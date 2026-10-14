5,5 милиона тона суров петрол годишно! Сърбия одобри екологично нефтопровода до Унгария

Сърбия получи екологично одобрение за изграждането на 113-километров петролопровод от границата с Унгария до Нови Сад. Проектът е с планиран капацитет от 5,5 милиона тона суров петрол годишно и трябва да осигури на страната допълнителен маршрут за доставки.

Сръбското Министерство на опазването на околната среда е одобрило оценката за въздействие на съоръжението върху околната среда. Решението е важна стъпка към реализацията на проекта, но не е разрешение за започване на строителството, съобщава Money.bg.

Трасето ще преминава под земята

Петролопроводът ще започва край граничния пункт Хоргош, близо до унгарската граница, и ще завършва на терминала на държавната компания Transnafta в Нови Сад. Трасето ще бъде изцяло подземно и ще преминава през автономната област Войводина.

По проекта са обхванати териториите на общините Канижа, Сента, Ада, Бечей и Жабал, както и град Нови Сад. Transnafta, която е базирана в Панчево и отговаря за реализацията, е подала заявлението за екологично одобрение през лятото.

Предвидени са доставки на суров петрол от север

По новата връзка е предвиден транспорт на суров петрол от типа REB (Russian Export Blend). Чрез Унгария Сърбия ще получи достъп до доставки от север, като маршрутът ще бъде свързан с инфраструктурата, през която преминава петролопроводът „Дружба“.

Проектът е част от усилията на Белград да разнообрази маршрутите за снабдяване и да укрепи енергийната сигурност на страната. Новото съоръжение трябва да намали зависимостта от един-единствен път за доставка на суров петрол, без одобрението на оценката за въздействие да означава, че строителните работи могат да започнат незабавно.

Изискванията към оператора

При изграждането и експлоатацията Transnafta ще трябва да спазва мерките за опазване на околната среда и да следи въздействието на петролопровода върху терените по трасето. Предвидени са изисквания за ограничаване на риска от аварии и замърсяване, включително при извънредни ситуации и технически проблеми.

След екологичното одобрение за проекта предстоят следващи административни процедури, преди да бъде дадена възможност за реално строителство.

Източници: money.bg