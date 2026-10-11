Захарова обвини естонския премиер, че тласка ЕС към ескалация

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова обвини премиера на Естония Кристен Михал, че тласка Европа към пряка конфронтация. Повод за реакцията ѝ стана призивът на Михал Европейският съюз да увеличи подкрепата за Украйна, така че страната да може да нанася по-активни удари по руските нефтопреработвателни заводи.

„Подобни проходимци затягат Европа в омута на противостоянието“, написа Захарова. Тя нарече Михал „руинщик“ и постави под въпрос правото му да говори от името на целия ЕС. Захарова припомни и предишните му постове като министър на климата, министър на икономиката и инфраструктурата и министър на правосъдието.

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Михал нарече сделката за дизела грешка

Естонският премиер отправи критиките си на 10 октомври след обявената договореност между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Михал определи решението като „голяма грешка“ и заяви, че договорките с диктатори водят до „път към ада“.

По думите му споразумението противоречи на дългогодишната политика на западните държави за ограничаване на руските приходи от продажбата на енергоносители. Естонският премиер изрази съмнение и че очакваното количество гориво ще бъде доставено. Съединените щати са издали временен лиценз, който позволява операции с руски дизел до 7 април 2027 г.

Призив за обсъждане на нова помощ за Украйна

Михал предложи Естония и Европейският съвет да обсъдят през следващата седмица възможността за бързо увеличаване на помощта за Украйна. Според него подкрепата трябва да даде на Киев възможност да засили ударите по руските НПЗ.

Естонският премиер заяви, че отслабването на натиска върху Москва може да бъде възприето като знак, че руската агресия постига резултати. Той свърза позицията си и с продължаващите бойни действия, въпреки опитите на американската администрация да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Реакцията на Захарова показва, че спорът около руските енергийни доставки вече се преплита пряко с дебата за украинските удари по нефтената инфраструктура. Засега призивът на Михал е политическа позиция, а не обявено решение на Европейския съвет за нов пакет военна помощ.