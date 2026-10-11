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Индия осъди атаката срещу летището в Рияд

Индия осъди атаката срещу летището в Рияд

11 Октомври, 2026 09:36 672 5

  • индия-
  • рияд-
  • летище-
  • саудитска арабия

Ню Делхи призова за незабавно прекратяване на нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Индия осъди атаката срещу летището в Рияд - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия категорично осъди нападенията срещу гражданското население и инфраструктурата на Саудитска Арабия след поредната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд. В официално изявление индийското Министерство на външните работи призова за незабавно прекратяване на подобни действия и подчерта необходимостта от възстановяване на мира в региона.

„Повтарящите се нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура са напълно неприемливи и трябва незабавно да бъдат прекратени“, заявиха от индийското външнополитическо ведомство.

Ню Делхи изрази пълна солидарност с народа и правителството на Саудитска Арабия в усилията им да защитят суверенитета на кралството. „Надяваме се на скорошно възстановяване на мира и нормалния живот в региона“, се посочва още в изявлението.

Реакцията на Индия последва ново нападение срещу международното летище в Рияд на 10 октомври. Според последните данни на саудитските власти, цитирани от Reuters и Associated Press, при атаката са загинали 12 души, а 309 са ранени. Сред жертвите има граждани на Саудитска Арабия и няколко други държави.

По-рано Reuters съобщи за силна експлозия в района на летището, а France-Presse информира за евакуация на пътници и служители. Саудитската Главна служба за гражданска авиация потвърди нападението и обяви временно преустановяване на работата на летището до приключване на оценката на щетите и проверките за безопасност.

Нападението е поредното срещу летището „Крал Халид“ през последните дни. При предишни удари на 8 октомври загинаха трима саудитски граждани, сред които пилот на националния авиопревозвач Saudia. Атаките се развиват на фона на изострянето на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ

    1 2 Отговор
    Вече се готвят да се включват в
    Военни действия.

    Купейките пак ли

    Ще викате

    ТРЪМП НАШ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    09:39 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Хутите, бидейки прокси на Иран (а от друга страна пък Иран е прокси на Свещената Руска Империя на славянските народи), си знаят работата. Не само летището на саудитите са думнали, ами и някои нефтени терминала и съоръжения.

    Абе Кремъл си знае работата..

    Коментиран от #4

    10:04 11.10.2026

  • 4 Д,мин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":

    Позна, още преди няколко дни удариха най-голямото НПЗ "Petro Rabigh" в Рабиге на Червено море. Сателитите на НАСА следящи пожарите по света отчетоха пожар в това НПЗ, в района на резервоарите за петрол.

    10:20 11.10.2026

  • 5 Лама Кифла

    0 0 Отговор
    да би мирно седяло, не би чудо видяло.......

    10:48 11.10.2026

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