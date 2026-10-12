Скот Ритър: Литва няма да оцелее при ядрен конфликт с Русия

Ядрено оръжие няма да бъде разположено на територията на Литва, тъй като страната не би оцеляла при евентуален конфликт с Русия. Това мнение изрази пред ТАСС бившият анализатор от разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ Скот Ритър.
„Литва няма да оцелее при потенциален конфликт с Русия“, заявява Ритър, цитиран от руската агенция. По думите му самото разполагане на ядрени оръжия би превърнало страната в пряка цел при ескалация между Москва и НАТО.
Вилнюс подготвя промяна на конституцията
Коментарът идва на фона на процедурата, започната от Литва за премахване на конституционната забрана за разполагане на оръжия за масово унищожение и чужди военни бази. Ограничението е записано в член 137 от основния закон.
На 6 октомври Сеймът одобри на първо четене поправката със 106 гласа „за“ при 141 депутати. За окончателното приемане са необходими още гласувания, като финалният вот е насрочен за 12 януари 2027 г.
Литовските власти представят промяната като разширяване на възможностите за възпиране в рамките на НАТО, а не като решение за незабавно разполагане на ядрени бойни глави. До момента няма потвърден американски план за разполагане на такова оръжие в страната.
Русия предупреждава за ответни мерки
Литва граничи с руската Калининградска област, което поставя дебата в пряк контекст на напрежението по източния фланг на НАТО. Москва вече предупреди, че евентуално разполагане на ядрено оръжие в балтийската държава би довело до ответни действия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи подобна стъпка като сериозна ескалация и заяви, че оръжието би било насочено срещу Русия. Руските власти свързват темата и с опасенията за сигурността на Калининградска област.
На този етап потвърдено е само развитието на конституционната процедура в Литва. Няма публично решение на НАТО или на Съединените щати за разполагане на ядрено оръжие на литовска територия.
Източници: tass.ru, amp.dw.com, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,добре
07:02 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Историк
Коментиран от #6, #7
07:12 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Госあ
До коментар #4 от "Историк":точно така, България е за пример как се продава националната сигурност и суверенитет. Колония напълно смачкана от западноевропейците, където пласират боклуците си.
Коментиран от #10, #15
07:22 12.10.2026
8 хехе
Коментиран от #18
07:23 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мишел
Коментиран от #17
07:57 12.10.2026
13 Православен ходжа
Ритър е обвинен в педофилия за пръв път през 2001 г. Повече от десетилетие успява да се измъква от закона, но в 2011 г. е осъден в САЩ за сексуални престъпления, свързани с малолетни и прекарва в затвора до септември 2014 г. Освободен е предсрочно за добро поведение.
08:03 12.10.2026
14 Мишел
08:04 12.10.2026
15 В България е
До коментар #7 от "Госあ":пълно с дегенерати (русофили ).
Коментиран от #20, #23
08:48 12.10.2026
16 Ритер КГБ
08:57 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Госあ
09:06 12.10.2026
20 Баце,
До коментар #15 от "В България е":Ако не ти харесва пресели се бе. Няма визи в ЕсеС, така че кой те спира?
09:06 12.10.2026
21 Раковски
09:09 12.10.2026
22 Хе хе...
09:09 12.10.2026
23 Госあ
До коментар #15 от "В България е":за сметка на това европейските тролски фабрики са на пълни обороти
09:12 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.