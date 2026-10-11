Захарова обвини естонския премиер, че тласка ЕС към ескалация

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова обвини премиера на Естония Кристен Михал, че тласка Европа към пряка конфронтация. Повод за реакцията ѝ стана призивът на Михал Европейският съюз да увеличи подкрепата за Украйна, така че страната да може да нанася по-активни удари по руските нефтопреработвателни заводи.
„Подобни проходимци затягат Европа в омута на противостоянието“, написа Захарова. Тя нарече Михал „руинщик“ и постави под въпрос правото му да говори от името на целия ЕС. Захарова припомни и предишните му постове като министър на климата, министър на икономиката и инфраструктурата и министър на правосъдието.
Михал нарече сделката за дизела грешка
Естонският премиер отправи критиките си на 10 октомври след обявената договореност между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Михал определи решението като „голяма грешка“ и заяви, че договорките с диктатори водят до „път към ада“.
По думите му споразумението противоречи на дългогодишната политика на западните държави за ограничаване на руските приходи от продажбата на енергоносители. Естонският премиер изрази съмнение и че очакваното количество гориво ще бъде доставено. Съединените щати са издали временен лиценз, който позволява операции с руски дизел до 7 април 2027 г.
Призив за обсъждане на нова помощ за Украйна
Михал предложи Естония и Европейският съвет да обсъдят през следващата седмица възможността за бързо увеличаване на помощта за Украйна. Според него подкрепата трябва да даде на Киев възможност да засили ударите по руските НПЗ.
Естонският премиер заяви, че отслабването на натиска върху Москва може да бъде възприето като знак, че руската агресия постига резултати. Той свърза позицията си и с продължаващите бойни действия, въпреки опитите на американската администрация да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна.
Реакцията на Захарова показва, че спорът около руските енергийни доставки вече се преплита пряко с дебата за украинските удари по нефтената инфраструктура. Засега призивът на Михал е политическа позиция, а не обявено решение на Европейския съвет за нов пакет военна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Леле
Коментиран от #20, #35
10:41 11.10.2026
5 И видно не ти пречи
До коментар #3 от "Гресирана ватенка":Но не е за фалене това бе. С ко да разбереш. 😄
Коментиран от #8
10:41 11.10.2026
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12 334444
10:51 11.10.2026
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14 Йода
10:53 11.10.2026
15 Стенли
До коментар #10 от "Хахахаха":Хахаха , аз хунта виждам единствено в Киев , но времето им изтича , а относно Костадинов , колкото и да ви е яд , той ще бъде на балотаж с йотовица , а не ваш Гюро , успех на Костадинов и Волгин и като цяло на Възраждане , единствената партия в България борила се докрай за запазване на българския лев ,👍🇧🇬
Коментиран от #21
10:54 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Печалното в ЕС
10:57 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 5566
11:02 11.10.2026
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22 Това не е обвинение
Интересно това защо е забранено за сайта ви!
Коментиран от #24
11:17 11.10.2026
23 Сибирска чума
11:19 11.10.2026
24 Стенли
До коментар #22 от "Това не е обвинение":Е какво му е фашисткото , че единствено той поиска референдум и да се попитат хората какво мислят по въпроса за техните пари ,но за съжаление тези така наречени демократи , включително и Радев , казаха , нас не ни интересува какво мислят обикновените хора в България , нас ни интересува какво ще каже Брюксел и така не позволиха на хората както примерно в една Исландия да си кажат мнението , толкова за тази така наречена демокрация
Коментиран от #28
11:23 11.10.2026
25 Смех с ватенки
Коментиран от #27
11:25 11.10.2026
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28 Къде намеси и Радев 😄
До коментар #24 от "Стенли":Още повече и думи му вмени! Коментара бе за тая латвийска фашага, подтикващ ЕС към война, ескалация и спонсориране на фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #29, #31
11:34 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Маша
11:44 11.10.2026
31 Стенли
До коментар #28 от "Къде намеси и Радев 😄":Ами Радев , отказа първия път ,когато от Възраждане , го призоваха да насрочи референдум за присъединяване към еврозоната (тогавашните му правомощииия кое от президент му позволяваха , друг е въпроса че трябваше след това да се одобри от НС което сигурно щеше да го отхвърли ) и тогава от Възраждане тръгнаха по площадите в студ и пек да събират подписи и ги събраха , но за съжаление парите в НС ги отхвърлиха , включително и бсп ново начало , а Радев поиска референдум вече когато така да се каже мача беше свирен и нищо не можеше да се направи , а относно прибалтийските пудели ,джавкат срещу Руската федерация , защото разчитат на член 5 ти да ги пази , но дали ще ги опази ,по добре да не пробват
11:53 11.10.2026
32 Васил
11:54 11.10.2026
33 стоян георгиев
12:08 11.10.2026
34 Хмм
12:15 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.