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Тръмп заплашва подкрепата за Украйна по три ключови направления
  Тема: Украйна

Тръмп заплашва подкрепата за Украйна по три ключови направления

13 Октомври, 2026 14:08 1 835 38

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
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Според The Telegraph Киев остава зависим от американското разузнаване, ракетите Patriot и оръжията по механизма PURL

Тръмп заплашва подкрепата за Украйна по три ключови направления - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна остава зависима от САЩ в три критични сфери въпреки прекратяването на прякото американско финансиране, пише The Telegraph. Става дума за бойното разузнаване, ракетите-прехващачи за системите Patriot и доставките на американско оръжие, платени от европейските съюзници.

Публикацията свързва това с ново изостряне на отношенията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Според изданието американският президент е поискал политическото отстраняване на украинския държавен глава и в същия ден е обявил договореност с Владимир Путин за внос на руско дизелово гориво.

The Telegraph сравнява действията с първите месеци от президентството на Тръмп през 2025 г., когато той се стремеше към сближаване с Путин и оказваше натиск върху Киев да приеме мирно споразумение при руски условия.

„Разчитането на Тръмп за каквото и да било е изключително опасен хазарт“, пише The Telegraph.

Разузнаването остава ключов ресурс

Първата област на зависимост е свързана със сателитните данни и бойното разузнаване, използвани от украинската армия при операции на далечни разстояния. Според анализа тази информация има особено значение за ударите по цели на руска територия.

В публикацията се посочва, че ЦРУ и американската разузнавателна общност продължават да оказват подкрепа на Украйна. The Telegraph предупреждава, че европейските съюзници може да не успеят напълно да заместят американските способности за наблюдение и анализ на цели.

Patriot и механизмът PURL

Втората критична сфера са ракетите-прехващачи за системите Patriot. Според изданието именно американските комплекси са способни да неутрализират най-мощните балистични ракети, използвани при руските атаки срещу украински градове.

Третото направление е механизмът PURL на НАТО, чрез който европейските държави финансират закупуването на американско въоръжение за Украйна. The Telegraph съобщава, че американски представители са предупредили европейските си колеги за възможно спиране на доставките по програмата, ако Зеленски не прекрати украинските удари по руски петролни рафинерии.

Европейските правителства ще трябва да преценят дали да пренасочат оръжия от собствените си армии към Украйна. Според публикацията производственият капацитет на континента вече е под натиск заради увеличените разходи за отбрана, особено в Германия и Полша.

Изданието допуска, че Европа може да вземе решения за допълнителни ракети-прехващачи и оръжия, но оценява като малко вероятно това да стане достатъчно бързо, за да компенсира евентуално ограничаване на американската подкрепа.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 1 Отговор
    Само Вова може да каже, кога Зеленски ще си ходи в хасиендата у Флорида.

    Коментиран от #21, #27, #29

    14:10 13.10.2026

  • 2 Анатоли и всички Джурналя

    17 0 Отговор
    да вземат обявят война на САЩ, Русия, Иран, Китай и С.Корея.

    Коментиран от #26

    14:11 13.10.2026

  • 3 Пич

    23 1 Отговор
    Няма какво да умуват разни незначителници!!!
    Тръмп уволни Зелю!!!
    Остава да видим, кой ще го направи физически!!!

    Коментиран от #7, #8, #28

    14:12 13.10.2026

  • 4 Овчар

    9 1 Отговор
    Анатолиии търкаш себе си..! Защо и ти не знаеш.

    14:13 13.10.2026

  • 5 Абе не можете да накарате

    20 0 Отговор
    американският народ да отделя от хапката си години наред заради украинците. Европейците като са гламави да го правят.

    14:14 13.10.2026

  • 6 Бай Иван

    22 0 Отговор
    Украинския измамник с идиотското име ВОЛОДИМИР , пътуващата панаирна просеща мечка си намери майстора и краят му е много близо. Ще го съдят украИнци а не руснаци за терор и геноцид !

    Коментиран от #11, #16, #25, #30

    14:14 13.10.2026

  • 7 Хахахаха

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Да не стане скоро обратното. Че тръмп доста го закъсва на приближаващите избори.

    14:15 13.10.2026

  • 8 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    какво говори тромб и какво върши са две, понякога, много различни неща. Това важи и за всички останали по върховете на световната политика, но тромб си е в собствена лига по тая линия.

    14:17 13.10.2026

  • 9 Соваж бейби

    12 2 Отговор
    Доню стига е заплашвал направо да
    „дърпа шалтера“ на украинци ! Така ще направи добро и на европейският народ.Бандата на баба Яга гинеколожка да финансира Зелю с техни пари от банковите им сметки .

    14:18 13.10.2026

  • 10 Историк

    4 10 Отговор
    Агент Краснов съвсем изперка,че не може да осигури капитулацията на Украйна на своя приятел терорист Путин. Зеленски е единствения световен лидер, който се противопоставя на двамата световни злодеи. Само той може да спаси света от руския терористичен мир.

    Коментиран от #23

    14:21 13.10.2026

  • 11 Соваж бейби

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Иван":

    😂😂😂😂😂 🤣🤣 живата истина пътуващата панаирна просеща мечка🤡🤑 .

