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Чешкото разузнаване предупреди за още по-рисковани руски хибридни операции
  Тема: Украйна

Чешкото разузнаване предупреди за още по-рисковани руски хибридни операции

12 Октомври, 2026 19:01 613 15

  • русия-
  • нато-
  • михал коуделка-
  • украйна-
  • саботаж

Михал Коуделка посочи като възможни сценарии саботаж, атака с дрон или ракета и ограничени военни действия срещу държава от НАТО

Чешкото разузнаване предупреди за още по-рисковани руски хибридни операции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия може да предприеме по-рисковани и по-мащабни операции в страни членки на НАТО, които подкрепят Украйна, през следващите месеци. За това предупреди ръководителят на чешката служба за сигурност Михал Коуделка по време на парламентарна конференция.

По думите му Москва изглежда възприема тактика на „ескалация с цел деескалация“ – подход, при който ограничени или демонстративни действия се използват за оказване на натиск и принуждаване на противника да отстъпи.

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„Това би могло да включва саботажни действия срещу обект на територията на страна членка на НАТО, свързан с помощта за Украйна, атака с дрон или ракета срещу склад за оръжие, предназначено за Украйна, или, в краен случай, дори ограничени военни действия срещу някоя от съседните страни членки на Алианса“, каза Коуделка.

Ограничените военни действия не са непосредствена заплаха

Коуделка уточни, че най-тежкият от посочените сценарии – ограничени военни действия срещу съседна на Русия държава от НАТО – не е непосредствена заплаха. Той посочи, че руските сили са концентрирани в Украйна.

Ръководителят на чешката служба за сигурност заяви още, че няма конкретна информация за пряка заплаха срещу Чехия. По думите му службата следи внимателно операции, насочени срещу страната и нейните съюзници.

Според Коуделка руските хибридни действия са насочени към отслабване на единството в НАТО. Под хибридни действия обикновено се разбират операции, които съчетават саботаж, кибератаки, дезинформация и други инструменти под прага на открит военен конфликт.

Москва отрича участие в саботажи

Русия многократно е отричала да стои зад саботажни или други хибридни операции в Европа. Президентът Владимир Путин заяви, че Москва няма планове да напада европейска държава и иска мирно съвместно съществуване.

Предупреждението на Коуделка идва на фона на продължаващата война в Украйна и на подкрепата, която редица държави от НАТО оказват на Киев. Посочените от него сценарии са представени като възможни рискове, а не като потвърдени подготвяни атаки.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сорос

    16 2 Отговор
    не спира да квичи

    19:03 12.10.2026

  • 3 Гробар

    17 2 Отговор
    Урсулска параноя.

    19:04 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🤯🤯🤯

    18 3 Отговор
    Изкараха Мечока от бърлогата и сега се наакват от страх, не знаят какво ги чака. Неизвестността е най- голямата смърт за душата.

    19:04 12.10.2026

  • 6 Ние българите пък искаме

    18 2 Отговор
    Всички свързани с помощта за нацистка Украйна да треперят и да се оглеждат. Да не могат да спят и да треперят като от паркинсон

    19:06 12.10.2026

  • 7 Факт

    15 1 Отговор
    Краварникът е впрегнал васалните си бивши соц републики срещу Русия.

    19:07 12.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Абе то АРБАЙТ МАХТ ФРАЙ, ама доста немци остават без работа, та нещо май губят и свободата си викаш😀❗

    19:08 12.10.2026

  • 9 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Ти не се ли прибра в прародината си след изборният туризъм?

    19:08 12.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    ФВ съкращава хиляди работници,
    БМВ съкращава хиляди работници,
    Мерцедес намалява заплатите, а несъгласните ги заплашва с изпращане в заводи в Румъния❗
    КАЙНЕ АРБАЙТ, КАЙНЕ ФРАЙ , а ❗

    19:11 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЛЕЛИИИИ

    4 0 Отговор
    СИГУРНО СА СТАНАЛИ ЯДРЕНИ ХИБРИДНИ АТАКИ
    АБЕ НЯКОЙ ДА НЕ Е НАРЕКЪЛ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР ПАВЕЛ И НЕ ЗНАМ СИ КВО ЗОМБИРАДЕ.....БИЛ

    19:27 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доктринатор

    0 0 Отговор
    Подкрепям ЕС и НАТО.! Един мощен съюз, най-мощния на планетата.! И България е член.!

    19:53 12.10.2026

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