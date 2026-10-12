САЩ: сенатори критикуват сделката на Тръмп за руския дизел

Светът реагира с възмущение на обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар, а сега и американският Сенат реагира: сенатори от Демократическата и Републиканската партия излязоха със съвместно изявление, в което определят планирания внос като незаконен.

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"Конгресът забрани вноса на руски енергийни ресурси през 2022 г., за да не финансират САЩ руската война срещу Украйна“, се казва в документа. АРД уточнява, че писмото е подписано от седем сенатори от двете партии. Те са категорични, че решението на президента Тръмп да разреши руския внос е в пряко противоречие с този закон. Съединените щати не бива да хвърлят спасително въже на лидера на Кремъл Владимир Путин, докато той убива украински цивилни, посочват авторите на писмото и призовават американското правителство незабавно да коригира своя курс, посочва изданието.

Първоначално 300 000 тона, по-късно повече

След разговор с Путин по телефона Тръмп обяви в края на миналата седмица, че Русия незабавно ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво за САЩ и световния пазар. Още половин милион тона дизел трябва да бъдат пуснати на пазара през ноември, а „непосредствено след това" ще последва нов транш от един милион тона, са се разбрали двамата лидери. В тази връзка Русия обяви, че има готовност да достави 3 милиона тона дизелово гориво „в кратки срокове".

Американският президент е под силен вътрешнополитически натиск, тъй като цената на дизеловото гориво в САЩ достигна нови рекордни нива вследствие на войната с Иран – и то точно преди важните междинни избори в началото на ноември. Според експерти обаче руските доставки едва ли ще успеят да ограничат този ръст, пише още АРД.

И републиканци искат по-твърда линия спрямо Путин

Писмото е подкрепено и от сенаторите републиканци Том Тилис, Лиса Мърковски, Джон Къртис и Сюзън Колинс. Правителството на Тръмп не е информирало Конгреса за това решение, нито е представило обосновка, каквото е изискването по закон.

Конгресът, а също и много републиканци, напоследък неведнъж се застъпиха за по-твърда линия спрямо Путин, за да го поставят под натиск във войната срещу Украйна. В средата на септември американският парламент, след дълги спорове, прие закон, който предоставя на президента широки правомощия за налагане на санкции срещу Русия. Тръмп обаче досега не се е възползвал от тях, добавя АРД.

"Енергийното примирие" на Тръмп не действа

Тръмп беше обявил, че Украйна и Русия възнамеряват в бъдеще да се въздържат от атаки срещу енергийния сектор на другата страна в конфликта. „Енергийното примирие“ влиза в сила незабавно, написа той в платформата си Truth Social и увери, че и двете страни са се съгласили на такова примирие.

Украинският президент Володимр Зеленски обаче обяви, че лично той не знае нищо за някакво „енергийно примирие“. Той обаче е готов да приеме такова споразумение, ако и руснаците се съгласят да го спазват, обяви той в интервю за американския новинарски портал Axios.

Актуално двете страни продължават с атаките си срещу енергийни съоръжения на противника. „Руснаците са атакували електроцентрала в Киев с дрон Шахед“, написа Зеленски в социалните мрежи. По-късно са били регистрирани още атаки срещу енергийни съоръжения с най-малко петима загинали в Североизточна и Западна Украйна.

И преди Тръмп е обявявал прекратяване на ударите по енергийни обекти в Русия и Украйна – за последен път в средата на септември, припомня още АРД. Но двете страни продължиха атаките си.

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