Русия съобщи за удар по логистичен център и сухотоварен кораб

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските въоръжени сили са поразили логистичен център в Терновка, Николаевска област, както и сухотоварен кораб, използван според Москва за доставка на военни товари за украинската армия.

В съобщението се посочва, че ударите са нанесени с безпилотни летателни апарати и са били насочени още към обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, които според руското ведомство участват в превоза на военни товари.

Липсват подробности за кораба и щетите

„Въоръжените сили на Руската федерация продължиха нанасянето на удари с безпилотни летателни апарати по логистични центрове, обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, задействани в доставката на военни товари за Украйна“, заяви руското Министерство на отбраната.

Руското ведомство не посочва името, флага или точния товар на сухотоварния кораб. Не е уточнено и дали той се е намирал в пристанище, в акваторията на Черно море или в района на Николаев.

Няма съобщени данни за жертви или ранени членове на екипажа. Не е публикувана и информация за мащаба на разрушенията по логистичния център в Терновка, нито за последиците за работата на пристанищната инфраструктура.

Ударите по пристанищата продължават

Асошиейтед прес съобщи през последните дни за руски твърдения за удари по промишлени и пристанищни обекти в Южна Украйна, както и по кораби, за които Москва заявява, че превозват товари за украинската армия. Анадолската агенция също отбелязва, че руските атаки все по-често засягат транспортни възли, пристанища и морски съдове.

Украинските власти не са потвърдили публично твърдението за удар по логистичен център в Терновка и по сухотоварния кораб. Независимо потвърждение на руската информация за конкретните цели, причинените щети и характера на товара не е налично.

Източници: apnews.com, f.aa.com.tr