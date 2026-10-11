Внезапно наводнение в Непал отнесе къщи и три моста

Внезапно наводнение по река Будхи-Гандаки е отнесло къщи, два пешеходни висящи моста и стоманен мост за автомобили в района на Горкха, Непал. Четирима души са в неизвестност, а спасителните действия и оценката на щетите продължават.

Наводнението е започнало рано сутринта на 11 октомври в община Чумнубри и е засегнало и съседната община Дхарче. Водата е разрушила или наводнила жилища в няколко населени места, включително Джагат, Салери, Паюун, Багар и Мачхакхола. Данните за броя на унищожените къщи все още са предварителни.

Четиримата изчезнали са живеели във временна постройка край река Унгилунг в Чумчет. Местният жител Шерап Гурунг заяви: „Селяните отидоха да ги търсят, но казват, че дори не могат да намерят постройката. Търсим ги.“

Разрушени са мостове и хидроенергийна площадка

Потокът е отнесъл стария висящ мост между Някчет и Сирдибас, както и моста между Мачхакхола и Керауджа. Разрушен е и стоманеният мост при Соти, който свързва два района на община Аругхат. Около 20-22 къщи в Салери са били изложени на риск, съобщава The Kathmandu Post, позовавайки се на местните власти и полицията.

Пострадала е и строителната площадка на хидроенергийния проект „Будхи-Гандаки“ с планирана мощност 341 мегавата. Водата е отнесла строителния лагер и част от оборудването на обекта. Пълният размер на материалните щети все още не е установен.

Причината за наводнението още се изяснява

Предварителните данни сочат, че свлачище може да е блокирало река Сяр между Локпа и Чумлинг, след което водата да е пробила внезапно. Друга възможност, посочена от местните власти, е свлачище край река Унгилунг. Точната причина все още не е потвърдена.

Отделът за прогнозиране на наводненията призова хората и пътуващите по поречието на Будхи-Гандаки да се отдалечат от речните брегове и да се преместят на по-високо и безопасно място, докато опасността премине. Властите и полицията предупреждават жителите по високоговорители, а хората в района на Аругхат са били преместени на по-сигурни места заради риска от ново покачване на водата. Няма потвърдени данни за загинали или ранени.

Източници: kathmandupost.com, radionepalonline.com