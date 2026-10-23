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ООН отпуска 20 млн. долара на Непал за щетите от опустошителните наводнения

ООН отпуска 20 млн. долара на Непал за щетите от опустошителните наводнения

23 Октомври, 2026 08:39 532 1

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Бедствието от август е засегнало около 60 000 души и е причинило щети за приблизително 2,7 млрд. долара, а средствата за възстановяване може да надхвърлят 4,7 млрд. долара.

ООН отпуска 20 млн. долара на Непал за щетите от опустошителните наводнения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Непал ще получи 20 милиона долара от фонда на ООН за компенсиране на загуби и щети, причинени от климатичните промени. Финансовата помощ е предназначена за справяне с последиците от опустошителните наводнения през август по границата с китайския автономен район Тибет, съобщи късно снощи непалското правителство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Наводненията на 26 август са отнели живота на около 1500 души, а над 5000 души все още са в неизвестност.

Според официалните данни бедствието е засегнало приблизително 60 000 души от 15 000 семейства. Щетите по инфраструктурата се оценяват на около 2,7 милиарда долара. Сред засегнатите обекти са пътища, мостове, училища и 13 водноелектрически централи.

Първоначалните официални оценки сочат, че необходимите средства за възстановяване може да надхвърлят 4,7 милиарда долара. Така отпуснатата от ООН помощ покрива по-малко от 1% от сумата, необходима на Непал за преодоляване на последиците от наводненията.

Подкрепата от Фонда за реагиране при загуби и щети има за цел „да помогне за справяне със сериозните щети, причинени от бедствието, свързано с климатичните промени“, се посочва в изявление на Министерството на земеделието, горите и околната среда на Непал.

Страната е поискала финансирането с писмо до фонда през август, по-малко от седмица след наводненията.

През септември, в първата си реч пред Общото събрание на ООН, 36-годишният министър-председател Балендра Шах определи бедствието в Непал като предупреждение към света. Той обвини климатичните промени за наводненията, въпреки че страната има незначителен принос към глобалните емисии.


Непал
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