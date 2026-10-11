Атака на ВСУ с дронове срина „Яндекс“ във Владимир

Мащабен срив засегна услугите на „Яндекс“ след съобщения за атака с дронове срещу центъра за данни на компанията във Владимир. Самият „Яндекс“ е съобщил за прекъсване на електрозахранването в зоната ru-central1-a на платформата Yandex Cloud, докато телеграм канали и Exilenova+ свързват проблема с нападение с безпилотни апарати.
„В зоната за достъп ru-central1-a се наблюдават прекъсвания на електрозахранването. Екипът работи за отстраняване на проблема. Ще ви държим в течение на хода на работата“, е заявил „Яндекс“.
Зоната ru-central1-a физически се намира в центъра за данни на компанията във Владимир, в микрорайон „Енергетик“. Съобщението за аварията е публикувано около 4 часа местно време. Засегнати са били облачни ресурси и услуги като „Яндекс Дом“, „Яндекс Музика“ и „Телемост“.
Кадри показват атака над Владимир
Област Владимир по-рано е била поставяна под заплаха от безпилотни апарати. Exilenova+ е публикувала кадри, за които твърди, че показват атака с дронове над града, и е съобщила, че центърът за данни на „Яндекс“ е бил сред атакуваните обекти. Информацията за пряка повреда на съоръжението не е потвърдена отделно от руските власти в материала на „Украинска правда“.
Центърът за данни във Владимир е сред основните инфраструктурни обекти на „Яндекс“. Първата му площадка работи от 2017 г., а през март 2026 г. компанията е пуснала в експлоатация наблизо нов център с мощност 40 мегавата, разчетен за 2800 сървърни шкафа.
Поредица от удари по инфраструктурата
Сривът във Владимир идва след други инциденти, засегнали центрове за данни на „Яндекс“ в Русия. При атака с дронове в Сасово, Рязанска област, е избухнал пожар, който е засегнал част от инфраструктурата. По-късно компанията е предупредила, че не може да потвърди възможността за възстановяване на оборудването там.
Част от инфраструктурата на друг център за данни на „Яндекс“ в Калуга също е пострадала при атака с дронове. След инцидента компанията съобщи, че някои нейни услуги могат да работят с прекъсвания, а пълният размер на щетите се оценява.
Източници: pravda.com.ua, astra.press
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Общи взето Тръмп с плямпа
05:27 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво на Украйна
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи
Коментиран от #7, #9
05:53 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зеленски ги смила
05:56 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол на Мирчов
До коментар #3 от "Браво на Украйна":Абе нали до онзи ден бяха 1 милион !
Сега иди и се е. И в г. А
05:58 11.10.2026
8 Гориил
06:00 11.10.2026
9 Соломон
До коментар #3 от "Браво на Украйна":Малко статистика.Бюгжета на Русия за следващата година за война е 17 трилиона рубли.20 милиарда Русия дава за да ограничава интернета на руснаците а за раково болните бюджета е само 3,5 милиарда.Пари които изгарят само за 2 часа в война Украйна.В същото време учиелите който поднесоха изборите на Путин вече се жалват че заплатите им са намалени на 28000 рубли
Коментиран от #11
06:01 11.10.2026
10 Соломон
До коментар #4 от "Джжoожoo пaaaацццyyyулллaaa👋😁💯👈":Не само плаче ами и лъже че никога не са напади.Тя Украйна ги нападнала.Те само се защитавали
06:03 11.10.2026
11 Гориил
До коментар #9 от "Соломон":Войната донесе 17% увеличение на промишленото производство в колосалния военно-промишлен комплекс на Русия (22 000 нови работни места). Публикуването на точни данни е забранено съгласно военновременните закони. Следователно експертните оценки са донякъде занижени. Русия ще излезе от войната като водещ научен и технологичен гигант.
Коментиран от #12
06:30 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.