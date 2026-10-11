Панама обяви извънредно положение след земетресението

Панама обяви извънредно положение след две силни земетресения и над 100 вторични труса. До последния официален баланс няма потвърдени загинали или безследно изчезнали, но 27 души са пострадали с леки до умерени травми, съобщи Националната система за гражданска защита.

Първият трус е бил с магнитуд 7,7 според Геоложката служба на САЩ, докато панамските власти го оценяват на 7,5. Епицентърът е бил близо до селището Питалоса Ариба в провинция Ерера, на дълбочина около 10 километра. Последвало е земетресение с магнитуд 6,6, както и вторични трусове с магнитуд 5,8, 5,5 и 5,2.

Стотици жилища и училища са повредени

Оценени са 426 жилища с щети, а засегнатите училища са 419. Проверяват се 21 здравни заведения. Повредени са още девет моста, пътища, хотели, църкви и обществени сгради.

Най-сериозни са пораженията в централните провинции Верагуас, Ерера, Кокле и Лос Сантос. В историческия град Ла Виля де Лос Сантос са се срутили жилища и църквата „Сан Атанасио“, обявена за национално историческо наследство. В Пенономе са повредени катедралата, сградата на губернатора и хотелът „Дос Континентес“.

Властите съобщиха и за прекъснати пътни връзки заради свлачища и повредени участъци. Около 300 души от остров Каняс са евакуирани заради покачване на морското равнище и силно вълнение. Временен подслон в Пенономе приема 13 души, сред които пет деца.

Проблеми с водоснабдяването и евакуации

Една от пречиствателните станции, снабдяващи Панама Сити, е работила с 20 процента от капацитета си. В шест болници са разположени палатки с легла, докато специалисти оценяват състоянието на сградите.

Много жители на засегнатите райони са прекарали нощта извън домовете си заради продължаващите трусове. „Беше ужасно. Мога да ви кажа с абсолютна сигурност, че през моите 90 години не съм преживявал нищо подобно. Беше изключително силно“, разказа пред Асошиейтед прес Тони Хименес, чийто дом е бил частично разрушен.

В Панама Сити летище „Токумен“ временно е преустановило работа след първия трус, но по-късно е възобновило операциите си. Панамският канал продължава да работи нормално, като специализирани екипи извършват проверки на съоръженията.

Правителството започна разпределение на помощите

Президентът Хосе Раул Мулино свика извънредно заседание на кабинета и обяви мерки за насочване на помощи към пострадалите семейства. Разпределят се вода, храна и основни консумативи, а в неделя трябва да бъде взето решение за възобновяването на учебните занятия.

Гражданската защита продължава оценката на сградите и инфраструктурата. Засега най-тежките щети са локализирани в централната част на страната, но властите съобщават за поражения във всички 10 провинции и в две местни автономни територии.

Източници: apnews.com, elsiglo.com.pa, prensa.com