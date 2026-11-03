Кремъл призова мобилизираните военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна да се предават на руските войски. Изявлението на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков последва конфликт в Петропавловска Боршчаховка край Киев, където местни жители обвиниха военнослужещи от Националната гвардия на Украйна в незаконно задържане и изтезания на мобилизирани.

„Както знаете, онези, които не желаят да се бият за киевския режим, могат да се предадат на нашите военни. Казваме това от доста време“, заяви Песков.

Той каза още, че случаят е привлякъл международно внимание, и обвини Европа, че не реагира на случващото се в Киев. Изявлението беше направено на фона на противоречиви версии за събитията в населеното място.

Полицията отхвърли обвиненията

Конфликтът е възникнал вечерта на 2 ноември край частен дом в Петропавловска Боршчаховка. Според полицията твърденията за незаконно задържане и изтезания не отговарят на истината. Украинските правоохранителни органи са посочили, че в сградата са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия.

По случая Държавното бюро за разследване е образувало досъдебно производство по чл. 426-1, ал. 5 от украинския Наказателен кодекс. Текстът се отнася до предполагаемо превишаване на власт или служебни пълномощия от военнослужещ.

Буданов обеща наказания

Кирило Буданов, който е присъствал на мястото, заяви, че виновните и подстрекателите на събитията ще бъдат наказани. Той определи случилото се като недопустимо и посочи, че обстоятелствата трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.

В материала на News.bg се посочва още, че Валентина Молода е била забелязана на мястото с медицинска униформа и според Буданов е била задържана за известно време след края на инцидента. Той твърди също, че няколко дни преди сблъсъка тя е извършвала „разузнаване“ в района. Тези твърдения са част от разследването и не са представени като установени факти.

Източници: news.bg, dw.com, rbc.ru