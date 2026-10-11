Борис Джонсън осъди отмяната на санкциите за руския дизел

Бившият британски премиер Борис Джонсън определи като „отвратително“ решението на САЩ да отменят санкциите върху руския дизел. Той заяви, че е „откровено смешно“ Украйна да бъде обвинявана за поскъпването на горивата, тъй като ръстът на цените според него е започнал след блокирането на Ормузкия проток.

„Отвратително е, че САЩ сега отменят санкциите върху руското гориво, и откровено смешно е да обвиняват Украйна за скока на цените, който очевидно започна с блокирането на Ормузкия проток“, написа Джонсън.

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По думите му руският президент Владимир Путин „ежедневно убива невинни украински цивилни“, докато украинците „се борят за живота си“. Джонсън обвини Белия дом, че е решен да накара американските шофьори да финансират руската война.

„Това няма да проработи и се съмнявам, че ще повлияе съществено върху цената на горивата“, заяви бившият британски премиер.

Джонсън допълни, че ако руският нефт и газ трябва да се върнат на световния пазар, това трябва да стане след приключването на войната „със свободна, суверенна и независима Украйна“.

Тръмп обяви договореност с Путин

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „изключително успешен разговор“ с Владимир Путин и е постигнал договореност за отмяна на санкциите върху руския дизел.

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува съобщението. Той нарече премахването на санкциите „абсолютно ужасна стъпка“ и заяви, че решението ще донесе на Русия допълнителни милиарди за продължаване на войната.

Зеленски каза още, че украинската преговорна делегация в САЩ е използвана като „прикритие“ на фона на договореностите между Тръмп и Путин за доставките на гориво.

Украинската делегация се прибира

Съветникът на украинския президент по комуникационните въпроси Дмитрий Литвин съобщи на 10 октомври, че украинската делегация, участвала в разговорите в САЩ, вече пътува обратно към страната.

Междувременно помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и че Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“. След съобщението за договореността между Вашингтон и Москва беше съобщено и че разговорите в Маями с участието на представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО са приключили по-рано от планираното.