Атака на ВСУ с дронове срина „Яндекс“ във Владимир

Мащабен срив засегна услугите на „Яндекс“ след съобщения за атака с дронове срещу центъра за данни на компанията във Владимир. Самият „Яндекс“ е съобщил за прекъсване на електрозахранването в зоната ru-central1-a на платформата Yandex Cloud, докато телеграм канали и Exilenova+ свързват проблема с нападение с безпилотни апарати.

„В зоната за достъп ru-central1-a се наблюдават прекъсвания на електрозахранването. Екипът работи за отстраняване на проблема. Ще ви държим в течение на хода на работата“, е заявил „Яндекс“.

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Зоната ru-central1-a физически се намира в центъра за данни на компанията във Владимир, в микрорайон „Енергетик“. Съобщението за аварията е публикувано около 4 часа местно време. Засегнати са били облачни ресурси и услуги като „Яндекс Дом“, „Яндекс Музика“ и „Телемост“.

Кадри показват атака над Владимир

Област Владимир по-рано е била поставяна под заплаха от безпилотни апарати. Exilenova+ е публикувала кадри, за които твърди, че показват атака с дронове над града, и е съобщила, че центърът за данни на „Яндекс“ е бил сред атакуваните обекти. Информацията за пряка повреда на съоръжението не е потвърдена отделно от руските власти в материала на „Украинска правда“.

Центърът за данни във Владимир е сред основните инфраструктурни обекти на „Яндекс“. Първата му площадка работи от 2017 г., а през март 2026 г. компанията е пуснала в експлоатация наблизо нов център с мощност 40 мегавата, разчетен за 2800 сървърни шкафа.

Поредица от удари по инфраструктурата

Сривът във Владимир идва след други инциденти, засегнали центрове за данни на „Яндекс“ в Русия. При атака с дронове в Сасово, Рязанска област, е избухнал пожар, който е засегнал част от инфраструктурата. По-късно компанията е предупредила, че не може да потвърди възможността за възстановяване на оборудването там.

Част от инфраструктурата на друг център за данни на „Яндекс“ в Калуга също е пострадала при атака с дронове. След инцидента компанията съобщи, че някои нейни услуги могат да работят с прекъсвания, а пълният размер на щетите се оценява.

Източници: pravda.com.ua, astra.press