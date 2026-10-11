Ураганът „Исаяс“ остави четири жертви и 700 000 без ток

Най-малко четирима души са загинали в САЩ след преминаването на урагана „Исаяс“, който достигна крайбрежието на Флорида при Мексиканския залив. За жертвите съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Бурята остави след себе си разрушени сгради, паднали дървета и прекъснати електропроводи.

Две от жертвите са загинали, след като дървета са паднали върху домовете им във Флорида и съседния щат Алабама. В Алабама дърво е паднало върху автомобил и е причинило смъртта на още един човек. Четвъртата жертва е мъж от Флорида, който е починал от задушаване в гараж, докато там е работел електрогенератор.

Около 700 000 абонати са останали без ток. Районите, през които е преминала бурята, са осеяни с отломки, паднали дървета и скъсани електропроводи.

Бурята отслабна над сушата

„Исаяс“ е навлязъл над сушата като ураган от втора категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън. Силният вятър е отнесъл покриви и фасади на хотели и жилищни сгради по крайбрежието на Флорида.

След това ураганът се е насочил на север, носейки проливни дъждове, опасност от внезапни наводнения и условия за образуване на торнадо в югоизточните щати. „Исаяс“ е първият ураган за сезона в Атлантическия океан, но постепенно е отслабнал над сушата до посттропически циклон.

„Рискът от наводнения все още е висок“, предупреди губернаторът на Флорида Рон Десантис. По думите му наводненията понякога настъпват един-два дни след преминаването на бурята.

Освободен е петрол от стратегическия резерв

Прекъсванията на електрозахранването и щетите по инфраструктурата засегнаха и енергийния сектор. Министерството на енергетиката на САЩ е разрешило използването на до 4 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв на страната, за да бъдат компенсирани нарушенията в доставките, съобщи Ройтерс.

Властите продължават да оценяват щетите, докато опасността от наводнения и силни атмосферни явления остава. Основните предизвикателства са възстановяването на електрозахранването, разчистването на падналите дървета и отломките и ограничаването на последиците от нови поройни дъждове.

Източници: bta.bg, ca.investing.com