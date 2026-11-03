Кремъл призова украински мобилизирани да се предадат

Кремъл призова мобилизираните военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна да се предават на руските войски. Изявлението на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков последва конфликт в Петропавловска Боршчаховка край Киев, където местни жители обвиниха военнослужещи от Националната гвардия на Украйна в незаконно задържане и изтезания на мобилизирани.
„Както знаете, онези, които не желаят да се бият за киевския режим, могат да се предадат на нашите военни. Казваме това от доста време“, заяви Песков.
Той каза още, че случаят е привлякъл международно внимание, и обвини Европа, че не реагира на случващото се в Киев. Изявлението беше направено на фона на противоречиви версии за събитията в населеното място.
Полицията отхвърли обвиненията
Конфликтът е възникнал вечерта на 2 ноември край частен дом в Петропавловска Боршчаховка. Според полицията твърденията за незаконно задържане и изтезания не отговарят на истината. Украинските правоохранителни органи са посочили, че в сградата са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия.
По случая Държавното бюро за разследване е образувало досъдебно производство по чл. 426-1, ал. 5 от украинския Наказателен кодекс. Текстът се отнася до предполагаемо превишаване на власт или служебни пълномощия от военнослужещ.
Буданов обеща наказания
Кирило Буданов, който е присъствал на мястото, заяви, че виновните и подстрекателите на събитията ще бъдат наказани. Той определи случилото се като недопустимо и посочи, че обстоятелствата трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.
В материала на News.bg се посочва още, че Валентина Молода е била забелязана на мястото с медицинска униформа и според Буданов е била задържана за известно време след края на инцидента. Той твърди също, че няколко дни преди сблъсъка тя е извършвала „разузнаване“ в района. Тези твърдения са част от разследването и не са представени като установени факти.
Източници: news.bg, dw.com, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #24, #30
22:05 03.11.2026
2 Шорт
Коментиран от #11, #21
22:05 03.11.2026
3 Пич
Или в мазето - изтезания до смърт!!!
Фашистки номера!!!
Коментиран от #23
22:07 03.11.2026
4 Иначе кво?
Коментиран от #74
22:08 03.11.2026
5 В Скандално и в свободно слово
Коментиран от #12
22:08 03.11.2026
6 Пич
Разстреляха ли го вече, или добивотна му дадоха?!
Коментиран от #13, #14
22:09 03.11.2026
7 А урсулите
22:12 03.11.2026
8 Витя из расии
Коментиран от #15
22:13 03.11.2026
9 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
22:13 03.11.2026
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 Соломон
До коментар #2 от "Шорт":Прав си милиони руснаци можеха да са живи ако не желаеха да станат милионери
22:17 03.11.2026
12 Да се чете
До коментар #5 от "В Скандално и в свободно слово":Ужасяващи кадри.
22:17 03.11.2026
13 Кгб
До коментар #6 от "Пич":Тя собственичката Снежана кишчук рускиня, ДАНС се задействаме,ако е българин не ни интересува,
22:18 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Соломон
До коментар #8 от "Витя из расии":Някой от тях имат късмет и освен фронта се сдобиват и със жени които даже не са виждали или немогат да си ги спомнят защото са били пияни
Коментиран от #40
22:19 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Те от 5 години ги призовават
Коментиран от #77
22:22 03.11.2026
18 Ами
в руски плен са попаднали над един милион души.
Коментиран от #19, #27, #32
22:22 03.11.2026
19 Кои източници
До коментар #18 от "Ами":Да прочетем и ние.
Коментиран от #29
22:23 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бялото знаме в 1941
До коментар #2 от "Шорт":можеше да спаси милиони животи в СеСеСеРето. Прочие, в момента само руските жертви на войната наближават "милиони".
22:25 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Написаното от теб
До коментар #3 от "Пич":е пример на фашистки мечти
22:26 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 120% фалшификат на КГБ е цялата история
Путин загуби войната.
Коментиран от #33
22:26 03.11.2026
26 Сатана Z
"Кто не хочет сражаться за киевский режим, могут сдаваться в плен нашим военным"
Кремъл коментира вълненията сред жители на Киев в близост до затвор – описван като място за изтезания – предназначен за хора, избягали от фронтовата линия.
