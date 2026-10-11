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Най-малко 139 мигранти загинаха край Джибути
  Тема: Кризата с бежанците

Най-малко 139 мигранти загинаха край Джибути

11 Октомври, 2026 18:07 546 2

  • джибути-
  • мигранти-
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  • йемен-
  • международна организация по миграция

Още 84 души са в неизвестност след преобръщането на плавателен съд, пътувал към Йемен. Повече от 80 оцелели са граждани на Етиопия

Най-малко 139 мигранти загинаха край Джибути - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 139 мигранти са загинали, а още 84 души са в неизвестност след инцидент с плавателен съд край бреговете на Джибути, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА. Плавателният съд е пътувал от Джибути към Йемен.

Според разказите на оцелелите плавателният съд се е преобърнал в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути. Повече от 80 души са оцелели, като всички са граждани на Етиопия. Продължават действията по издирване и спасяване.

Първоначално е било съобщено за 109 жертви. Сред откритите тогава тела са 52 мъже, 42 жени и 15 деца. След откриването на още тела броят на загиналите е нараснал до най-малко 139, а 84 души остават в неизвестност.

„Това е огромна загуба на човешки животи“, заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

„Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности“, заяви Коасак.

Маршрутът през Джибути и през протока Баб ел Мандеб към Йемен се използва от мигранти от Африканския рог, които се надяват да достигнат до държави от Арабския полуостров. Преминаването се извършва въпреки рисковете по море и продължаващата нестабилност в Йемен.

Източници: bta.bg, apnews.com, thenationalnews.com


Джибути
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    2 0 Отговор
    Малко бе! Какво е това безобразие?

    Коментиран от #2

    18:10 11.10.2026

  • 2 Па нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Джибути е приятелска държава на русия.

    18:17 11.10.2026