Индия осъди атаката срещу летището в Рияд

Индия категорично осъди нападенията срещу гражданското население и инфраструктурата на Саудитска Арабия след поредната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд. В официално изявление индийското Министерство на външните работи призова за незабавно прекратяване на подобни действия и подчерта необходимостта от възстановяване на мира в региона.

„Повтарящите се нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура са напълно неприемливи и трябва незабавно да бъдат прекратени“, заявиха от индийското външнополитическо ведомство.

Ню Делхи изрази пълна солидарност с народа и правителството на Саудитска Арабия в усилията им да защитят суверенитета на кралството. „Надяваме се на скорошно възстановяване на мира и нормалния живот в региона“, се посочва още в изявлението.

Реакцията на Индия последва ново нападение срещу международното летище в Рияд на 10 октомври. Според последните данни на саудитските власти, цитирани от Reuters и Associated Press, при атаката са загинали 12 души, а 309 са ранени. Сред жертвите има граждани на Саудитска Арабия и няколко други държави.

По-рано Reuters съобщи за силна експлозия в района на летището, а France-Presse информира за евакуация на пътници и служители. Саудитската Главна служба за гражданска авиация потвърди нападението и обяви временно преустановяване на работата на летището до приключване на оценката на щетите и проверките за безопасност.

Нападението е поредното срещу летището „Крал Халид“ през последните дни. При предишни удари на 8 октомври загинаха трима саудитски граждани, сред които пилот на националния авиопревозвач Saudia. Атаките се развиват на фона на изострянето на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути.