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САЩ: сенатори критикуват сделката на Тръмп за руския дизел
  Тема: Украйна

САЩ: сенатори критикуват сделката на Тръмп за руския дизел

12 Октомври, 2026 18:48 855 56

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дизел-
  • петрол-
  • русия-
  • украйна

Обявеният от Доналд Тръмп внос на руско дизелово гориво в САЩ среща остра критика и в Конгреса: също и републиканци не одобряват постигнатата договореност с Путин

САЩ: сенатори критикуват сделката на Тръмп за руския дизел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Светът реагира с възмущение на обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар, а сега и американският Сенат реагира: сенатори от Демократическата и Републиканската партия излязоха със съвместно изявление, в което определят планирания внос като незаконен.

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"Конгресът забрани вноса на руски енергийни ресурси през 2022 г., за да не финансират САЩ руската война срещу Украйна“, се казва в документа. АРД уточнява, че писмото е подписано от седем сенатори от двете партии. Те са категорични, че решението на президента Тръмп да разреши руския внос е в пряко противоречие с този закон. Съединените щати не бива да хвърлят спасително въже на лидера на Кремъл Владимир Путин, докато той убива украински цивилни, посочват авторите на писмото и призовават американското правителство незабавно да коригира своя курс, посочва изданието.

Първоначално 300 000 тона, по-късно повече

След разговор с Путин по телефона Тръмп обяви в края на миналата седмица, че Русия незабавно ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво за САЩ и световния пазар. Още половин милион тона дизел трябва да бъдат пуснати на пазара през ноември, а „непосредствено след това" ще последва нов транш от един милион тона, са се разбрали двамата лидери. В тази връзка Русия обяви, че има готовност да достави 3 милиона тона дизелово гориво „в кратки срокове".

Американският президент е под силен вътрешнополитически натиск, тъй като цената на дизеловото гориво в САЩ достигна нови рекордни нива вследствие на войната с Иран – и то точно преди важните междинни избори в началото на ноември. Според експерти обаче руските доставки едва ли ще успеят да ограничат този ръст, пише още АРД.

И републиканци искат по-твърда линия спрямо Путин

Писмото е подкрепено и от сенаторите републиканци Том Тилис, Лиса Мърковски, Джон Къртис и Сюзън Колинс. Правителството на Тръмп не е информирало Конгреса за това решение, нито е представило обосновка, каквото е изискването по закон.

Конгресът, а също и много републиканци, напоследък неведнъж се застъпиха за по-твърда линия спрямо Путин, за да го поставят под натиск във войната срещу Украйна. В средата на септември американският парламент, след дълги спорове, прие закон, който предоставя на президента широки правомощия за налагане на санкции срещу Русия. Тръмп обаче досега не се е възползвал от тях, добавя АРД.

"Енергийното примирие" на Тръмп не действа

Тръмп беше обявил, че Украйна и Русия възнамеряват в бъдеще да се въздържат от атаки срещу енергийния сектор на другата страна в конфликта. „Енергийното примирие“ влиза в сила незабавно, написа той в платформата си Truth Social и увери, че и двете страни са се съгласили на такова примирие.

Украинският президент Володимр Зеленски обаче обяви, че лично той не знае нищо за някакво „енергийно примирие“. Той обаче е готов да приеме такова споразумение, ако и руснаците се съгласят да го спазват, обяви той в интервю за американския новинарски портал Axios.

Актуално двете страни продължават с атаките си срещу енергийни съоръжения на противника. „Руснаците са атакували електроцентрала в Киев с дрон Шахед“, написа Зеленски в социалните мрежи. По-късно са били регистрирани още атаки срещу енергийни съоръжения с най-малко петима загинали в Североизточна и Западна Украйна.

И преди Тръмп е обявявал прекратяване на ударите по енергийни обекти в Русия и Украйна – за последен път в средата на септември, припомня още АРД. Но двете страни продължиха атаките си.

Източник: www.dw.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    3 11 Отговор
    само по нафтата няма да удряте!! друго може!!

