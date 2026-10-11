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Индия освободи лидера на движението „Кокроуч“

Индия освободи лидера на движението „Кокроуч“

11 Октомври, 2026 08:30 410 6

  • индия-
  • делхи-
  • протести-
  • изборна комисия-
  • абхиджит дипке

Абхиджит Дипке и още двама представители бяха задържани преди протест срещу изборната комисия в Делхи

Индия освободи лидера на движението „Кокроуч“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Лидерът на индийското протестно движение „Кокроуч“ Абхиджит Дипке е освободен от задържане заедно с още двама висши представители на организацията – Саура̀в Дас и Ашутoш Ранка. Това е съобщил адвокат на Дипке, цитиран от аг. Reuters.

Тримата бяха задържани от полицията в Делхи след кацането на полета им в столицата. Те са пътували за планиран протест на площад „Джантар Мантар“, на който движението трябваше да поиска оставката на главния комисар по изборите Гянeш Кумар.

Задържането преди протеста

Демонстрацията е свързана със спорното преразглеждане на избирателните списъци в Индия, известно като Special Intensive Revision. Протестиращите твърдят, че процедурата може да доведе до изваждане на граждани от списъците и до ограничаване на правото им на глас.

Индийските власти предприеха засилени мерки за сигурност в Делхи и задържаха хиляди участници, активисти и опозиционни политици. По данни на индийски медии около 3000 души са били освободени още в събота вечерта, докато тримата лидери на движението са останали под стража заради последващи правни действия.

Преди освобождаването партията „Кокроуч Джанта“ настоя властите да пуснат всички задържани. „Освободете незабавно всички задържани“, призова организацията в публикация, цитирана от „Таймс ъф Индия“.

Протестите срещу изборната реформа

Движението „Кокроуч“ се превърна в един от най-видимите центрове на недоволство сред младите хора в Индия. То вече организира протести и по други теми, включително срещу проблеми в образователната система и твърдения за нередности при изпити.

Последната мобилизация е насочена към избирателната комисия и към Гянeш Кумар лично. Властите защитават ограниченията за протестите с необходимостта да запазят обществения ред и работата на ключови институции в столицата.

След освобождаването на Дипке, Дас и Ранка движението може да продължи с протестните си действия. Към момента няма потвърждение за нови конкретни мерки срещу тримата лидери.

Източници: reuters.com, timesofindia.indiatimes.com, apnews.com


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Кокроуч, като хлебарка ли?

    Коментиран от #2, #3, #4, #5, #6

    08:33 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 историята

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Някакъв индийски политик беше казал на индийците че са като хлебарки и след това създадоха партията на хлебарките.

    08:42 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 14/88

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    не, като онуй дето мечтае бай х@й

    08:53 11.10.2026

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