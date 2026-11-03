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Кремъл призова украински мобилизирани да се предадат
  Тема: Украйна

Кремъл призова украински мобилизирани да се предадат

3 Ноември, 2026 22:03 1 756 77

  • дмитрий песков-
  • украйна-
  • киев-
  • национална гвардия-
  • мобилизирани-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Дмитрий Песков направи изявлението след конфликт край Киев, при който местни жители обвиниха украински военни в незаконно задържане и изтезания, полицията отхвърли твърденията, а украинското ДБР започна разследване

Кремъл призова украински мобилизирани да се предадат - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл призова мобилизираните военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна да се предават на руските войски. Изявлението на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков последва конфликт в Петропавловска Боршчаховка край Киев, където местни жители обвиниха военнослужещи от Националната гвардия на Украйна в незаконно задържане и изтезания на мобилизирани.

„Както знаете, онези, които не желаят да се бият за киевския режим, могат да се предадат на нашите военни. Казваме това от доста време“, заяви Песков.

Той каза още, че случаят е привлякъл международно внимание, и обвини Европа, че не реагира на случващото се в Киев. Изявлението беше направено на фона на противоречиви версии за събитията в населеното място.

Полицията отхвърли обвиненията

Конфликтът е възникнал вечерта на 2 ноември край частен дом в Петропавловска Боршчаховка. Според полицията твърденията за незаконно задържане и изтезания не отговарят на истината. Украинските правоохранителни органи са посочили, че в сградата са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия.

По случая Държавното бюро за разследване е образувало досъдебно производство по чл. 426-1, ал. 5 от украинския Наказателен кодекс. Текстът се отнася до предполагаемо превишаване на власт или служебни пълномощия от военнослужещ.

Буданов обеща наказания

Кирило Буданов, който е присъствал на мястото, заяви, че виновните и подстрекателите на събитията ще бъдат наказани. Той определи случилото се като недопустимо и посочи, че обстоятелствата трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.

В материала на News.bg се посочва още, че Валентина Молода е била забелязана на мястото с медицинска униформа и според Буданов е била задържана за известно време след края на инцидента. Той твърди също, че няколко дни преди сблъсъка тя е извършвала „разузнаване“ в района. Тези твърдения са част от разследването и не са представени като установени факти.

Източници: news.bg, dw.com, rbc.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    8 35 Отговор
    ,,украинците са велик народ,,-готвача на гнома , взривен в 1 самолет

    Коментиран от #24, #30

    22:05 03.11.2026

  • 2 Шорт

    36 7 Отговор
    Бялото знаме можеше да спаси милиони живота!

    Коментиран от #11, #21

    22:05 03.11.2026

  • 3 Пич

    43 8 Отговор
    Те хората много искат да се предадат на Русия, но украинците ги застрелват!!!
    Или в мазето - изтезания до смърт!!!
    Фашистки номера!!!

    Коментиран от #23

    22:07 03.11.2026

  • 4 Иначе кво?

    6 29 Отговор
    Путин ще почне да си гризе ноктите от яд ли?

    Коментиран от #74

    22:08 03.11.2026

  • 5 В Скандално и в свободно слово

    19 2 Отговор
    ще видите у сдвеащи кадри по случая.

    Коментиран от #12

    22:08 03.11.2026

  • 6 Пич

    15 5 Отговор
    А бе кво стана с онзи злодей, дето рита кучета?!
    Разстреляха ли го вече, или добивотна му дадоха?!

    Коментиран от #13, #14

    22:09 03.11.2026

  • 7 А урсулите

    29 3 Отговор
    мълчат гузно и се мъчат да разсеят информацията с други измислени пушилки.

    22:12 03.11.2026

  • 8 Витя из расии

    16 19 Отговор
    Тука идват едни с качулки и замаскирани бусове,хвърлят те вътре и на фронта за пушечно месо ужас

    Коментиран от #15

    22:13 03.11.2026

  • 9 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    14 3 Отговор
    Ами то другата опция са черните чували.

