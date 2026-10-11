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Задържан е заподозрян за нападение срещу Доналд Туск

Задържан е заподозрян за нападение срещу Доналд Туск

11 Октомври, 2026 19:04 764 5

  • доналд туск-
  • полша-
  • марчин кервински-
  • полска полиция-
  • заплаха

Мъжът е бил задържан след сигнал за възможно покушение срещу полския премиер и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш

Задържан е заподозрян за нападение срещу Доналд Туск - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полската полиция е задържала мъж, заподозрян, че е заплашвал и планирал нападение срещу премиера Доналд Туск. Новината съобщи министърът на вътрешните работи Марчин Кервински, който не разкри самоличността на задържания и не даде подробности за предполагаемия план.

„Мъжът, който е заплашвал и е планирал нападение срещу премиера Доналд Туск, е задържан от полската полиция“, написа Кервински в платформата „Екс“. Премиерът благодари на силите на реда за „бързите и решителни действия“.

Сигналът е дошъл по имейл

По-рано полското вътрешно министерство съобщи за информация за възможно нападение срещу Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Имейлът с данните за потенциалната атака е бил препратен до полицията от Службата за държавна защита, която отговаря за сигурността на министрите.

Заради сигнала представители на полицията, Службата за държавна защита и Агенцията за вътрешна сигурност са провели извънредно заседание в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Говорителката на вътрешното министерство Каролина Галецка съобщи, че са разпоредени действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя и вицепремиера.

Задържането идва на фона на напрежение в страната

Полските власти са в повишена готовност след атаки в три училища през последните дни. При едно от нападенията е загинала училищна служителка. В съобщенията за задържането на заподозрения не се посочва дали той има връзка с тези случаи.

През 2024 г. Туск заяви, че е получил заплахи след опита за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Към момента полските власти не са оповестили допълнителни данни за обвиненията срещу задържания, за евентуалните доказателства или за следващите процесуални действия.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно десен атлантик

    5 2 Отговор
    Е задържаният!

    19:09 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Разследващ

    2 0 Отговор
    Името на задържания е Доналд Дъг.

    19:21 11.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ТОЯ Е ЕТНИЧЕСКИ НЕМЕЦ
    .......
    ОБАЧЕ НЕ ИСКА ДА СИ ПРИЗНАЕ ,
    КАКТО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СИ ПРИЗНАЯТ ЧЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ Е МАКЕДОНЕЦ:)

    19:26 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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