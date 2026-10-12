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Скот Ритър: Литва няма да оцелее при ядрен конфликт с Русия

Скот Ритър: Литва няма да оцелее при ядрен конфликт с Русия

12 Октомври, 2026 06:56 1 337 24

  • скот ритър-
  • литва-
  • ядрено оръжие-
  • нато-
  • русия

Бившият американски разузнавателен анализатор смята, че ядрено оръжие няма да бъде разположено в балтийската държава. Литва обаче подготвя промяна на конституционната забрана

Скот Ритър: Литва няма да оцелее при ядрен конфликт с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ядрено оръжие няма да бъде разположено на територията на Литва, тъй като страната не би оцеляла при евентуален конфликт с Русия. Това мнение изрази пред ТАСС бившият анализатор от разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Литва няма да оцелее при потенциален конфликт с Русия“, заявява Ритър, цитиран от руската агенция. По думите му самото разполагане на ядрени оръжия би превърнало страната в пряка цел при ескалация между Москва и НАТО.

Вилнюс подготвя промяна на конституцията

Коментарът идва на фона на процедурата, започната от Литва за премахване на конституционната забрана за разполагане на оръжия за масово унищожение и чужди военни бази. Ограничението е записано в член 137 от основния закон.

На 6 октомври Сеймът одобри на първо четене поправката със 106 гласа „за“ при 141 депутати. За окончателното приемане са необходими още гласувания, като финалният вот е насрочен за 12 януари 2027 г.

Литовските власти представят промяната като разширяване на възможностите за възпиране в рамките на НАТО, а не като решение за незабавно разполагане на ядрени бойни глави. До момента няма потвърден американски план за разполагане на такова оръжие в страната.

Русия предупреждава за ответни мерки

Литва граничи с руската Калининградска област, което поставя дебата в пряк контекст на напрежението по източния фланг на НАТО. Москва вече предупреди, че евентуално разполагане на ядрено оръжие в балтийската държава би довело до ответни действия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи подобна стъпка като сериозна ескалация и заяви, че оръжието би било насочено срещу Русия. Руските власти свързват темата и с опасенията за сигурността на Калининградска област.

На този етап потвърдено е само развитието на конституционната процедура в Литва. Няма публично решение на НАТО или на Съединените щати за разполагане на ядрено оръжие на литовска територия.

Източници: tass.ru, amp.dw.com, rbc.ru


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,добре

    24 17 Отговор
    РФ също.

    07:02 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Историк

    40 33 Отговор
    Скот Ритър е в списъка на добре платените от Кремъл "анализатори", които разпространяват опорките за сплашване и терор. Путин явно разполага с огромен бюджет за пропаганда и за жалост огромен щаб от безродственици по целия свят. България е за " пример " как се продава националната сигурност.

    Коментиран от #6, #7

    07:12 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    30 50 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    точно така, България е за пример как се продава националната сигурност и суверенитет. Колония напълно смачкана от западноевропейците, където пласират боклуците си.

    Коментиран от #10, #15

    07:22 12.10.2026

  • 8 хехе

    25 31 Отговор
    То Европа няма да оцелее, а какво остава за балтийския пудел

    Коментиран от #18

    07:23 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    13 21 Отговор
    Според публикуван 2022г. доклад на Пентагона , при ядрена война НатО САЩ губят 99% от населението си, Русия 35%, Китай 45%.

    Коментиран от #17

    07:57 12.10.2026

  • 13 Православен ходжа

    23 16 Отговор
    Денят е 5 януари 2024 г. Мястото – Грозни, столицата на руската република Чечения, която местният лидер Рамзан Кадиров е превърнал в свое феодално владение. На площада са се построили хиляди бойци от чеченските спецчасти. Пред тях реч на развален руски език държи американският офицер от запаса Скот Ритър. Той говори за своите усилия да поддържа и засилва „дружбата между Чечения и Америка“, като не пропуска да отбележи, че Русия ще победи във войната срещу Украйна. Кремълските медии представят Скот Ритър едва ли не като изразител на официалната позиция на Вашингтон спрямо Чечения и руско-украинския сблъсък.
    Ритър е обвинен в педофилия за пръв път през 2001 г. Повече от десетилетие успява да се измъква от закона, но в 2011 г. е осъден в САЩ за сексуални престъпления, свързани с малолетни и прекарва в затвора до септември 2014 г. Освободен е предсрочно за добро поведение.

    08:03 12.10.2026

  • 14 Мишел

    3 8 Отговор
    Пак според същият протокол бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.

    08:04 12.10.2026

  • 15 В България е

    12 10 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    пълно с дегенерати (русофили ).

    Коментиран от #20, #23

    08:48 12.10.2026

  • 16 Ритер КГБ

    8 3 Отговор
    Как ще спреш ядренета гъба да не влезе в русията?

    08:57 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Госあ

    3 4 Отговор
    на една конференция една заблудена литовка отвори дума за Русия, разказах и всичко за България преди 89г и след това накратко. Казах и че западноевропейците с цялата си наглост ни третират като аборигени източноевропейците и пробутват боклуците си, след като са унищожили цялата ни промишленост. С тоя ЕС слагат мита на всички американски, японски и корейски стоки, а на китайските тройни! И пробутват скъпите си боклуци. Млъкна. Много ги обичам такива, като почнат да ми говорят. Викам им, аз съм от източния блок, работя с Китай.

    09:06 12.10.2026

  • 20 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "В България е":

    Ако не ти харесва пресели се бе. Няма визи в ЕсеС, така че кой те спира?

    09:06 12.10.2026

  • 21 Раковски

    1 2 Отговор
    След като Украйна прасна тролския руски център Яндекс пропуските коментари спаднаха с 90 %

    09:09 12.10.2026

  • 22 Хе хе...

    1 1 Отговор
    То пък щото при конвенционален ще оцелее...

    09:09 12.10.2026

  • 23 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "В България е":

    за сметка на това европейските тролски фабрики са на пълни обороти

    09:12 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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