САЩ: сенатори критикуват сделката на Тръмп за руския дизел

Светът реагира с възмущение на обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар, а сега и американският Сенат реагира: сенатори от Демократическата и Републиканската партия излязоха със съвместно изявление, в което определят планирания внос като незаконен.
"Конгресът забрани вноса на руски енергийни ресурси през 2022 г., за да не финансират САЩ руската война срещу Украйна“, се казва в документа. АРД уточнява, че писмото е подписано от седем сенатори от двете партии. Те са категорични, че решението на президента Тръмп да разреши руския внос е в пряко противоречие с този закон. Съединените щати не бива да хвърлят спасително въже на лидера на Кремъл Владимир Путин, докато той убива украински цивилни, посочват авторите на писмото и призовават американското правителство незабавно да коригира своя курс, посочва изданието.
Първоначално 300 000 тона, по-късно повече
След разговор с Путин по телефона Тръмп обяви в края на миналата седмица, че Русия незабавно ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво за САЩ и световния пазар. Още половин милион тона дизел трябва да бъдат пуснати на пазара през ноември, а „непосредствено след това" ще последва нов транш от един милион тона, са се разбрали двамата лидери. В тази връзка Русия обяви, че има готовност да достави 3 милиона тона дизелово гориво „в кратки срокове".
Американският президент е под силен вътрешнополитически натиск, тъй като цената на дизеловото гориво в САЩ достигна нови рекордни нива вследствие на войната с Иран – и то точно преди важните междинни избори в началото на ноември. Според експерти обаче руските доставки едва ли ще успеят да ограничат този ръст, пише още АРД.
И републиканци искат по-твърда линия спрямо Путин
Писмото е подкрепено и от сенаторите републиканци Том Тилис, Лиса Мърковски, Джон Къртис и Сюзън Колинс. Правителството на Тръмп не е информирало Конгреса за това решение, нито е представило обосновка, каквото е изискването по закон.
Конгресът, а също и много републиканци, напоследък неведнъж се застъпиха за по-твърда линия спрямо Путин, за да го поставят под натиск във войната срещу Украйна. В средата на септември американският парламент, след дълги спорове, прие закон, който предоставя на президента широки правомощия за налагане на санкции срещу Русия. Тръмп обаче досега не се е възползвал от тях, добавя АРД.
"Енергийното примирие" на Тръмп не действа
Тръмп беше обявил, че Украйна и Русия възнамеряват в бъдеще да се въздържат от атаки срещу енергийния сектор на другата страна в конфликта. „Енергийното примирие“ влиза в сила незабавно, написа той в платформата си Truth Social и увери, че и двете страни са се съгласили на такова примирие.
Украинският президент Володимр Зеленски обаче обяви, че лично той не знае нищо за някакво „енергийно примирие“. Той обаче е готов да приеме такова споразумение, ако и руснаците се съгласят да го спазват, обяви той в интервю за американския новинарски портал Axios.
Актуално двете страни продължават с атаките си срещу енергийни съоръжения на противника. „Руснаците са атакували електроцентрала в Киев с дрон Шахед“, написа Зеленски в социалните мрежи. По-късно са били регистрирани още атаки срещу енергийни съоръжения с най-малко петима загинали в Североизточна и Западна Украйна.
И преди Тръмп е обявявал прекратяване на ударите по енергийни обекти в Русия и Украйна – за последен път в средата на септември, припомня още АРД. Но двете страни продължиха атаките си.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #9
18:51 12.10.2026
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8 КРИТИКУВАТ БЕЗ РЕЗУЛТАТ
18:52 12.10.2026
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10 Те да се радват
Само са крепят по местата си не е достатъчно
Трябва да мислят
Коментиран от #50
18:54 12.10.2026
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12 Гробар
18:56 12.10.2026
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14 Това е чисто политическо,
Коментиран от #20, #31
18:56 12.10.2026
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20 Гробар
До коментар #14 от "Това е чисто политическо,":Кво ти дреме? По-добре мисли с какво ще си караш таралясника ако гръмнат още някой кораб в Черно море.
18:59 12.10.2026
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22 Лада азимут
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
Коментиран от #30
18:59 12.10.2026
23 Вълк
Коментиран от #35
18:59 12.10.2026
24 Ха ХаХа
От колко общо?
19:00 12.10.2026
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34 Българин
Коментиран от #44
19:07 12.10.2026
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36 И ние българите
19:09 12.10.2026
37 И ние българите даже знаем
19:11 12.10.2026
38 Българин
19:12 12.10.2026
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40 Факт
19:13 12.10.2026
41 И ние българите даже знаем
19:13 12.10.2026
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43 Без да ми плямпаш
До коментар #33 от "Розовото пони зеля":1,6 милиона ватенки са ликвидирани с пари от ЕС и замразени руски активи.
Без много плямпаници.
19:15 12.10.2026
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49 Генерал лейтенант Курило Буданов в САЩ
Не,няма да стигне до вас.
Коментиран от #55
19:19 12.10.2026
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53 Светът реагира с възмущение
19:39 12.10.2026
54 Жожи
До коментар #52 от "Хахахаха":Щом си такъв паралия а купи си нова АЕЦ. Е, виждам, че успяха да купят 2-3бр. трета употреба изтребители, да бяха им направили основен ремонт, а отсега нови пари за поддръжка
Коментиран от #56
19:39 12.10.2026
55 Така ли?
До коментар #49 от "Генерал лейтенант Курило Буданов в САЩ":Ако дизел не стигне до САЩ, няма да стигне и Старлинк до Киев! Няма да има и оръжия чрез платформа PURL. И тогава Зеля не само, че няма да стигне до избори, а спешно ще трябва да се евакуира някъде.
19:50 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.