    22:13 03.11.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Соломон

    5 22 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Прав си милиони руснаци можеха да са живи ако не желаеха да станат милионери

    22:17 03.11.2026

  • 12 Да се чете

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "В Скандално и в свободно слово":

    Ужасяващи кадри.

    22:17 03.11.2026

  • 13 Кгб

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Тя собственичката Снежана кишчук рускиня, ДАНС се задействаме,ако е българин не ни интересува,

    22:18 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    1 16 Отговор

    До коментар #8 от "Витя из расии":

    Някой от тях имат късмет и освен фронта се сдобиват и със жени които даже не са виждали или немогат да си ги спомнят защото са били пияни

    Коментиран от #40

    22:19 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Те от 5 години ги призовават

    3 16 Отговор
    а те така и не се предават

    Коментиран от #77

    22:22 03.11.2026

  • 18 Ами

    21 3 Отговор
    Има източници които твърдят, че от началото на конфликта
    в руски плен са попаднали над един милион души.

    Коментиран от #19, #27, #32

    22:22 03.11.2026

  • 19 Кои източници

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Да прочетем и ние.

    Коментиран от #29

    22:23 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бялото знаме в 1941

    4 18 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    можеше да спаси милиони животи в СеСеСеРето. Прочие, в момента само руските жертви на войната наближават "милиони".

    22:25 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Написаното от теб

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    е пример на фашистки мечти

    22:26 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 120% фалшификат на КГБ е цялата история

    5 19 Отговор
    Нарича се руска безпомощност, безсилие и отчаяние.
    Путин загуби войната.

    Коментиран от #33

    22:26 03.11.2026

  • 26 Сатана Z

    9 4 Отговор
    В оригинал звучи като покана :

    "Кто не хочет сражаться за киевский режим, могут сдаваться в плен нашим военным"

    Кремъл коментира вълненията сред жители на Киев в близост до затвор – описван като място за изтезания – предназначен за хора, избягали от фронтовата линия.

    „Ясно е, че киевският режим е изправен пред много сериозни трудности по отношение на онези, които са готови да продължат да се бият за неговите интереси. Налице е недостиг на хора за мобилизация, както и много голям брой дезертьори.“

    Коментиран от #28

    22:27 03.11.2026

  • 27 не пиши това че някоя розава пантера

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    ще превърти играта за тях украйна е по добра от България

    22:28 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Заглавието е справедливо, за да се спасят човешките животи, ама няма как да стане..... Ако тръгнат да бягат, за тях стоят азовци или ще ги гръмнат или ще ги вкарат в мазетата и ще ги спукат от бой..... Котараче ти не гледа ли днешните кадри за нощното извеждане от мазето.... Та толкова за тоя "велик" народ украински.... Толкова Велики с простотията си ....насила да мобилизираш и после да очакваш да се сражават за една обречена кауза.,.

    Коментиран от #34

    22:30 03.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кои източници

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Да се просветим и ние?А?

    Коментиран от #36

    22:30 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Руснаците допуснаха две големи грешки. Първата е че нападнаха Украйна защото мислеха че ще се предаде. Втората е че вече пета година продължават да вярват в това

    Коментиран от #37, #48, #62

    22:33 03.11.2026

  • 35 Аз също призовавам

    3 10 Отговор
    малкото останали руснаци с критично мислене да планират как да детронират "цар Путин" и да го предадат на украинците за мирни преговори. А те знаят какво да правят.

    Коментиран от #41, #60

    22:34 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Инна

    11 2 Отговор
    Къща в село Петропавловска Боршахивка близо до Киев. Частен дом, охраняван от въоръжени мъже. Според различни източници в мазето е имало между 14 и 45 души. Сред тях е било 14-годишно момче. Твърди се, че е било пребито с лопата и са му били нарязани дрехите. Други са получили счупен гръбнак, отворена коремна рана и следи от мъчения по лицата си. Парамедик е получила видеозапис на хора в критично състояние. Въоръжени мъже са попречили на лекарите да влязат.

