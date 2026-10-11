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Захарова обвини естонския премиер, че тласка ЕС към ескалация
  Тема: Украйна

Захарова обвини естонския премиер, че тласка ЕС към ескалация

11 Октомври, 2026 10:37 945 35

  • мария захарова-
  • кристен михал-
  • естония-
  • руски дизел-
  • нефтопреработвателни заводи

Руската дипломатка реагира на призива на Михал да бъде увеличена помощта за Украйна за удари по руски нефтопреработвателни заводи

Захарова обвини естонския премиер, че тласка ЕС към ескалация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова обвини премиера на Естония Кристен Михал, че тласка Европа към пряка конфронтация. Повод за реакцията ѝ стана призивът на Михал Европейският съюз да увеличи подкрепата за Украйна, така че страната да може да нанася по-активни удари по руските нефтопреработвателни заводи.

„Подобни проходимци затягат Европа в омута на противостоянието“, написа Захарова. Тя нарече Михал „руинщик“ и постави под въпрос правото му да говори от името на целия ЕС. Захарова припомни и предишните му постове като министър на климата, министър на икономиката и инфраструктурата и министър на правосъдието.

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Михал нарече сделката за дизела грешка

Естонският премиер отправи критиките си на 10 октомври след обявената договореност между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Михал определи решението като „голяма грешка“ и заяви, че договорките с диктатори водят до „път към ада“.

По думите му споразумението противоречи на дългогодишната политика на западните държави за ограничаване на руските приходи от продажбата на енергоносители. Естонският премиер изрази съмнение и че очакваното количество гориво ще бъде доставено. Съединените щати са издали временен лиценз, който позволява операции с руски дизел до 7 април 2027 г.

Призив за обсъждане на нова помощ за Украйна

Михал предложи Естония и Европейският съвет да обсъдят през следващата седмица възможността за бързо увеличаване на помощта за Украйна. Според него подкрепата трябва да даде на Киев възможност да засили ударите по руските НПЗ.

Естонският премиер заяви, че отслабването на натиска върху Москва може да бъде възприето като знак, че руската агресия постига резултати. Той свърза позицията си и с продължаващите бойни действия, въпреки опитите на американската администрация да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Реакцията на Захарова показва, че спорът около руските енергийни доставки вече се преплита пряко с дебата за украинските удари по нефтената инфраструктура. Засега призивът на Михал е политическа позиция, а не обявено решение на Европейския съвет за нов пакет военна помощ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Леле

    12 30 Отговор
    Рускинята ще се побърка,че малка държава ги гаври

    Коментиран от #20, #35

    10:41 11.10.2026

  • 5 И видно не ти пречи

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гресирана ватенка":

    Но не е за фалене това бе. С ко да разбереш. 😄

    Коментиран от #8

    10:41 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 334444

    13 2 Отговор
    Той не ходи по колонки да зарежда.

    10:51 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Йода

    10 8 Отговор
    Факти-сайт на Възраждане.

    10:53 11.10.2026

  • 15 Стенли

    20 9 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Хахаха , аз хунта виждам единствено в Киев , но времето им изтича , а относно Костадинов , колкото и да ви е яд , той ще бъде на балотаж с йотовица , а не ваш Гюро , успех на Костадинов и Волгин и като цяло на Възраждане , единствената партия в България борила се докрай за запазване на българския лев ,👍🇧🇬

    Коментиран от #21

    10:54 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Печалното в ЕС

    21 3 Отговор
    Е, че позволява на нищо и никакви държавички да казват на гиганти като Германия и Франция какво да правят. Ами, да, активни са и естонците, и латвийците, и литовците. Европа ги слуша защото са шумни. Ако и ние преодолеем смотанящината си, може и нас да ни чуят. Дизелът в Естония няма да поевтинее от изказванията на министъра им обаче.

    10:57 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 5566

    20 4 Отговор
    Виктор орбан искаше да направи това което направи Тръмп но го здъвкаха и изплюха Европейските съсипници който инвистират във война коя не е наша. Русия се бие с непослушния си брат.

    11:02 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това не е обвинение

    9 4 Отговор
    а реалността към действията на фашагата.

    Интересно това защо е забранено за сайта ви!

    Коментиран от #24

    11:17 11.10.2026

  • 23 Сибирска чума

    7 3 Отговор
    Маро кво станА с сибирската чум?

    11:19 11.10.2026

  • 24 Стенли

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Това не е обвинение":

    Е какво му е фашисткото , че единствено той поиска референдум и да се попитат хората какво мислят по въпроса за техните пари ,но за съжаление тези така наречени демократи , включително и Радев , казаха , нас не ни интересува какво мислят обикновените хора в България , нас ни интересува какво ще каже Брюксел и така не позволиха на хората както примерно в една Исландия да си кажат мнението , толкова за тази така наречена демокрация

    Коментиран от #28

    11:23 11.10.2026

  • 25 Смех с ватенки

    2 10 Отговор
    Не се занимавайте с естонците.Те са на светлинни години пред вас блатните фашистчета.

    Коментиран от #27

    11:25 11.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Къде намеси и Радев 😄

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Стенли":

    Още повече и думи му вмени! Коментара бе за тая латвийска фашага, подтикващ ЕС към война, ескалация и спонсориране на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #29, #31

    11:34 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Маша

    4 0 Отговор
    Е Велика !!!

    11:44 11.10.2026

  • 31 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Къде намеси и Радев 😄":

    Ами Радев , отказа първия път ,когато от Възраждане , го призоваха да насрочи референдум за присъединяване към еврозоната (тогавашните му правомощииия кое от президент му позволяваха , друг е въпроса че трябваше след това да се одобри от НС което сигурно щеше да го отхвърли ) и тогава от Възраждане тръгнаха по площадите в студ и пек да събират подписи и ги събраха , но за съжаление парите в НС ги отхвърлиха , включително и бсп ново начало , а Радев поиска референдум вече когато така да се каже мача беше свирен и нищо не можеше да се направи , а относно прибалтийските пудели ,джавкат срещу Руската федерация , защото разчитат на член 5 ти да ги пази , но дали ще ги опази ,по добре да не пробват

    11:53 11.10.2026

  • 32 Васил

    0 3 Отговор
    Наздраве Захарова колко обърна от сутринта.

    11:54 11.10.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Така е.естония се готви да нападне русия...хах

    12:08 11.10.2026

  • 34 Хмм

    0 1 Отговор
    В тази ситуация Европа наистина е притисната между агресивна Русия, непредсказуема американска политика и растящата мощ на Китай. Поради тази причина единството на демократичния свят и категоричната подкрепа за суверенитета на Украйна са единственият начин да се предотврати нов глобален предел на сфери на влияние.

    12:15 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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