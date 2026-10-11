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Русия съобщи за удар по логистичен център и сухотоварен кораб
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удар по логистичен център и сухотоварен кораб

11 Октомври, 2026 19:26 931 14

  • русия-
  • украйна-
  • николаевска област-
  • терновка-
  • пристанища

Москва твърди, че обектите са били свързани с доставката на военни товари за Украйна. Независимо потвърждение на информацията няма

Русия съобщи за удар по логистичен център и сухотоварен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските въоръжени сили са поразили логистичен център в Терновка, Николаевска област, както и сухотоварен кораб, използван според Москва за доставка на военни товари за украинската армия.

В съобщението се посочва, че ударите са нанесени с безпилотни летателни апарати и са били насочени още към обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, които според руското ведомство участват в превоза на военни товари.

„Въоръжените сили на Руската федерация продължиха нанасянето на удари с безпилотни летателни апарати по логистични центрове, обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, задействани в доставката на военни товари за Украйна“, заяви руското Министерство на отбраната.

Липсват подробности за кораба и щетите

Руското ведомство не посочва името, флага или точния товар на сухотоварния кораб. Не е уточнено и дали той се е намирал в пристанище, в акваторията на Черно море или в района на Николаев.

Няма съобщени данни за жертви или ранени членове на екипажа. Не е публикувана и информация за мащаба на разрушенията по логистичния център в Терновка, нито за последиците за работата на пристанищната инфраструктура.

Ударите по пристанищата продължават

Асошиейтед прес съобщи през последните дни за руски твърдения за удари по промишлени и пристанищни обекти в Южна Украйна, както и по кораби, за които Москва заявява, че превозват товари за украинската армия. Анадолската агенция също отбелязва, че руските атаки все по-често засягат транспортни възли, пристанища и морски съдове.

Украинските власти не са потвърдили публично твърдението за удар по логистичен център в Терновка и по сухотоварния кораб. Независимо потвърждение на руската информация за конкретните цели, причинените щети и характера на товара не е налично.

Източници: apnews.com, f.aa.com.tr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    19 3 Отговор
    лоша новина има ли.... Либералния Путин се е разсънил и вероятно почва да си мие очите, а какво ли ще стане когато започне да воюва като хората......

    19:32 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 абе днеска

    16 2 Отговор
    май корабите са 4

    Коментиран от #14

    19:35 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 .....

    4 0 Отговор
    Въй,въй,въй

    19:44 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анти Трол

    1 9 Отговор
    Руски терористи!

    20:02 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КОГАТО кораб

    2 0 Отговор
    потъва за ТРИ минути и нито един спасен , означава че взривяването е от вътре , от товара който носи . Не търсете удар от дрон за потъналия кораб . При удар от вън поне един от екипажа щеше да е спасен , а над водата щеше да има зърно.Това доказва какъв е бил товара при посока на кораба към Украйна .

    20:36 11.10.2026

  • 14 Не е така, кораба е един

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "абе днеска":

    ама статията се повтаря от 4 дни една и съща всеки ден, за да увеличи народната любов към Русия!

    20:37 11.10.2026

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