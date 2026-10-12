Чешкото разузнаване предупреди за още по-рисковани руски хибридни операции

Русия може да предприеме по-рисковани и по-мащабни операции в страни членки на НАТО, които подкрепят Украйна, през следващите месеци. За това предупреди ръководителят на чешката служба за сигурност Михал Коуделка по време на парламентарна конференция.
По думите му Москва изглежда възприема тактика на „ескалация с цел деескалация“ – подход, при който ограничени или демонстративни действия се използват за оказване на натиск и принуждаване на противника да отстъпи.
Ограничените военни действия не са непосредствена заплаха
Коуделка уточни, че най-тежкият от посочените сценарии – ограничени военни действия срещу съседна на Русия държава от НАТО – не е непосредствена заплаха. Той посочи, че руските сили са концентрирани в Украйна.
Ръководителят на чешката служба за сигурност заяви още, че няма конкретна информация за пряка заплаха срещу Чехия. По думите му службата следи внимателно операции, насочени срещу страната и нейните съюзници.
Според Коуделка руските хибридни действия са насочени към отслабване на единството в НАТО. Под хибридни действия обикновено се разбират операции, които съчетават саботаж, кибератаки, дезинформация и други инструменти под прага на открит военен конфликт.
Москва отрича участие в саботажи
Русия многократно е отричала да стои зад саботажни или други хибридни операции в Европа. Президентът Владимир Путин заяви, че Москва няма планове да напада европейска държава и иска мирно съвместно съществуване.
Предупреждението на Коуделка идва на фона на продължаващата война в Украйна и на подкрепата, която редица държави от НАТО оказват на Киев. Посочените от него сценарии са представени като възможни рискове, а не като потвърдени подготвяни атаки.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 сорос
19:03 12.10.2026
3 Гробар
19:04 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🤯🤯🤯
19:04 12.10.2026
6 Ние българите пък искаме
19:06 12.10.2026
7 Факт
19:07 12.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "хаха":Абе то АРБАЙТ МАХТ ФРАЙ, ама доста немци остават без работа, та нещо май губят и свободата си викаш😀❗
19:08 12.10.2026
9 Факт
До коментар #4 от "хаха":Ти не се ли прибра в прародината си след изборният туризъм?
19:08 12.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "хаха":ФВ съкращава хиляди работници,
БМВ съкращава хиляди работници,
Мерцедес намалява заплатите, а несъгласните ги заплашва с изпращане в заводи в Румъния❗
КАЙНЕ АРБАЙТ, КАЙНЕ ФРАЙ , а ❗
19:11 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЛЕЛИИИИ
АБЕ НЯКОЙ ДА НЕ Е НАРЕКЪЛ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР ПАВЕЛ И НЕ ЗНАМ СИ КВО ЗОМБИРАДЕ.....БИЛ
19:27 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Доктринатор
19:53 12.10.2026