„Ясно е, че киевският режим е изправен пред много сериозни трудности по отношение на онези, които са готови да продължат да се бият за неговите интереси. Налице е недостиг на хора за мобилизация, както и много голям брой дезертьори.“
Коментиран от #28
22:27 03.11.2026
27 не пиши това че някоя розава пантера
До коментар #18 от "Ами":ще превърти играта за тях украйна е по добра от България
22:28 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":Заглавието е справедливо, за да се спасят човешките животи, ама няма как да стане..... Ако тръгнат да бягат, за тях стоят азовци или ще ги гръмнат или ще ги вкарат в мазетата и ще ги спукат от бой..... Котараче ти не гледа ли днешните кадри за нощното извеждане от мазето.... Та толкова за тоя "велик" народ украински.... Толкова Велики с простотията си ....насила да мобилизираш и после да очакваш да се сражават за една обречена кауза.,.
Коментиран от #34
22:30 03.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кои източници
До коментар #18 от "Ами":Да се просветим и ние?А?
Коментиран от #36
22:30 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соломон
До коментар #30 от "Европеец":Руснаците допуснаха две големи грешки. Първата е че нападнаха Украйна защото мислеха че ще се предаде. Втората е че вече пета година продължават да вярват в това
Коментиран от #37, #48, #62
22:33 03.11.2026
35 Аз също призовавам
Коментиран от #41, #60
22:34 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Инна
Едва след като местните жители започнали да разбиват портите и да хвърлят яйца и сигнални ракети по полицията, са били изведени четирима души. Едното от тях е било същото момче, с изкривено тяло и обезумял вид.
Според украинските медии и потвърждение от командира на Националната гвардия Александър Пивненко, къщата е била използвана като „временен пункт за разполагане“ на мобилизирани войници и напуснали частите си без разрешение. Според разследвания, неформалният затвор е създаден от 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия.
В течение на месец и половина, осем души са били убити в мазетата на тази сграда. Телата са били погребани и обявени за „изчезнали“. Украинската журналистка Диана Панченко описа механиката: хора са хващани по улиците, измъчвани, бити и след това откупвани от семействата си. Цената на живота на един човек е между 15 000 и 30 000 долара. В противен случай фронтовата линия се нулира или е доведен до смърт. Това е системен бизнес.
Коментиран от #43, #58
22:35 03.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соломон
До коментар #37 от "ей го е другия пе-д":Али Реза.Лап@jгосополиv
Коментиран от #49
22:37 03.11.2026
43 гру гайтанджиева
До коментар #39 от "Инна":Руски фейкове колега.Цял свят го разбра.
Коментиран от #44, #46, #73
22:37 03.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дзак
До коментар #33 от "то кога го разбра до като проктолога":Показахте си какво представлявате!
22:38 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Това са безспорни
До коментар #34 от "Соломон":Факти.
22:39 03.11.2026
49 икаш ли да ти оправя пружината а пе-д
До коментар #42 от "Соломон":алке
22:40 03.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 В клипове генерирани с ИИ
😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #57
22:45 03.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Добре, че избрахме господин Румен Радев
До коментар #39 от "Инна":Инак както сме в НАТО, Гюро можеше да открие и в България къщи на ужасите. Жълто паветниците щяха да бият и нас с лопати, докато ни счупят гръбнака. ЗАТОВА ГЛАСУВАЙТЕ ВИНАГИ!
22:48 03.11.2026
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64 Катили по два метра и 150 кила
Коментиран от #69
22:57 03.11.2026
65 Стенли
Коментиран от #67, #72
23:01 03.11.2026
66 Генерал фон Клинкерхофен
23:01 03.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
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71 Противоречива предполагаема журналистика
Текстът се отнася до предполагаемо превишаване на власт или служебни пълномощия
23:09 03.11.2026
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74 Иначе следното
До коментар #4 от "Иначе кво?":На фронта под дроновете , с вероятоност 5-19% да оцелеят до края, а ако сбъркат нещо или искат да скрият някъде - бой и мъчения по мазетата, като това край Киев.
23:35 03.11.2026
75 Вишис
23:44 03.11.2026
76 Ха ха ха
23:44 03.11.2026
77 Защото страхът е голям
До коментар #17 от "Те от 5 години ги призовават":Страйхът от "своите" Идват азовците и направо те застрелат в гръб, ако тръгнат да се предават.
Затова предпочитат да се крията по дупките и загражденията.
23:45 03.11.2026