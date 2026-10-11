Пакистан въведе извънредно положение и губернаторско управление в северозападната провинция Хайбер-Пахтунхва, която граничи с Афганистан. Решението на федералното правителство временно отстранява от управление провинциалната администрация, ръководена от партията на затворения бивш премиер Имран Хан.

Президентът Асиф Али Зардари одобри препоръката на кабинета след извънредно заседание, председателствано от премиера Шехбаз Шариф. Мерките са предприети по силата на членове 232 и 234 от Конституцията на Пакистан.

Федералното правителство заяви, че провинциалната власт се е „оттеглила умишлено от борбата с тероризма“. Министърът на правосъдието Азам Назийр Тарар посочи, че броят на терористичните и екстремистките нападения в Хайбер-Пахтунхва се е увеличил със 196% за последните две години и половина.

„Основните причини за извънредното положение са влошаването на реда и сигурността и липсата на подкрепа от правителството на провинцията в борбата с тероризма“, заяви Тарар на пресконференция в Исламабад.

Армията е разположена в провинцията

Федералното правителство разреши разполагането на пакистанската армия в помощ на гражданските власти. Около Пешавар, административния център на провинцията, са поставени контейнери, а полицейското присъствие е засилено. В отделни райони са регистрирани прекъсвания или забавяне на мобилните комуникации и интернет услугите, но няма данни за пълно спиране на връзките в цялата провинция.

Правомощията на главния министър, провинциалния кабинет и съветниците са прехвърлени на губернатора Файсал Карим Кунди. Създаден е 11-членен консултативен съвет, който ще подпомага управлението. За главен секретар на провинцията е назначен д-р Мухамад Фахр Алам Ирфан.

Според пакистанското правителство отделен секретариат ще управлява пряко от федерално ниво 12 района на Хайбер-Пахтунхва. Парламентът трябва да проведе отделни заседания на Националното събрание и Сената, както и съвместно заседание, за да одобри мерките.

Партията на Имран Хан ще оспорва решението

Партията Техрик-е-Инсаф отхвърли извънредното положение и губернаторското управление като противоконституционни и недемократични. Председателят на формацията Гохар Али Хан заяви, че решението ще бъде оспорено пред съдилищата, парламентите и чрез публични прояви.

„Губернаторското управление и извънредното положение няма да решат проблемите на провинцията. Борбата с тероризма изисква обща стратегия, изработена чрез политически консенсус“, заяви Гохар Али Хан.

По данни на Асошиейтед прес мерките са обявени преди планиран марш към Исламабад на привърженици на Имран Хан. Преговорите между партията и федералното правителство за отлагане на протеста са се провалили.

Министърът на информацията на Хайбер-Пахтунхва Шафи Джан заяви, че главният министър Сохаил Африди е бил задържан, докато е придружавал протестния марш. „Доун“ уточни, че към момента полицията не е потвърдила твърдението.

Източници: apnews.com, dawn.com