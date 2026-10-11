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Журналисти в Сърбия предупреждават за натиск преди вота

Журналисти в Сърбия предупреждават за натиск преди вота

11 Октомври, 2026 08:50 661 2

  • сърбия-
  • nova s-
  • медии-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори

Екипът на Nova S отхвърли предложеното ново ръководство дни преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври

Журналисти в Сърбия предупреждават за натиск преди вота - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Журналисти от сръбската медия Nova S предупреждават за натиск върху редакционната политика дни преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Поводът е решението на собственика на Alpac Capital Педро Варгас Сантос Давид да представи ново ръководство на новинарския сайт.

На 8 октомври Давид е посетил редакцията и е представил Марко Степанович като бъдещ главен редактор, а Ивана Мастилович Яснич като негова заместничка. И двамата са бивши журналисти във вестник Blic, който е определян като близък до управляващите в Сърбия.

„Това е брутален опит да променим редакционната си политика“, заяви Наташа Корлат от редакционния екип на Nova S. По думите ѝ журналистите отказват да работят с предложеното ръководство и няма да променят редакционната линия в разгара на предизборната кампания.

Нито един служител не е подкрепил предложението

Екипът е изразил несъгласието си чрез анонимно допитване сред служителите. 75% са гласували против предложението на Alpac Capital, а 25% са се въздържали. Нито един от служителите не го е подкрепил.

Журналистите са предложили собствен кандидат за главен редактор - Ранко Пивлянин, който е част от редакционния екип и има опит в независими медии. В Nova S работят 65 души, които заявяват намерение да защитят медията и редакционната ѝ независимост.

„Отказваме да работим с тях. Нашите убеждения не са за продан. След седем години работа няма да променяме редакционната си линия, особено в разгара на предизборна кампания. Не си тръгваме, оставаме“, заяви Корлат.

Опасения за промяна в медийната политика

Nova S, телевизионният канал N1, сайтът Nova S и вестник „Данас“ са сред медиите, критични към управлението на Александър Вучич. Опасенията за ограничаване на медийния плурализъм се засилиха след промени в ръководствата и програмата на други медии от групата United Media.

През април миналата година е бил освободен главният редактор на N1 Игор Божич. През септември от ефир е свалено сатиричното политическо предаване „24 минути със Зоран Кесич“.

Сделката на Alpac Capital все още не е одобрена изцяло от аудиовизуалния регулатор на Люксембург ALIA. Докато очаква решението, редакцията на Nova S настоява да запази досегашната си независимост и предлага собствено ръководство.


Сърбия
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  • 1 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ,, ЖУРНАЛИСТИ,,,... ВСИЧКИ КУПЕНИ ОТ ШОРОШИТЕ, КАКТО В БЪЛГАРИЯ

    09:03 11.10.2026

  • 2 Да бе ,да ! 😜

    4 0 Отговор
    Ами покажете убежденията си ! отидете да работите в обществена телевизия . Кранчето от Сащ спира , и соросоидите- мисирки подивяват .

    09:27 11.10.2026

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