Авария прекъсна тока в Източна Куба за няколко часа

Електроснабдяването в Източна Куба е било прекъснато за няколко часа заради авария. Държавната електроенергийна компания съобщи, че повредата вече е отстранена, предаде Франс прес.

Новото прекъсване идва на фона на тежка енергийна криза, при която спиранията на тока са често явление в страната. По данни, цитирани от АФП, режимът може да достига до 20 часа на денонощие.

Недостигът на гориво затруднява възстановяването

Според електроенергийната компания недостигът на гориво прави електрическата мрежа по-уязвима при аварии и забавя възстановяването на захранването. Причината е, че не могат да бъдат използвани достатъчно резервни генератори.

АФП посочва, че голяма част от електроенергията в Куба се произвежда от топлоелектрически централи. Много от тях са остарели и редовно се повреждат. Агенцията свързва кризата и с петролна блокада, която според информацията е наложена от САЩ преди девет месеца.

Седем големи прекъсвания от началото на годината

Куба е с население от около 9,4 милиона души. Продължителните прекъсвания на електрозахранването имат последици и за други услуги, включително водоснабдяването и телефонните връзки.

От началото на 2026 г. в страната е имало седем спирания на тока в цялата страна. Общият им брой от края на 2024 г. достига 12, посочва АФП.

Последната авария в Източна Куба е отстранена, но данните за горивния недостиг и остарялата електроцентрална база показват, че рискът от нови прекъсвания остава.

Източници: bta.bg