Тръмп заплашва подкрепата за Украйна по три ключови направления

Украйна остава зависима от САЩ в три критични сфери въпреки прекратяването на прякото американско финансиране, пише The Telegraph. Става дума за бойното разузнаване, ракетите-прехващачи за системите Patriot и доставките на американско оръжие, платени от европейските съюзници.
Публикацията свързва това с ново изостряне на отношенията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Според изданието американският президент е поискал политическото отстраняване на украинския държавен глава и в същия ден е обявил договореност с Владимир Путин за внос на руско дизелово гориво.
The Telegraph сравнява действията с първите месеци от президентството на Тръмп през 2025 г., когато той се стремеше към сближаване с Путин и оказваше натиск върху Киев да приеме мирно споразумение при руски условия.
Разузнаването остава ключов ресурс
Първата област на зависимост е свързана със сателитните данни и бойното разузнаване, използвани от украинската армия при операции на далечни разстояния. Според анализа тази информация има особено значение за ударите по цели на руска територия.
В публикацията се посочва, че ЦРУ и американската разузнавателна общност продължават да оказват подкрепа на Украйна. The Telegraph предупреждава, че европейските съюзници може да не успеят напълно да заместят американските способности за наблюдение и анализ на цели.
Patriot и механизмът PURL
Втората критична сфера са ракетите-прехващачи за системите Patriot. Според изданието именно американските комплекси са способни да неутрализират най-мощните балистични ракети, използвани при руските атаки срещу украински градове.
Третото направление е механизмът PURL на НАТО, чрез който европейските държави финансират закупуването на американско въоръжение за Украйна. The Telegraph съобщава, че американски представители са предупредили европейските си колеги за възможно спиране на доставките по програмата, ако Зеленски не прекрати украинските удари по руски петролни рафинерии.
Европейските правителства ще трябва да преценят дали да пренасочат оръжия от собствените си армии към Украйна. Според публикацията производственият капацитет на континента вече е под натиск заради увеличените разходи за отбрана, особено в Германия и Полша.
Изданието допуска, че Европа може да вземе решения за допълнителни ракети-прехващачи и оръжия, но оценява като малко вероятно това да стане достатъчно бързо, за да компенсира евентуално ограничаване на американската подкрепа.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #21, #27, #29
14:10 13.10.2026
2 Анатоли и всички Джурналя
Коментиран от #26
14:11 13.10.2026
3 Пич
Тръмп уволни Зелю!!!
Остава да видим, кой ще го направи физически!!!
Коментиран от #7, #8, #28
14:12 13.10.2026
4 Овчар
14:13 13.10.2026
5 Абе не можете да накарате
14:14 13.10.2026
6 Бай Иван
Коментиран от #11, #16, #25, #30
14:14 13.10.2026
7 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Да не стане скоро обратното. Че тръмп доста го закъсва на приближаващите избори.
14:15 13.10.2026
8 Георги
До коментар #3 от "Пич":какво говори тромб и какво върши са две, понякога, много различни неща. Това важи и за всички останали по върховете на световната политика, но тромб си е в собствена лига по тая линия.
14:17 13.10.2026
9 Соваж бейби
„дърпа шалтера“ на украинци ! Така ще направи добро и на европейският народ.Бандата на баба Яга гинеколожка да финансира Зелю с техни пари от банковите им сметки .
14:18 13.10.2026
10 Историк
Коментиран от #23
14:21 13.10.2026
11 Соваж бейби
До коментар #6 от "Бай Иван":😂😂😂😂😂 🤣🤣 живата истина пътуващата панаирна просеща мечка🤡🤑 .
14:22 13.10.2026
12 Байкал MP-654 K
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
14:23 13.10.2026
13 Байкал MP-654 K
Фидел Кастро 1992 г.
14:24 13.10.2026
14 Байкал MP-654 K
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:24 13.10.2026
15 Байкал MP-654 K
Коментиран от #18
14:24 13.10.2026
16 Теслата
До коментар #6 от "Бай Иван":По скоро е клоун, изпаднал от каруцата на пътуващ цирк, който проси къде му свари.
14:25 13.10.2026
17 Глюпости ,
14:25 13.10.2026
18 Китай
До коментар #15 от "Байкал MP-654 K":Байкал наш мяш .
14:27 13.10.2026
19 Няма такъв народ
14:27 13.10.2026
20 Путин е агресора и окупатора в Украйна
14:28 13.10.2026
21 Моряка
До коментар #1 от "честен ционист":То Зеленото накупи имоти в Англия,може там да се установи,нали охраната му е английска.Ако руснаците го изтърват,ако украинците не го линчуват.В противен случай на хасиенда в Колима, даже много било здравословно.
14:32 13.10.2026
22 Възраждане
14:32 13.10.2026
23 АБВ
До коментар #10 от "Историк":ПАТЕТИЧНО, НО ЛИШЕНО ОТ ЛОГИКА И ЗДРАВ РАЗУМ !
И ОТ ОБЕКТИВНО ПОЗНАВАНЕ НА ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА !
Коментиран от #24
14:32 13.10.2026
24 Тихо пико44!
До коментар #23 от "АБВ":Не си компетентен.
14:37 13.10.2026
25 Според теб кога ще се случи?
До коментар #6 от "Бай Иван":Преди или след като Путин пуkне?Ти как смяташ?
14:39 13.10.2026
26 По точно
До коментар #2 от "Анатоли и всички Джурналя":Крайно време е Тръмп открито да застане на страната на Русия и да започне я подкрепя с всичко необходимо. Стига е работил в нелегалност.
14:40 13.10.2026
27 Така де
До коментар #1 от "честен ционист":Русия никога не е имала такъв искрен, доверен приятел и застъпник както САЩ.
14:42 13.10.2026
28 Ми да
До коментар #3 от "Пич":След 250 години истинска демокрация, интелигентният американски народ си избра един велик президент - Тръмп!
14:45 13.10.2026
29 Фантазьор
До коментар #1 от "честен ционист":Те И там не го Искат.
14:54 13.10.2026
30 Здрасти Ванька
До коментар #6 от "Бай Иван":Помниш ли как пришол с танка .. Беше млад и се държеше мъжки . Но ни напълни цялото семейство с въшки .
Коментиран от #31
14:55 13.10.2026
31 Физиотерапевт
До коментар #30 от "Здрасти Ванька":Не само с въшки.Тази руса коса и сини очи от къде са?От танка.
15:07 13.10.2026
32 Наистина
като спре да дава разузнавателна информация на Киев...
15:07 13.10.2026
33 Русия помогна на САЩ
15:15 13.10.2026
34 оня с коня
Коментиран от #35, #37
15:20 13.10.2026
35 Путин отдавна заяви
До коментар #34 от "оня с коня":Ще давим терористите навсякъде, където и да са. И в тоалетните включително.
Точните думи са "мочить в сортире".
15:27 13.10.2026
36 Гилфойл, какво стана с Мадуро
Ама е наш .
Но Тръмп спря да го припознава.
Пречи му на бизнеса.
15:27 13.10.2026
37 да питам
До коментар #34 от "оня с коня":Лавров , ти ли си бе ?
15:28 13.10.2026
38 Герге,
15:44 13.10.2026