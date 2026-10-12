Новини
Свят »
Индия »
Преносима батерия се запали при полет, самолетът кацна извънредно в Индия

Преносима батерия се запали при полет, самолетът кацна извънредно в Индия

12 Октомври, 2026 06:38 634 5

  • индия-
  • indigo-
  • самолет-
  • пауърбанк-
  • авиация

Машината на IndiGo от Делхи за Ченай е била отклонена към Хайдерабад, след като в салона е засечен дим от електронно устройство

Преносима батерия се запали при полет, самолетът кацна извънредно в Индия - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на индийската авиокомпания IndiGo е бил отклонен към Хайдерабад, след като преносима външна батерия за съхраняване на електричество - пауърбанк - се е запалил в салона по време на полет от Делхи за Ченай. Димът е бил засечен в багажното отделение над седалките, а кабинният екипаж е използвал пожарогасител, за да овладее огъня.

Става дума за полет 6E 6115. Пилотите са променили маршрута по установените процедури и самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Раджив Ганди“ в Хайдерабад около 15:15 часа местно време. Летищен служител уточни, че тъй като огънят вече е бил потушен, не се е наложило да бъде обявявано приоритетно кацане.

„Полет 6E 6115, изпълняващ маршрут Делхи–Ченай на 11 октомври 2026 г., беше отклонен към Хайдерабад, след като от лично електронно устройство на клиент беше засечен дим. Кабинният екипаж реагира незабавно и ситуацията беше овладяна“, заяви IndiGo. От авиокомпанията допълниха, че е осигурен резервен самолет, с който пътниците да продължат към Ченай.

Според Hindustan Times на борда е имало 191 души. По данни на DT Next самолетът е превозвал 174 пътници и шестима членове на екипажа, или общо 180 души. Разминаването в броя не е обяснено от авиокомпанията. И двата източника съобщават, че няма данни за пострадали.

Разследват пауърбанка и повредения багаж

Авиационните и летищните служби в Хайдерабад проверяват изгорелия пауърбанк и багажа от засегнатото отделение. DT Next съобщава, че предварителната версия е за късо съединение, но окончателната причина предстои да бъде установена. Част от багажа е повреден.

Случаят отново поставя въпроса за пренасянето на литиеви батерии в самолетите. Индийската Главна дирекция за гражданска авиация препоръчва пауърбанкът да се носи само в ръчния багаж, да не се прибира в горните шкафове и да не се използва или зарежда по време на полет.

Източници: indianexpress.com, hindustantimes.com, dtnext.in


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАКА Е У БРИКС

    2 2 Отговор
    РАЙСКИ ЖИВОТ

    Коментиран от #4, #5

    06:46 12.10.2026

  • 2 Тези боклуци

    2 2 Отговор
    Кой разреши да се произвеждат

    06:47 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В "уредената градина" на Борел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТАКА Е У БРИКС":

    къде ли се пройзвеждат пауърбанк и смартфоните?

    07:21 12.10.2026

  • 5 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТАКА Е У БРИКС":

    Добре че е БРИКС, че да имаш китайски комунистически компютър, произведен с руски комунистически суровини !

    07:25 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания