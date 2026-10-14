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5,5 милиона тона суров петрол годишно! Сърбия одобри екологично нефтопровода до Унгария

5,5 милиона тона суров петрол годишно! Сърбия одобри екологично нефтопровода до Унгария

14 Октомври, 2026 09:50 625 3

  • сърбия-
  • унгария-
  • петролопровод-
  • transnafta-
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  • русия-
  • александър вучич

След екологичното одобрение за проекта предстоят следващи административни процедури, преди да бъде дадена възможност за реално строителство

5,5 милиона тона суров петрол годишно! Сърбия одобри екологично нефтопровода до Унгария - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сърбия получи екологично одобрение за изграждането на 113-километров петролопровод от границата с Унгария до Нови Сад. Проектът е с планиран капацитет от 5,5 милиона тона суров петрол годишно и трябва да осигури на страната допълнителен маршрут за доставки.

Сръбското Министерство на опазването на околната среда е одобрило оценката за въздействие на съоръжението върху околната среда. Решението е важна стъпка към реализацията на проекта, но не е разрешение за започване на строителството, съобщава Money.bg.

Трасето ще преминава под земята

Петролопроводът ще започва край граничния пункт Хоргош, близо до унгарската граница, и ще завършва на терминала на държавната компания Transnafta в Нови Сад. Трасето ще бъде изцяло подземно и ще преминава през автономната област Войводина.

По проекта са обхванати териториите на общините Канижа, Сента, Ада, Бечей и Жабал, както и град Нови Сад. Transnafta, която е базирана в Панчево и отговаря за реализацията, е подала заявлението за екологично одобрение през лятото.

Предвидени са доставки на суров петрол от север

По новата връзка е предвиден транспорт на суров петрол от типа REB (Russian Export Blend). Чрез Унгария Сърбия ще получи достъп до доставки от север, като маршрутът ще бъде свързан с инфраструктурата, през която преминава петролопроводът „Дружба“.

Проектът е част от усилията на Белград да разнообрази маршрутите за снабдяване и да укрепи енергийната сигурност на страната. Новото съоръжение трябва да намали зависимостта от един-единствен път за доставка на суров петрол, без одобрението на оценката за въздействие да означава, че строителните работи могат да започнат незабавно.

Изискванията към оператора

При изграждането и експлоатацията Transnafta ще трябва да спазва мерките за опазване на околната среда и да следи въздействието на петролопровода върху терените по трасето. Предвидени са изисквания за ограничаване на риска от аварии и замърсяване, включително при извънредни ситуации и технически проблеми.

След екологичното одобрение за проекта предстоят следващи административни процедури, преди да бъде дадена възможност за реално строителство.

Източници: money.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казано

    3 1 Отговор
    накратно, сърбите се връзват към руския петрол.

    09:57 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сбогом путин

    1 1 Отговор
    Връзват се към Запада!

    10:40 14.10.2026

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