куба е било прекъснато за няколко часа заради авария. Държавната електроенергийна компания съобщи, че повредата вече е отстранена, предаде Франс прес.

Новото прекъсване идва на фона на тежка енергийна криза, при която спиранията на тока са често явление в страната. По данни, цитирани от АФП, режимът може да достига до 20 часа на денонощие.

Недостигът на гориво затруднява възстановяването

Според електроенергийната компания недостигът на гориво прави електрическата мрежа по-уязвима при аварии и забавя възстановяването на захранването. Причината е, че не могат да бъдат използвани достатъчно резервни генератори.

АФП посочва, че голяма част от електроенергията в Куба се произвежда от топлоелектрически централи. Много от тях са остарели и редовно се повреждат. Агенцията свързва кризата и с петролна блокада, която според информацията е наложена от САЩ преди девет месеца.

Седем големи прекъсвания от началото на годината

Куба е с население от около 9,4 милиона души. Продължителните прекъсвания на електрозахранването имат последици и за други услуги, включително водоснабдяването и телефонните връзки.

От началото на 2026 г. в страната е имало седем спирания на тока в цялата страна. Общият им брой от края на 2024 г. достига 12, посочва АФП.

Последната авария в Източна Куба е отстранена, но данните за горивния недостиг и остарялата електроцентрална база показват, че рискът от нови прекъсвания остава.

Източници: bta.bg


Куба
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