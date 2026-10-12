Дикий: Доналд Тръмп може временно да спре разузнаването за Украйна

Администрацията на Доналд Тръмп може да спре предоставянето на разузнавателни и сателитни данни на Украйна, както и продажбите на американско оръжие чрез европейско финансиране по механизма PURL. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война и бивш ротен командир в батальона „Айдар“, в ефира на Radio NV.
„Първата заплаха засяга разузнавателната информация, а втората е свързана с програмата PURL“, каза Дикий.
Той припомни, че Доналд Тръмп е спрял американските оръжейни доставки за Украйна още в деня на встъпването си в длъжност. По-късно европейски партньори са успели да го убедят да разреши продажбата на американско оръжие, финансирана със средства от Европа.
PURL би бил сериозен, но не решаващ проблем
Според Дикий прекратяването на продажбите по PURL би било реална възможност, но последиците няма да са толкова тежки, колкото биха били преди. Той посочи ракетите за системите Patriot като най-критичния елемент от оръжейната подкрепа за Украйна, като заяви, че те не могат да бъдат закупени на каквато и да е цена.
„Спирането на продажбите на оръжие по програмата PURL би било неприятно развитие за страната, но не и толкова катастрофално, колкото би могло да бъде в миналото“, смята Дикий.
По думите му по-сериозен риск представлява прекъсването на разузнавателния обмен. Украйна получава информация и от други източници, но американските данни имат важно значение за военните ѝ способности.
Възможно е временно прекъсване на данните
Дикий отбеляза, че САЩ споделят разузнавателна информация със съюзниците си чрез „Пет очи“ и други механизми. По този начин част от данните може да достигне до Украйна по косвен път.
Според него, за да бъде напълно прекъснат този поток, Вашингтон ще трябва да ограничи обмена и с европейските си съюзници. Дикий допуска подобна стъпка, но смята, че тя може да се окаже временна.
„Със сигурност може да настъпи временно прекъсване“, заяви той, като добави, че след междинните избори Конгресът на САЩ би могъл да отмени подобна забрана със закон.
Предупреждение и за Starlink
Дикий предупреди и за възможно спиране на услугата Starlink в Украйна или за предоставянето ѝ на руската страна. Той свързва този сценарий с по-широко отстъпление на американската администрация спрямо Русия, но това остава негова оценка, а не обявено решение на Вашингтон.
Бившият командир от „Айдар“ призова Украйна да разработи контрамерки още сега за случай, в който САЩ ограничат едновременно разузнавателната, оръжейната и технологичната си подкрепа.
Източници: news.bg, podcasts.nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОПАААА И ДИКИИ СЕ ПОЯВИ
Коментиран от #19
22:23 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соваж бейби
22:24 12.10.2026
4 Бе Доньо що не го
Коментиран от #9
22:25 12.10.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "Стоянчо Пуканката":Четири години не им даваха да стрелят по Русия.Това малко ли е
Коментиран от #11, #13
22:26 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Инфо
22:27 12.10.2026
9 Соваж бейби
До коментар #4 от "Бе Доньо що не го":Нашите предатели на континента са виновни .Доналд Тръмп е спрял американските оръжейни доставки за Украйна още в деня на встъпването си в длъжност. По-късно европейски партньори са успели да го убедят да разреши продажбата на американско оръжие, финансирана със средства от Европа.
Дано им се върне тъпкано ако е истина.
22:29 12.10.2026
10 логични действия
Колкото по-продължителна и изтощителна е войната, толкова по-доминиращ ще е САЩ.
Коментиран от #12
22:33 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #10 от "логични действия":И като няма интерес защо помага на Русия.Защото това е директна помощ за Русия и предателство към европейските му пратньори .Които купуват от тях оръжие за да го дадат на Украйна.Двойна игра
22:37 12.10.2026
13 АМА КАК ТЪЙ
До коментар #5 от "Соломон":ВЕЛИКА УКРАЙНА ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НЯКОГО
АБЕ ТИЯ ДАН ИЗЛЯЗАТ ИЗ.....МЕКЯРЕ БЕ
Коментиран от #23
22:38 12.10.2026
14 .....
Коментиран от #17
22:39 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 12345
22:41 12.10.2026
17 Соломон
До коментар #14 от ".....":Там е работата че нито ще вземе.Нито му трябва .Нито Русия може да му даде.А цените и на горивата са високи заради кашата която САЩ забърка в Нерсийския залив.Всеки ден включително и днес горят танкери ударени я от Иран,я от Хутите,я от американската армия.А други стоят блокирани.И единствения печеливш от това са америка защото те независят от този петрол
Коментиран от #21
22:46 12.10.2026
18 Хъй
22:48 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
До коментар #13 от "АМА КАК ТЪЙ":Ествствено че иска .Едно че САЩ не им даваше нямаха право да използват оръжието за удари по руска територия.Всички удари по русия са със оръжие което украйна е произвела сама.Едва тази година и Англия и Франция дадоха разрешение за удари със това което са им предоставили
22:50 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
До коментар #21 от ".....":Та аз да не би да твърдя нещо по различно
22:53 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.