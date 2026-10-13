Пет жертви и 10 изчезнали след бури в Мексико

Петима души са загинали, а 10 се водят за изчезнали в Мексико след тежките метеорологични условия, свързани с урагана „Саймън“ и тропическата буря „Рейчъл“. Разбивката по щати сочи един загинал в Гереро и четирима членове на едно семейство в Долна Калифорния.

В крайбрежния щат Гереро е загинал възрастен мъж, съобщи губернаторката Евелин Салгадо. По данни на губернаторката на Долна Калифорния Марина дел Пилар в северозападния щат са загинали две деца и двама възрастни. В същия район 10 души са в неизвестност.

Саймън отслабва, но остава опасен

Ураганът „Саймън“ се движи покрай тихоокеанското крайбрежие на Мексико. При последните данни той е бил от втора категория и се е намирал на около 90 километра югозападно от бреговете на щата Халиско.

Националната метеорологична служба на Мексико е прогнозирала, че системата ще продължи на северозапад и постепенно ще отслабва. Очаквало се е през нощта „Саймън“ да се приближи до крайбрежния град Масатлан, в щата Синалоа, вече като ураган от първа категория.

Мексиканските власти продължават да предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие. Опасността е свързана не само с поривите на вятъра, но и с възможни внезапни наводнения и свлачища в засегнатите райони.

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Рейчъл донесе наводнения и щети

Тропическата буря „Рейчъл“ е достигнала сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите са причинили наводнения, материални щети и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова.

Двата метеорологични феномена засегнаха различни части на мексиканското тихоокеанско крайбрежие. Докато „Саймън“ продължава движението си на северозапад край Халиско и към Синалоа, последиците от „Рейчъл“ се усещат най-силно в Долна Калифорния, където продължава издирването на изчезналите.

Източници: bta.bg