Доналд Тръмп: Резултатите на републиканците ще са по-добри от очакваното

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че резултатите на Републиканската партия на междинните избори ще бъдат по-добри от очакваното. Той изрази увереност, че партията му ще запази мнозинството си и в двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите.
„Смятам, че резултатите ще бъдат по-добри, отколкото си мислите“, каза Тръмп пред телевизия „Фокс нюз“.
Какво избират американците
На междинните избори се гласува за всичките 435 членове на Камарата на представителите и за 35 от общо 100 сенатори. В два от сенатските случаи става дума за частични избори.
Републиканската партия, известна и като Голямата стара партия или GOP, се стреми да запази контрола си над Конгреса. Последните социологически проучвания обаче не са в нейна полза.
Вотът като оценка за управлението
Макар Тръмп да не участва лично като кандидат, изборите се разглеждат и като оценка на действията му по време на втория президентски мандат. Президентът встъпи в длъжност през януари 2025 г. за четиригодишен мандат.
Резултатът ще има значение за оставащите малко повече от две години от управлението му. Запазването на мнозинството в Сената и Камарата на представителите би осигурило на администрацията по-силна позиция при прокарването на законодателни инициативи, докато промяна в контрола над някоя от камарите би ограничила политическите ѝ възможности.
Източници: bta.bg, apnews.com
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