    Едва след като местните жители започнали да разбиват портите и да хвърлят яйца и сигнални ракети по полицията, са били изведени четирима души. Едното от тях е било същото момче, с изкривено тяло и обезумял вид.

    Според украинските медии и потвърждение от командира на Националната гвардия Александър Пивненко, къщата е била използвана като „временен пункт за разполагане“ на мобилизирани войници и напуснали частите си без разрешение. Според разследвания, неформалният затвор е създаден от 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия.

    В течение на месец и половина, осем души са били убити в мазетата на тази сграда. Телата са били погребани и обявени за „изчезнали“. Украинската журналистка Диана Панченко описа механиката: хора са хващани по улиците, измъчвани, бити и след това откупвани от семействата си. Цената на живота на един човек е между 15 000 и 30 000 долара. В противен случай фронтовата линия се нулира или е доведен до смърт. Това е системен бизнес.

    Коментиран от #43, #58

    22:35 03.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соломон

    0 7 Отговор

    До коментар #37 от "ей го е другия пе-д":

    Али Реза.Лап@jгосополиv

    Коментиран от #49

    22:37 03.11.2026

  • 43 гру гайтанджиева

    4 11 Отговор

    До коментар #39 от "Инна":

    Руски фейкове колега.Цял свят го разбра.

    Коментиран от #44, #46, #73

    22:37 03.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дзак

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "то кога го разбра до като проктолога":

    Показахте си какво представлявате!

    22:38 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Факти.

    22:39 03.11.2026

  • 49 икаш ли да ти оправя пружината а пе-д

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    алке

    22:40 03.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 В клипове генерирани с ИИ

    1 9 Отговор
    Русия била превзела 30 села.
    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #57

    22:45 03.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Добре, че избрахме господин Румен Радев

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Инна":

    Инак както сме в НАТО, Гюро можеше да открие и в България къщи на ужасите. Жълто паветниците щяха да бият и нас с лопати, докато ни счупят гръбнака. ЗАТОВА ГЛАСУВАЙТЕ ВИНАГИ!

    22:48 03.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Катили по два метра и 150 кила

    8 2 Отговор
    Ловят хора за фронта, бият ги в къщи на ужасите докато им пречупят съзнанието, а след това на фронта и там бой, докато ги убие руснака и ги спаси от мъките. Конвейери за смърт! А урсулите се прегръщат с кървавия украински диктатор.

    Коментиран от #69

    22:57 03.11.2026

  • 65 Стенли

    5 1 Отговор
    До последния украинец 😮‍💨

    Коментиран от #67, #72

    23:01 03.11.2026

  • 66 Генерал фон Клинкерхофен

    7 0 Отговор
    Ще плащат, оня отгоре всичко всичко вижда и зеления и урсоляците всички до един ще си платят за всичката гнусотия която вършат.

    23:01 03.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Противоречива предполагаема журналистика

    2 0 Отговор
    Изявлението беше направено на фона на противоречиви версии за събитията в населеното място.

    Текстът се отнася до предполагаемо превишаване на власт или служебни пълномощия

    23:09 03.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Иначе следното

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иначе кво?":

    На фронта под дроновете , с вероятоност 5-19% да оцелеят до края, а ако сбъркат нещо или искат да скрият някъде - бой и мъчения по мазетата, като това край Киев.

    23:35 03.11.2026

  • 75 Вишис

    2 0 Отговор
    Не е ли нaгъл този Пес! А Украйна пък призовава руснаци, нeгъри, жълти и други цветни, нежелаещи да мpът за прищевките на пътника, да се предадат на Украйна и ще получат защита!

    23:44 03.11.2026

  • 76 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Кремъл призова Ленин да стане.🤣🤣🤣

    23:44 03.11.2026

  • 77 Защото страхът е голям

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Те от 5 години ги призовават":

    Страйхът от "своите" Идват азовците и направо те застрелат в гръб, ако тръгнат да се предават.
    Затова предпочитат да се крията по дупките и загражденията.

    23:45 03.11.2026

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