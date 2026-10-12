Чешкото разузнаване предупреди за още по-рисковани руски хибридни операции

Русия може да предприеме по-рисковани и по-мащабни операции в страни членки на НАТО, които подкрепят Украйна, през следващите месеци. За това предупреди ръководителят на чешката служба за сигурност Михал Коуделка по време на парламентарна конференция.

По думите му Москва изглежда възприема тактика на „ескалация с цел деескалация“ – подход, при който ограничени или демонстративни действия се използват за оказване на натиск и принуждаване на противника да отстъпи.

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Ограничените военни действия не са непосредствена заплаха

„Това би могло да включва саботажни действия срещу обект на територията на страна членка на НАТО, свързан с помощта за Украйна, атака с дрон или ракета срещу склад за оръжие, предназначено за Украйна, или, в краен случай, дори ограничени военни действия срещу някоя от съседните страни членки на Алианса“, каза Коуделка.

Коуделка уточни, че най-тежкият от посочените сценарии – ограничени военни действия срещу съседна на Русия държава от НАТО – не е непосредствена заплаха. Той посочи, че руските сили са концентрирани в Украйна.

Ръководителят на чешката служба за сигурност заяви още, че няма конкретна информация за пряка заплаха срещу Чехия. По думите му службата следи внимателно операции, насочени срещу страната и нейните съюзници.

Според Коуделка руските хибридни действия са насочени към отслабване на единството в НАТО. Под хибридни действия обикновено се разбират операции, които съчетават саботаж, кибератаки, дезинформация и други инструменти под прага на открит военен конфликт.

Москва отрича участие в саботажи

Русия многократно е отричала да стои зад саботажни или други хибридни операции в Европа. Президентът Владимир Путин заяви, че Москва няма планове да напада европейска държава и иска мирно съвместно съществуване.

Предупреждението на Коуделка идва на фона на продължаващата война в Украйна и на подкрепата, която редица държави от НАТО оказват на Киев. Посочените от него сценарии са представени като възможни рискове, а не като потвърдени подготвяни атаки.

Източници: bta.bg