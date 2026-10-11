Тръмп: Путин иска уреждане на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин иска уреждане на конфликта в Украйна. По думите му това е било посланието на Путин по време на телефонния им разговор.

„Той иска да види уреждане. Президентът Путин много иска да види уреждане“, каза Тръмп пред журналисти. Американският президент добави, че Русия освобождава големи количества петрол за световния пазар и че горивото се предлага на ниска цена.

Разговорът между двамата лидери е продължил около 90 минути. Кремъл съобщи, че значителна част от него е била посветена на възможностите за прекратяване на войната в Украйна, както и на двустранните отношения и ситуацията около Иран.

Кремъл не потвърди бързо връщане към преговорите

Съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин не е поел ангажимент за незабавно възобновяване на мирните преговори с Украйна. Според Ушаков руският президент е казал, че ще прецени кога разговорите могат да бъдат подновени.

Разминаването поставя акцент върху разликата между политическата оценка на Тръмп и конкретната информация от Москва. Докато американският президент представи Путин като лидер, който търси споразумение, Кремъл не посочи дата за нов кръг от преговори.

Разговорът беше съпроводен със сделка за дизел

След телефонния разговор Тръмп обяви договореност Русия да достави на САЩ над 300 000 тона дизелово гориво. Според обявените от него условия още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, а след това са предвидени допълнителни количества.

Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който позволява доставките на руско гориво за американския и световния пазар. Това представлява промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски определи сделката като „слабо решение“ и заяви, че тя може да даде на Русия допълнителни средства за продължаване на войната. Тръмп от своя страна обвини Киев, че ударите по руски рафинерии допринасят за недостига и поскъпването на дизела.

Предстоят нови дипломатически контакти

Представители на САЩ, Украйна и европейски държави са обсъдили в Маями възможни гаранции за сигурността на Украйна, териториални въпроси и следвоенното възстановяване. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обмислят посещения в Москва и Киев за разговори по нови предложения.

Междувременно енергийните експерти предупреждават, че допълнителните доставки от Русия вероятно няма да доведат до съществен спад на цените. Според тях горивото може да бъде пренасочено от други пазари, без това да увеличи значително общото предлагане.

Източници: apnews.com, investing.com