Индия осъди атаката срещу летището в Рияд

Индия категорично осъди нападенията срещу гражданското население и инфраструктурата на Саудитска Арабия след поредната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд. В официално изявление индийското Министерство на външните работи призова за незабавно прекратяване на подобни действия и подчерта необходимостта от възстановяване на мира в региона.
„Повтарящите се нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура са напълно неприемливи и трябва незабавно да бъдат прекратени“, заявиха от индийското външнополитическо ведомство.
Ню Делхи изрази пълна солидарност с народа и правителството на Саудитска Арабия в усилията им да защитят суверенитета на кралството. „Надяваме се на скорошно възстановяване на мира и нормалния живот в региона“, се посочва още в изявлението.
Реакцията на Индия последва ново нападение срещу международното летище в Рияд на 10 октомври. Според последните данни на саудитските власти, цитирани от Reuters и Associated Press, при атаката са загинали 12 души, а 309 са ранени. Сред жертвите има граждани на Саудитска Арабия и няколко други държави.
По-рано Reuters съобщи за силна експлозия в района на летището, а France-Presse информира за евакуация на пътници и служители. Саудитската Главна служба за гражданска авиация потвърди нападението и обяви временно преустановяване на работата на летището до приключване на оценката на щетите и проверките за безопасност.
Нападението е поредното срещу летището „Крал Халид“ през последните дни. При предишни удари на 8 октомври загинаха трима саудитски граждани, сред които пилот на националния авиопревозвач Saudia. Атаките се развиват на фона на изострянето на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ
Военни действия.
Купейките пак ли
Ще викате
ТРЪМП НАШ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
09:39 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стоянчо Пуканката
Абе Кремъл си знае работата..
Коментиран от #4
10:04 11.10.2026
4 Д,мин
До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":Позна, още преди няколко дни удариха най-голямото НПЗ "Petro Rabigh" в Рабиге на Червено море. Сателитите на НАСА следящи пожарите по света отчетоха пожар в това НПЗ, в района на резервоарите за петрол.
10:20 11.10.2026
5 Лама Кифла
10:48 11.10.2026