Ядрено оръжие няма да бъде разположено на територията на Литва, тъй като страната не би оцеляла при евентуален конфликт с Русия. Това мнение изрази пред ТАСС бившият анализатор от разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Литва няма да оцелее при потенциален конфликт с Русия“, заявява Ритър, цитиран от руската агенция. По думите му самото разполагане на ядрени оръжия би превърнало страната в пряка цел при ескалация между Москва и НАТО.

Вилнюс подготвя промяна на конституцията

Коментарът идва на фона на процедурата, започната от Литва за премахване на конституционната забрана за разполагане на оръжия за масово унищожение и чужди военни бази. Ограничението е записано в член 137 от основния закон.

На 6 октомври Сеймът одобри на първо четене поправката със 106 гласа „за“ при 141 депутати. За окончателното приемане са необходими още гласувания, като финалният вот е насрочен за 12 януари 2027 г.

Литовските власти представят промяната като разширяване на възможностите за възпиране в рамките на НАТО, а не като решение за незабавно разполагане на ядрени бойни глави. До момента няма потвърден американски план за разполагане на такова оръжие в страната.

Русия предупреждава за ответни мерки

Литва граничи с руската Калининградска област, което поставя дебата в пряк контекст на напрежението по източния фланг на НАТО. Москва вече предупреди, че евентуално разполагане на ядрено оръжие в балтийската държава би довело до ответни действия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи подобна стъпка като сериозна ескалация и заяви, че оръжието би било насочено срещу Русия. Руските власти свързват темата и с опасенията за сигурността на Калининградска област.

На този етап потвърдено е само развитието на конституционната процедура в Литва. Няма публично решение на НАТО или на Съединените щати за разполагане на ядрено оръжие на литовска територия.

Източници: tass.ru, amp.dw.com, rbc.ru