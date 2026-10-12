Валенсия взе точка при дебюта на Хавиер Агире

Валенсия започна ерата на Хавиер Агире с равенство 2:2 при гостуването си на Расинг Сантандер в мач от 8-ия кръг на испанската Ла Лига. Бившият селекционер на Мексико дебютира начело на „прилепите“, които продължават да се намират в долната част на класирането.

Гостите откриха резултата още във 2-рата минута чрез Дани Раба. Расинг Сантандер изравни в 32-рата минута, когато Ясир Забири се разписа за 1:1.

Домакините стигнаха до пълен обрат в началото на второто полувреме. Иван Мартин вкара за 2:1 в 47-ата минута, но Валенсия избегна загубата благодарение на резервата Давид Отобри, който оформи крайното 2:2 в 65-ата минута.

След равенството Расинг Сантандер заема 15-о място във временното класиране с 8 точки. Валенсия е на предпоследната 19-а позиция с 5 точки.

Източници: focus-news.net