Дикий: Доналд Тръмп може временно да спре разузнаването за Украйна

Администрацията на Доналд Тръмп може да спре предоставянето на разузнавателни и сателитни данни на Украйна, както и продажбите на американско оръжие чрез европейско финансиране по механизма PURL. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война и бивш ротен командир в батальона „Айдар“, в ефира на Radio NV.

„Първата заплаха засяга разузнавателната информация, а втората е свързана с програмата PURL“, каза Дикий.

Той припомни, че Доналд Тръмп е спрял американските оръжейни доставки за Украйна още в деня на встъпването си в длъжност. По-късно европейски партньори са успели да го убедят да разреши продажбата на американско оръжие, финансирана със средства от Европа.

PURL би бил сериозен, но не решаващ проблем

Според Дикий прекратяването на продажбите по PURL би било реална възможност, но последиците няма да са толкова тежки, колкото биха били преди. Той посочи ракетите за системите Patriot като най-критичния елемент от оръжейната подкрепа за Украйна, като заяви, че те не могат да бъдат закупени на каквато и да е цена.

„Спирането на продажбите на оръжие по програмата PURL би било неприятно развитие за страната, но не и толкова катастрофално, колкото би могло да бъде в миналото“, смята Дикий.

По думите му по-сериозен риск представлява прекъсването на разузнавателния обмен. Украйна получава информация и от други източници, но американските данни имат важно значение за военните ѝ способности.

Възможно е временно прекъсване на данните

Дикий отбеляза, че САЩ споделят разузнавателна информация със съюзниците си чрез „Пет очи“ и други механизми. По този начин част от данните може да достигне до Украйна по косвен път.

Според него, за да бъде напълно прекъснат този поток, Вашингтон ще трябва да ограничи обмена и с европейските си съюзници. Дикий допуска подобна стъпка, но смята, че тя може да се окаже временна.

„Със сигурност може да настъпи временно прекъсване“, заяви той, като добави, че след междинните избори Конгресът на САЩ би могъл да отмени подобна забрана със закон.

Предупреждение и за Starlink

Дикий предупреди и за възможно спиране на услугата Starlink в Украйна или за предоставянето ѝ на руската страна. Той свързва този сценарий с по-широко отстъпление на американската администрация спрямо Русия, но това остава негова оценка, а не обявено решение на Вашингтон.

Бившият командир от „Айдар“ призова Украйна да разработи контрамерки още сега за случай, в който САЩ ограничат едновременно разузнавателната, оръжейната и технологичната си подкрепа.

Източници: news.bg, podcasts.nv.ua