    Коментиран от #9

    18:51 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КРИТИКУВАТ БЕЗ РЕЗУЛТАТ

    11 2 Отговор
    ЧЕШЕНЕ НА ЕЗИЦИ.

    18:52 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Те да се радват

    10 6 Отговор
    Че Тръмп е умен и съобразителен.
    Само са крепят по местата си не е достатъчно
    Трябва да мислят

    Коментиран от #50

    18:54 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гробар

    7 1 Отговор
    И те не знаят какво искат айде не ни занимавайте с мисловните си процеси.

    18:56 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това е чисто политическо,

    6 14 Отговор
    глупаво и недалновидно решение. Една воюваща и изпитваща недостиг на петролни продукти с километрични опашки по бензиностанциите, с избомбени половината рафинерии РФ да изнася дизел за първата по производство на нефт страна. Количествата които РФ може да изнесе са символични за потреблението на държава като САЩ. Да не говорим, че САЩ имат вече достъп до венецуелския нефт. Да правиш сделка за 2млн. тона дизел с Путин след като произвеждаш по 5,2млн. барела(0,7млн. тона) дневно е безумие.

    Коментиран от #20, #31

    18:56 12.10.2026

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  • 20 Гробар

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Това е чисто политическо,":

    Кво ти дреме? По-добре мисли с какво ще си караш таралясника ако гръмнат още някой кораб в Черно море.

    18:59 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лада азимут

    5 0 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    Коментиран от #30

    18:59 12.10.2026

  • 23 Вълк

    3 8 Отговор
    Импийчмънт на патока Доналд

    Коментиран от #35

    18:59 12.10.2026

  • 24 Ха ХаХа

    7 3 Отговор
    5 републиканеца и 5 демократи са против.
    От колко общо?

    19:00 12.10.2026

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  • 34 Българин

    5 3 Отговор
    След като обяви сделката с Путин, рейтинга на Тръмп мина 90% одобрение от всички нормални американци!

    Коментиран от #44

    19:07 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И ние българите

    4 1 Отговор
    Също критикуваме сделката на Тръмп за руския дизел. Не трябва на САЩ да му се помага с дизел . Нека моряците да гребат и да заякват а земеделците да косят с коси и да има вресни

    19:09 12.10.2026

  • 37 И ние българите даже знаем

    4 1 Отговор
    Че Тръмп никога не е информира Конгреса за някакво решение и е тоталитарен деспотичен кух фюрер

    19:11 12.10.2026

  • 38 Българин

    3 2 Отговор
    След като Тръмп обяви обяви за дизела 90% от американците започнаха да го псуват.

    19:12 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факт

    3 8 Отговор
    Критикуват, но бързат към борсата за акции.

    19:13 12.10.2026

  • 41 И ние българите даже знаем

    11 0 Отговор
    Че Зеленски и Путин нищо не знаят за никакво „енергийно примирие“. Само Тръмп явно гласове чува в балната зала

    19:13 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Без да ми плямпаш

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Розовото пони зеля":

    1,6 милиона ватенки са ликвидирани с пари от ЕС и замразени руски активи.
    Без много плямпаници.

    19:15 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 49 Генерал лейтенант Курило Буданов в САЩ

    6 2 Отговор
    Искате дизел от Путин?
    Не,няма да стигне до вас.

    Коментиран от #55

    19:19 12.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 53 Светът реагира с възмущение

    2 0 Отговор
    НЕ лъжете бе от дайте зеле

    19:39 12.10.2026

  • 54 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Щом си такъв паралия а купи си нова АЕЦ. Е, виждам, че успяха да купят 2-3бр. трета употреба изтребители, да бяха им направили основен ремонт, а отсега нови пари за поддръжка

    Коментиран от #56

    19:39 12.10.2026

  • 55 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Генерал лейтенант Курило Буданов в САЩ":

    Ако дизел не стигне до САЩ, няма да стигне и Старлинк до Киев! Няма да има и оръжия чрез платформа PURL. И тогава Зеля не само, че няма да стигне до избори, а спешно ще трябва да се евакуира някъде.

    19:50 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.