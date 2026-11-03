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Доналд Тръмп: Резултатите на републиканците ще са по-добри от очакваното
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Резултатите на републиканците ще са по-добри от очакваното

3 Ноември, 2026 22:46 776 6

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Президентът на САЩ очаква партията му да запази мнозинството в Сената и Камарата на представителите

Доналд Тръмп: Резултатите на републиканците ще са по-добри от очакваното - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че резултатите на Републиканската партия на междинните избори ще бъдат по-добри от очакваното. Той изрази увереност, че партията му ще запази мнозинството си и в двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите.

„Смятам, че резултатите ще бъдат по-добри, отколкото си мислите“, каза Тръмп пред телевизия „Фокс нюз“.

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Какво избират американците

На междинните избори се гласува за всичките 435 членове на Камарата на представителите и за 35 от общо 100 сенатори. В два от сенатските случаи става дума за частични избори.

Републиканската партия, известна и като Голямата стара партия или GOP, се стреми да запази контрола си над Конгреса. Последните социологически проучвания обаче не са в нейна полза.

Вотът като оценка за управлението

Макар Тръмп да не участва лично като кандидат, изборите се разглеждат и като оценка на действията му по време на втория президентски мандат. Президентът встъпи в длъжност през януари 2025 г. за четиригодишен мандат.

Резултатът ще има значение за оставащите малко повече от две години от управлението му. Запазването на мнозинството в Сената и Камарата на представителите би осигурило на администрацията по-силна позиция при прокарването на законодателни инициативи, докато промяна в контрола над някоя от камарите би ограничила политическите ѝ възможности.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
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