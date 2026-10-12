Преносима батерия се запали при полет, самолетът кацна извънредно в Индия

Самолет на индийската авиокомпания IndiGo е бил отклонен към Хайдерабад, след като преносима външна батерия за съхраняване на електричество - пауърбанк - се е запалил в салона по време на полет от Делхи за Ченай. Димът е бил засечен в багажното отделение над седалките, а кабинният екипаж е използвал пожарогасител, за да овладее огъня.

Става дума за полет 6E 6115. Пилотите са променили маршрута по установените процедури и самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Раджив Ганди“ в Хайдерабад около 15:15 часа местно време. Летищен служител уточни, че тъй като огънят вече е бил потушен, не се е наложило да бъде обявявано приоритетно кацане.

„Полет 6E 6115, изпълняващ маршрут Делхи–Ченай на 11 октомври 2026 г., беше отклонен към Хайдерабад, след като от лично електронно устройство на клиент беше засечен дим. Кабинният екипаж реагира незабавно и ситуацията беше овладяна“, заяви IndiGo. От авиокомпанията допълниха, че е осигурен резервен самолет, с който пътниците да продължат към Ченай.

Според Hindustan Times на борда е имало 191 души. По данни на DT Next самолетът е превозвал 174 пътници и шестима членове на екипажа, или общо 180 души. Разминаването в броя не е обяснено от авиокомпанията. И двата източника съобщават, че няма данни за пострадали.

Разследват пауърбанка и повредения багаж

Авиационните и летищните служби в Хайдерабад проверяват изгорелия пауърбанк и багажа от засегнатото отделение. DT Next съобщава, че предварителната версия е за късо съединение, но окончателната причина предстои да бъде установена. Част от багажа е повреден.

Случаят отново поставя въпроса за пренасянето на литиеви батерии в самолетите. Индийската Главна дирекция за гражданска авиация препоръчва пауърбанкът да се носи само в ръчния багаж, да не се прибира в горните шкафове и да не се използва или зарежда по време на полет.

Източници: indianexpress.com, hindustantimes.com, dtnext.in