Тръмп заплашва подкрепата за Украйна по три ключови направления

Украйна остава зависима от САЩ в три критични сфери въпреки прекратяването на прякото американско финансиране, пише The Telegraph. Става дума за бойното разузнаване, ракетите-прехващачи за системите Patriot и доставките на американско оръжие, платени от европейските съюзници.

Публикацията свързва това с ново изостряне на отношенията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Според изданието американският президент е поискал политическото отстраняване на украинския държавен глава и в същия ден е обявил договореност с Владимир Путин за внос на руско дизелово гориво.

The Telegraph сравнява действията с първите месеци от президентството на Тръмп през 2025 г., когато той се стремеше към сближаване с Путин и оказваше натиск върху Киев да приеме мирно споразумение при руски условия.

Разузнаването остава ключов ресурс

„Разчитането на Тръмп за каквото и да било е изключително опасен хазарт“, пише The Telegraph.

Първата област на зависимост е свързана със сателитните данни и бойното разузнаване, използвани от украинската армия при операции на далечни разстояния. Според анализа тази информация има особено значение за ударите по цели на руска територия.

В публикацията се посочва, че ЦРУ и американската разузнавателна общност продължават да оказват подкрепа на Украйна. The Telegraph предупреждава, че европейските съюзници може да не успеят напълно да заместят американските способности за наблюдение и анализ на цели.

Patriot и механизмът PURL

Втората критична сфера са ракетите-прехващачи за системите Patriot. Според изданието именно американските комплекси са способни да неутрализират най-мощните балистични ракети, използвани при руските атаки срещу украински градове.

Третото направление е механизмът PURL на НАТО, чрез който европейските държави финансират закупуването на американско въоръжение за Украйна. The Telegraph съобщава, че американски представители са предупредили европейските си колеги за възможно спиране на доставките по програмата, ако Зеленски не прекрати украинските удари по руски петролни рафинерии.

Европейските правителства ще трябва да преценят дали да пренасочат оръжия от собствените си армии към Украйна. Според публикацията производственият капацитет на континента вече е под натиск заради увеличените разходи за отбрана, особено в Германия и Полша.

Изданието допуска, че Европа може да вземе решения за допълнителни ракети-прехващачи и оръжия, но оценява като малко вероятно това да стане достатъчно бързо, за да компенсира евентуално ограничаване на американската подкрепа.

Източници: news.bg