    14:22 13.10.2026

  • 12 Байкал MP-654 K

    3 2 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    14:23 13.10.2026

  • 13 Байкал MP-654 K

    4 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:24 13.10.2026

  • 14 Байкал MP-654 K

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:24 13.10.2026

  • 15 Байкал MP-654 K

    4 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #18

    14:24 13.10.2026

  • 16 Теслата

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Иван":

    По скоро е клоун, изпаднал от каруцата на пътуващ цирк, който проси къде му свари.

    14:25 13.10.2026

  • 17 Глюпости ,

    4 1 Отговор
    Ормуз - Ваш ..

    14:25 13.10.2026

  • 18 Китай

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Байкал MP-654 K":

    Байкал наш мяш .

    14:27 13.10.2026

  • 19 Няма такъв народ

    1 4 Отговор
    Кой ли вярва още на тръмпака , и на него стола му се клати, само тъ пи хамериканци още гласуват за него

    14:27 13.10.2026

  • 20 Путин е агресора и окупатора в Украйна

    4 5 Отговор
    Да, Тръмп заплашва с подкрепата за Украйна и Володимир Зеленски рискува да загуби американската подкрепа заради конфликта си с Тръмп, Но и Доналд Тръмп рискува да загуби на изборите подкрепата на 80% от американците, които не обичат терористично-фашистка Русия и заради подкрепата на Тръмп за руския диктатор и военнопрестъпника Путин и унижението за Америка от Тръмп , при въведени международни санкции на Русия, Тръмп да се договаря с Путин и да се съгласява за закупуването на руски петрол...!!!

    14:28 13.10.2026

  • 21 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    То Зеленото накупи имоти в Англия,може там да се установи,нали охраната му е английска.Ако руснаците го изтърват,ако украинците не го линчуват.В противен случай на хасиенда в Колима, даже много било здравословно.

    14:32 13.10.2026

  • 22 Възраждане

    3 4 Отговор
    Не става само със заплахи. Оранжевият комик трябва да нападне Украйна. Друг начин няма. Трябва втори фронт към Киев

    14:32 13.10.2026

  • 23 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    ПАТЕТИЧНО, НО ЛИШЕНО ОТ ЛОГИКА И ЗДРАВ РАЗУМ !
    И ОТ ОБЕКТИВНО ПОЗНАВАНЕ НА ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА !

    Коментиран от #24

    14:32 13.10.2026

  • 24 Тихо пико44!

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    Не си компетентен.

    14:37 13.10.2026

  • 25 Според теб кога ще се случи?

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Иван":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как смяташ?

    14:39 13.10.2026

  • 26 По точно

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анатоли и всички Джурналя":

    Крайно време е Тръмп открито да застане на страната на Русия и да започне я подкрепя с всичко необходимо. Стига е работил в нелегалност.

    14:40 13.10.2026

  • 27 Така де

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Русия никога не е имала такъв искрен, доверен приятел и застъпник както САЩ.

    14:42 13.10.2026

  • 28 Ми да

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    След 250 години истинска демокрация, интелигентният американски народ си избра един велик президент - Тръмп!

    14:45 13.10.2026

  • 29 Фантазьор

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Те И там не го Искат.

    14:54 13.10.2026

  • 30 Здрасти Ванька

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Иван":

    Помниш ли как пришол с танка .. Беше млад и се държеше мъжки . Но ни напълни цялото семейство с въшки .

    Коментиран от #31

    14:55 13.10.2026

  • 31 Физиотерапевт

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Здрасти Ванька":

    Не само с въшки.Тази руса коса и сини очи от къде са?От танка.

    15:07 13.10.2026

  • 32 Наистина

    0 1 Отговор
    Рижия може да прекрати войната за 24 часа,
    като спре да дава разузнавателна информация на Киев...

    15:07 13.10.2026

  • 33 Русия помогна на САЩ

    2 0 Отговор
    Още във войната за независимост от Англия. Руската империя изпрати в помощ своя флот. През цялата си история САЩ и Русия са били съюзници, с изключение на студената война. Но това беше в резултат на неграмотен президент бивш продавач на обувки (нещо като Кокорчо, бивш продавач на плавници и шнорхели) и друг един неграмотен артист в каубойски филми.

    15:15 13.10.2026

  • 34 оня с коня

    3 0 Отговор
    Скоро ще има новина,че наркомана е предозирал дозата или се е подхлъзнал в банята и си е строшил тиквата в златното цукало.

    Коментиран от #35, #37

    15:20 13.10.2026

  • 35 Путин отдавна заяви

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Ще давим терористите навсякъде, където и да са. И в тоалетните включително.
    Точните думи са "мочить в сортире".

    15:27 13.10.2026

  • 36 Гилфойл, какво стана с Мадуро

    0 0 Отговор
    Украинците знаят ли какво значи НАСИЛА да им сменят президента?Еми ? НегоНик е .
    Ама е наш .
    Но Тръмп спря да го припознава.
    Пречи му на бизнеса.

    15:27 13.10.2026

  • 37 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Лавров , ти ли си бе ?

    15:28 13.10.2026

  • 38 Герге,

    0 0 Отговор
    Сили ми не останаха, Ненаситнико.. 😁

    15:44 13.10.2026

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